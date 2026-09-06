Hà Nội lấy ý kiến cư dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

TPO - 16 phường, xã của Hà Nội trong ranh giới Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5.000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và 8 phường, xã thuộc vùng ảnh hưởng sẽ tổ chức lấy ý kiến người dân. Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 20 ngày kể từ ngày 7/9.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch lấy ý kiến người dân về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Theo đó, 16 phường, xã trong ranh giới quy hoạch (Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam; Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân) và 8 phường, xã trong vùng ảnh hưởng (Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và xã Yên Lãng) sẽ tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia trong khu vực và nhận ý kiến bằng văn bản.

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh UBND TP Hà Nội

Đối với cộng đồng dân cư có liên quan trực tiếp trong ranh giới lập quy hoạch và vùng ảnh hưởng, hồ sơ quy hoạch sẽ được niêm yết, trưng bày tại trụ sở UBND phường hoặc các điểm sinh hoạt công cộng để người dân nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Đồng thời, hồ sơ quy hoạch và Phiếu ý kiến điện tử sẽ được đăng tải trên các trang thông tin điện tử của cơ quan chức năng và hệ thống thông tin của địa phương để người dân thuận tiện tiếp cận, tham gia góp ý.

Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 20 ngày kể từ ngày 7/9.

Theo kế hoạch, Thành phố dự kiến tổ chức các hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân trong các ngày 11, 17 và 25/9/2026; thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu UBND Thành phố và trực tuyến tại các điểm cầu địa phương thông qua hệ thống họp trực tuyến của Thành phố.

Tại các điểm cầu địa phương, thành phần tham dự dự kiến gồm lãnh đạo, cơ quan chuyên môn thuộc UBND phường, xã; đại diện cộng đồng dân cư; các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và đại diện tổ dân phố, thôn cùng các thành phần liên quan do UBND phường, xã chủ động mời.

Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 được Hà Nội phê duyệt cuối tháng 3/2022.

Quy hoạch này được các cơ quan chuyên môn điều chỉnh tổng thể quy hoạch để phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Trong đó, điểm nhấn chính là Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô thực hiện khoảng 11.418ha bao gồm trục đại lộ cảnh quan; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác gồm 18 dự án thành phần.

Tổng mức đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 736.963 tỷ đồng, theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) thanh toán bằng quỹ đất, tiến độ hoàn thành trong năm 2038.