Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội lấy ý kiến cư dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Trần Hoàng

TPO - 16 phường, xã của Hà Nội trong ranh giới Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5.000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và 8 phường, xã thuộc vùng ảnh hưởng sẽ tổ chức lấy ý kiến người dân. Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 20 ngày kể từ ngày 7/9.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch lấy ý kiến người dân về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Theo đó, 16 phường, xã trong ranh giới quy hoạch (Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam; Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân) và 8 phường, xã trong vùng ảnh hưởng (Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và xã Yên Lãng) sẽ tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia trong khu vực và nhận ý kiến bằng văn bản.

26b05008.jpg
Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh UBND TP Hà Nội

Đối với cộng đồng dân cư có liên quan trực tiếp trong ranh giới lập quy hoạch và vùng ảnh hưởng, hồ sơ quy hoạch sẽ được niêm yết, trưng bày tại trụ sở UBND phường hoặc các điểm sinh hoạt công cộng để người dân nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Đồng thời, hồ sơ quy hoạch và Phiếu ý kiến điện tử sẽ được đăng tải trên các trang thông tin điện tử của cơ quan chức năng và hệ thống thông tin của địa phương để người dân thuận tiện tiếp cận, tham gia góp ý.

Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 20 ngày kể từ ngày 7/9.

Theo kế hoạch, Thành phố dự kiến tổ chức các hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân trong các ngày 11, 17 và 25/9/2026; thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu UBND Thành phố và trực tuyến tại các điểm cầu địa phương thông qua hệ thống họp trực tuyến của Thành phố.

Tại các điểm cầu địa phương, thành phần tham dự dự kiến gồm lãnh đạo, cơ quan chuyên môn thuộc UBND phường, xã; đại diện cộng đồng dân cư; các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và đại diện tổ dân phố, thôn cùng các thành phần liên quan do UBND phường, xã chủ động mời.

Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 được Hà Nội phê duyệt cuối tháng 3/2022.

Quy hoạch này được các cơ quan chuyên môn điều chỉnh tổng thể quy hoạch để phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Trong đó, điểm nhấn chính là Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô thực hiện khoảng 11.418ha bao gồm trục đại lộ cảnh quan; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác gồm 18 dự án thành phần.

Tổng mức đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 736.963 tỷ đồng, theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) thanh toán bằng quỹ đất, tiến độ hoàn thành trong năm 2038.

Trần Hoàng
#Quy hoạch phân khu sông Hồng #Hà Nội #Ý kiến cộng đồng #Dự án Trục đại lộ sông Hồng #Phân khu đô thị #phường Hồng Hà #lấy ý kiến dân cư về quy hoạch #dự án sông Hồng #Đại Quang Minh #tái định cư sông Hồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe