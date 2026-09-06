Cần Thơ: Xử lý dứt điểm các ‘điểm nóng’ rác thải

TPO - Chủ tịch UBND xã, phường tập trung xử lý dứt điểm các điểm tồn đọng, điểm đổ rác không đúng quy định trên địa bàn; chịu trách nhiệm nếu để tình trạng rác tồn đọng kéo dài, tái diễn hoặc phát sinh điểm nóng mới trên địa bàn.

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về tăng cường công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp các điểm tồn đọng, điểm nóng về rác thải và tình hình thực hiện của từng xã, phường, kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý đối với các trường hợp thực hiện chưa nghiêm.

Đồng thời, tổng hợp nhu cầu lắp đặt camera, biển cảnh báo, biển cấm đổ rác tại các khu vực có nguy cơ phát sinh bãi rác tự phát; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện.

Sở NN&MT cũng được giao theo dõi tình hình tiếp nhận, xử lý chất thải tại các khu vực, cơ sở xử lý có nguy cơ quá tải; chủ động phối hợp với các địa phương, tham mưu giải pháp khắc phục, không để việc quá tải làm gián đoạn hoạt động thu gom, vận chuyển trên địa bàn.

Định kỳ hằng tháng, Sở báo cáo UBND thành phố tình hình triển khai, nêu rõ các địa phương còn tồn tại công tác quản lý chưa nghiêm, phát sinh điểm nóng mới và kết quả khắc phục.

Cần Thơ chỉ đạo tăng cường công tác thu gom, vận chuyển rác thải.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ giao Chủ tịch UBND xã, phường tập trung xử lý dứt điểm các điểm tồn đọng, điểm đổ rác không đúng quy định trên địa bàn; không để phát sinh bãi rác tự phát mới. Đối với các khu vực thường xuyên phát sinh rác, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có biện pháp xử lý phù hợp.

Các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý hành vi đổ, bỏ rác/chất thải không đúng quy định trên địa bàn quản lý; ưu tiên sử dụng camera tại các 'điểm nóng' để phát hiện, xử lý vi phạm. Định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để tình trạng rác tồn đọng kéo dài, tái diễn hoặc phát sinh 'điểm nóng' mới trên địa bàn.

Các đơn vị cung ứng dịch vụ trên địa bàn thành phố khẩn trương rà soát, tối ưu hóa các tuyến thu gom; kịp thời xử lý lượng rác phát sinh, không để tồn đọng kéo dài. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, phải chủ động báo cáo địa phương để phối hợp xử lý, không để gián đoạn dịch vụ.

Trước đó, Sở NN&MT Cần Thơ đã lập đoàn khảo sát thực tế công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại các phường trung tâm. Kết quả ghi nhận có hàng chục 'điểm nóng' về rác thải, chủ yếu tập trung tại khu vực đất trống, khu dân cư mới hình thành hoặc mật độ dân cư thấp, phần lớn do người dân đổ rác thải không đúng nơi quy định.

Trong khi đó, công tác kiểm tra, giám sát của địa phương, việc bố trí tần suất thu gom một số khu vực chưa đáp ứng yêu cầu. Nếu các điểm này không được xử lý kịp thời, nguy cơ phát sinh rác thải tồn đọng kéo dài, dẫn đến hình thành bãi rác tự phát, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường.

Theo ông La Trọng Kỳ - Phó Giám đốc Sở NN&MT Cần Thơ, thông qua phản ánh của người dân, Sở đã thành lập các đoàn kiểm tra, kịp thời lập biên bản, yêu cầu các đơn vị cung ứng dịch vụ khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan đến chất lượng vệ sinh môi trường, thời gian và tần suất thu gom.

Ngành chuyên môn cũng yêu cầu các địa phương bổ sung các điểm tập kết cố định, lắp đặt biển cấm đổ rác tại các 'điểm nóng', bố trí xe thu gom cỡ nhỏ cho các tuyến đường hẹp; tăng cường công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.