5 anh trai bị loại tàn nhẫn

TPO - Một phần tư nghệ sĩ phải ra về sau Live Stage 4 của Tinh hà say hi. Jsol mất suất đi tiếp cùng hai thành viên trong đội, Kimlong dừng chân dù nhóm đứng thứ hai, khiến cuộc đua trước chung kết thêm khắc nghiệt.

Tinh hà say hi ngày càng khốc liệt

Tập 10 Tinh hà say hi phát sóng tối 5/9. Khán giả đánh giá đây là một trong những màn loại sốc nhất khi một đội trưởng bị loại, đội xếp thứ hai vẫn mất thành viên, một nhóm bốn người chỉ còn một người đi tiếp.

Bốn cái tên phải rời chương trình là Jsol, Hyo, Ivan, Ali Hoàng Dương và Kimlong. Cuộc thi thu hẹp đội hình từ 20 xuống 15 nghệ sĩ để bước vào chặng cuối. So với Live Stage 3 có bốn người ra về, vòng này tăng thêm một suất loại dù số thí sinh còn lại đã ít hơn.

Ở Live stage 4, các nghệ sĩ trải qua vòng làm nhạc cùng năm nhà sản xuất quốc tế. Mỗi đội tìm tiếng nói chung với cộng sự mới, hoàn thiện ca khúc và chuẩn bị sân khấu trong thời gian giới hạn.

Với đội Wren Evans, quá trình thực hiện 5 tháng kéo dài qua 182 lần chỉnh sửa. Nam ca sĩ cho biết có ngày cả nhóm làm việc từ 15h đến 1h sáng nhưng vẫn chưa tìm được phiên bản khiến anh hài lòng. Sự cầu toàn đặt các thành viên trước sức ép về tiến độ lẫn thể lực.

Đội của Jsol bị loại sốc, có đến 3/4 thành viên dừng chân.

Wren Evans cùng Wean, Ali Hoàng Dương và Jaysonlei hợp tác với nhà sản xuất Softserveboy. Nhóm xây dựng câu chuyện về những ma cà rồng sống qua nghìn năm nhưng chưa quên được cuộc tình ngắn ngủi. Giữa vòng đấu có nhiều tiết mục tập trung vào vũ đạo, họ chọn chất liệu acoustic, tiết chế phần thể hiện để dành không gian cho giọng hát.

Ở đội Jsol, việc chuẩn bị Giải cứu thế giới cũng không thuận lợi. Đội trưởng và Sơn.K bất đồng về định hướng sáng tạo, khiến không khí làm việc căng thẳng. Hyo cho biết đây là lần đầu tại Live Stage 4 anh chứng kiến hai đàn anh bật khóc. Sau cuộc tranh luận, Jsol và Sơn.K ôm nhau làm hòa rồi tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.

Làm việc cùng nhà sản xuất Softest Hard, nhóm kết hợp tech house, EDM với chất liệu Việt Nam. Câu hát “Người ơi người ở đừng về” cùng phần múa quạt được đưa vào sân khấu.

“Nhạc thế giới thì không thể thiếu Việt Nam. Trước khi mình vươn ra quốc tế, mình phải bắt đầu từ quê hương”, Jsol chia sẻ.

Ba nhóm còn lại mang đến những màu sắc khác. Hurrykng, Dương Domic, Xuân Định K.Y và Kimlong trình diễn Vượt ngưỡng tình yêu, kết hợp cùng FrancisGotHeat. Ca khúc xuất phát từ bản demo Xuân Định K.Y viết thời đôi mươi, được thể hiện với phần múa đương đại.

CongB cùng buitruonglinh, Đặng Hồng Hải và Cody Nam Võ hợp tác với Dylan Matthew trong Perfume. Nhóm chọn pop funk, chú trọng vũ đạo và đẩy cao tiết tấu ở phần cuối. Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều, CoolKid và Captain Boy làm việc cùng Danny Chung, đưa màu sắc jerk và J-pop vào Laviem.

Kết quả bình chọn đưa Laviem dẫn đầu. Mỗi thành viên đội Quang Hùng MasterD nhận thêm 20 điểm. Đội Hurrykng đứng thứ hai, được cộng 15 điểm mỗi người. Đội CongB xếp thứ ba, nhận 10 điểm. Hai đội Jsol và Wren Evans lần lượt đứng thứ tư, thứ năm, cùng nhận 5 điểm cho mỗi thành viên.

Các anh trai bần thần trong phần chờ đợi loại trừ.

5 anh trai bị loại sốc

Mười nghệ sĩ được xác nhận an toàn trước gồm Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Wren Evans, CongB, Sơn.K, Hurrykng, Pháp Kiều, buitruonglinh, Captain Boy và CoolKid. Mười người còn lại bước vào phòng loại trừ để chờ năm suất đi tiếp.

Đội Jsol chịu tổn thất lớn nhất. Trong bốn người vừa cùng trình diễn Giải cứu thế giới, chỉ Sơn.K vượt qua vòng đấu. Jsol, Hyo và Ivan lần lượt phải dừng hành trình.

Kết quả gây sốc vì Jsol vừa giữ vai trò dẫn dắt nhóm, tham gia giải quyết bất đồng để đưa tiết mục lên sân khấu. Vị trí đội trưởng không giúp anh tránh được nguy cơ bị loại. Việc Jsol và Hyo cùng ra về, tiếp đó là Ivan, khiến nhóm liên tiếp đón nhận những cuộc chia tay.

Ba trên bốn thành viên bị loại cũng là kết quả nặng nề so với vị trí thứ tư của tiết mục. Sau nhiều ngày làm nhạc và tập luyện cùng nhau, đội hình này không còn cơ hội đồng hành đầy đủ ở chặng cuối.

Nghệ sĩ khóc nghẹn trước màn loại người gây sốc.

Trong khoảnh khắc chia tay Ivan, Trấn Thành ôm nam nghệ sĩ và nghẹn ngào cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Ivan bày tỏ lòng biết ơn với khán giả, đồng nghiệp, còn đùa rằng muốn ra về thật “đẹp trai”. Khi phải nói lời tạm biệt, anh vẫn bật khóc trong vòng tay đồng đội.

Với đội Wren Evans, người phải dừng bước là Ali Hoàng Dương. Nghe tên đàn anh được công bố, Wren Evans bật khóc và ôm lấy anh. Cả hai vừa trải qua quá trình thực hiện 5 tháng với nhiều lần thay đổi, nhưng không thể cùng đi tiếp.

Khán giả tiếc nuối vì cú sốc của Ali Hoàng Dương. Ở mùa đầu tiên, anh phải dừng chân tại Live Stage 4, không thể "phục thù" như tuyên bố ở tập 1. Trấn Thành đỏ mắt trước màn khóc nức nở của Ali Hoàng Dương. Pháp Kiều và nhiều đồng đội đến ôm an ủi nam ca sĩ.

Hurrykng cho rằng càng tiến sâu, việc chia tay những người bạn càng trở nên “tàn nhẫn”. Đội của anh cũng không giữ được đầy đủ thành viên dù có thứ hạng tốt.

Kimlong là người cuối bị loại. Trước đó, Trấn Thành nhắc đến anh trong số những nghệ sĩ có màu sắc âm nhạc rõ nét tại chương trình, cùng Wren Evans, Quang Hùng MasterD và Dương Domic. Đội Hurrykng cũng vừa giành vị trí thứ hai, mang về 15 điểm cộng cho mỗi người.

Dù vậy, Kimlong vẫn không có mặt trong nhóm đi tiếp. Trường hợp của anh cho thấy ngay cả thành viên thuộc đội có kết quả cao cũng phải đối diện khả năng dừng cuộc chơi.

15 nghệ sĩ còn lại tiếp tục bước vào chặng cuối ngày càng khắc nghiệt trước khi vào chung kết.