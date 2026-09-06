Dời trung tâm hành chính Cần Thơ về Ngã Bảy mới là đề xuất của tư vấn lập quy hoạch

TPO - Lãnh đạo Sở Xây dựng Cần Thơ khẳng định, đến nay, chưa có chủ trương hay phương án chính thức được cấp có thẩm quyền phê duyệt về việc chuyển trung tâm hành chính thành phố về Ngã Bảy (thuộc tỉnh Hậu Giang cũ).

Mấy ngày qua, thông tin di dời trung tâm hành chính TP. Cần Thơ về khu vực Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang cũ) đang thu hút nhiều sự quan tâm. Thông tin được đưa ra tại Dự thảo Quy hoạch chung TP. Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đang được UBND TP. Cần Thơ lấy ý kiến công khai.

Thông tin với PV Tiền Phong, ông Mai Văn Tân - Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ cho hay, thông tin trên thực chất xuất phát từ các phương án nghiên cứu của đơn vị tư vấn lập quy hoạch đưa ra. Hiện chưa có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền về việc này.

"Sở đang phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để trình lãnh đạo tỉnh duyệt ra văn bản thông tin chính thức cho công luận", ông Tân cho hay.

Khu vực TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cũ.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Cần Thơ khẳng định, đến nay, chưa có chủ trương hay phương án chính thức được cấp có thẩm quyền phê duyệt về việc chuyển trung tâm hành chính thành phố về Ngã Bảy. Trung tâm hành chính của Cần Thơ hiện tập trung tại phường Ninh Kiều.

Thông tin được lan truyền xuất phát từ quá trình nghiên cứu, đề xuất các phương án tổ chức không gian trong Dự thảo Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đang được UBND TP. Cần Thơ lấy ý kiến góp ý.

Đây là đồ án quy hoạch chung đầu tiên được lập cho toàn bộ không gian thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính. Hồ sơ hiện mới đang ở bước lấy ý kiến cộng đồng dân cư từ ngày 27/8 đến ngày 16/9/2026.

Theo Sở Xây dựng Cần Thơ, vị trí trung tâm hành chính của thành phố là vấn đề rất quan trọng, có tác động lâu dài đến tổ chức không gian đô thị, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, khả năng tiếp cận của người dân và hoạt động của bộ máy hành chính.

Do đó, thành phố sẽ xem xét trên cơ sở tổng thể, khoa học và thận trọng nội dung này trong nghiên cứu đồ án quy hoạch chung.

Đơn vị tư vấn lập quy hoạch đưa ra 4 phương án về trung tâm hành chính TP. Cần Thơ. Ảnh chụp dự thảo quy hoạch.

Trong dự thảo, đơn vị tư vấn lập quy hoạch đưa ra định hướng phát triển trung tâm hành chính TP. Cần Thơ quy mô khoảng 20ha, được bố trí đan xen trong các khu đô thị hành chính (quy mô khoảng 70 – 100 ha).

Tư vấn đề xuất 4 phương án vị trí quy hoạch khu đô thị hành chính, gồm: Khu vực dự kiến quy hoạch khu trung tâm Văn Hóa Tây Đô - ven sông Cần Thơ (vị trí đang được quy hoạch làm trung tâm hành chính mới); Khu vực phía Bắc đường Vành đai Phía Tây; Khu vực đô thị dọc đường vành đai phía Tây nối dài (khu vực nằm giữa QL61C và QL61); và Khu vực đô thị Ngã Bảy.

Sau khi đưa ra các phân tích về lợi thế, ưu điểm, hạn chế từng khu vực, đơn vị tư vấn đề xuất lựa chọn đặt trung tâm hành chính mới của TP. Cần Thơ tại Ngã Bảy. Do khu vực này có vị trí trung độ trong không gian toàn thành phố, có lợi thế tổng hợp nổi trội về khả năng kết nối đến các trung tâm tỉnh lị cũ cũng như trung tâm TP. Cần Thơ cũ, thuận lợi để cán bộ, công chức của Thành phố đi làm hàng ngày và ổn định cuộc sống.