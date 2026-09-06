Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xe đầu kéo nổ lốp, xe khách giường nằm tông đuôi trên cao tốc ở Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Vụ va chạm giữa xe khách giường nằm và xe đầu kéo trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, đoạn qua Hà Tĩnh khiến 5 người bị thương, gây ùn tắc giao thông hướng Bắc - Nam.

Khoảng 3h50 ngày 6/9, tại Km508+000 cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, đoạn qua địa bàn xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm mang BKS 38B-012.xx và xe đầu kéo mang BKS 37H-173.xx kéo theo rơ-moóc BKS 37RM-031.xx.

Theo thông tin từ đơn vị quản lý đường bộ, thời điểm xảy ra tai nạn, hai phương tiện đang di chuyển cùng chiều theo hướng Bắc - Nam.

"Xe đầu kéo phía trước gặp sự cố nổ lốp nên di chuyển chậm. Sau đó, xe khách lưu thông phía sau với tốc độ nhanh đã tông vào phần đuôi xe đầu kéo", đại diện đơn vị quản lý đường bộ cho biết.

2aoboqwf29kswffjhaxrkra4jdnmzitr4ng9dwu8-6647.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông.
2aoboqweuqn6or8pt61mxzqyjh5qepjsbp18rln6.jpg
Cơ quan chức năng có mặt để điều tiết giao thông sau vụ tai nạn.

Vụ va chạm khiến 5 người trên xe khách bị thương. Hai xe bị hư hỏng, nằm giữa làn 2 khiến giao thông hướng Bắc - Nam trên cao tốc bị ùn tắc.

Để đảm bảo giao thông, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng các phương tiện xuống nút giao cao tốc với tỉnh lộ 548 tại xã Đồng Lộc để di chuyển ra quốc lộ 1.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #xe khách #Xe khách tông đuôi xe đầu kéo trên cao tốc #5 người bị thương #cao tốc #tai nạn trên cao tốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe