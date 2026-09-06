Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Đền bù gấp đôi, tái định cư tại 6 khu đô thị

TPO - Mức bồi thường bằng tiền về đất tại dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng bằng hai lần so với mức quy định. Các xã, phường Thiên Lộc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề và Long Biên, người dân dự kiến được bố trí vào các khu đô thị đa mục tiêu hoặc khu định cư tập trung của thành phố.

Di dời làng cổ Bắc Cầu

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 để thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu dự án kéo dài khoảng 40km, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc 16 xã, phường của Hà Nội. Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 11.418ha, dân số hiện trạng gần 280.000 người.

Trục cảnh quan ven Sông Hồng được xác định là không gian chiến lược về cảnh quan, giao thông và phát triển đô thị. Trong đó quan điểm định hướng là bước đột phá nhằm chuyển đổi từ đô thị “quay lưng ra sông” sang “quay mặt vào sông”, tạo diện mạo đô thị hiện đại, văn minh.

Trong khu vực này, thành phố dự kiến di dời 2 cụm làng theo Quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình được Thủ tướng phê duyệt năm 2016.

Phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Cụm Võng La - Hải Bối, thuộc các xã Thiên Lộc và Vĩnh Thanh, sẽ di dời một phần khu dân cư không bảo đảm an toàn phòng, chống lũ và phần nằm trong phạm vi xây dựng trục đại lộ. Khu vực bị ảnh hưởng thuộc các thôn Võng La, Yên Hà, Hải Bối có tổng diện tích khoảng 27ha.

Làng Bắc Cầu, thuộc phường Bồ Đề, cũng thuộc diện di dời, với diện tích khoảng 35,5ha.

Bên cạnh đó, 2 cụm làng được định hướng tái thiết nhằm hình thành khu vực được quy hoạch là “phòng khách đô thị” của Thủ đô: cụm Nhật Tân - Tứ Liên thuộc phường Hồng Hà rộng khoảng 96ha; cụm Thống Nhất, gồm Hạ Trại và Trung Thôn, thuộc phường Long Biên rộng khoảng 12ha.

“Phòng khách đô thị” nằm phía ngoài đê hữu sông Hồng, bên trong Vành đai 2, đoạn từ cầu Nhật Tân đến cầu Vĩnh Tuy. Khu vực này được định hướng tái thiết đô thị, phát triển trung tâm dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo và các công trình điểm nhấn kết nối Hồ Tây - Cổ Loa.

Ngoài 4 cụm làng thuộc diện di dời hoặc tái thiết, 8 cụm khác được cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc, gồm: Văn Quán – Đông Cao - Tráng Việt thuộc xã Mê Linh; Ngọc Giang – Lực Canh - Văn Tinh thuộc xã Vĩnh Thanh, Đông Anh; Văn Đức thuộc xã Bát Tràng; Thúy Lĩnh thuộc phường Lĩnh Nam; Yên Mỹ thuộc xã Thanh Trì; Đại Lan thuộc xã Nam Phù; Tranh Khúc - Vạn Phúc thuộc xã Nam Phù; riêng cụm Bát Tràng - Giang Cao - Kim Lan dự kiến di dời một phần, khoảng 4,5ha, theo quy hoạch phòng, chống lũ.

Bồi thường bằng tiền gấp 2 lần mức quy định

Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp phải di dời GPMB để thực hiện dự án, UBND TP Hà Nội áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ đặc thù theo Luật Thủ đô, các nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ, Nghị quyết 36/2026 của HĐND TP Hà Nội và Quyết định 40/2026 của UBND TP.

Theo đó, mức bồi thường bằng tiền về đất bằng hai lần so với mức quy định được áp dụng với đất ở, đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp đáp ứng đủ điều kiện pháp lý.

Thành phố đặt ra nguyên tắc hoàn thành bố trí tái định cư trước khi ban hành quyết định thu hồi đất. Việc di dời, giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân chỉ được thực hiện sau khi nơi ở mới đã được bố trí.

Người dân được tái định cư trong cùng xã, phường, ưu tiên chuyển từ khu vực ngoài bãi sông vào phía trong đê hoặc khu vực an toàn hơn nếu còn quỹ đất, phù hợp quy hoạch và đủ điều kiện triển khai dự án.

Nếu địa phương không đủ quỹ đất, người dân được bố trí tại khu vực lân cận với khoảng cách hợp lý, thuận lợi cho việc làm, sản xuất, kinh doanh, học tập, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng và duy trì quan hệ cộng đồng.

Quỹ đất tái định cư dự kiến bố trí tại cùng địa bàn hoặc khu vực lân cận có tổng diện tích khoảng 265ha. Trong đó, xã Mê Linh và Nam Phù mỗi nơi 72ha; Bát Tràng 35ha; Vĩnh Thanh và Đông Anh 30ha; Hồng Vân 23ha; Thượng Cát và Đông Ngạc 12ha; Ô Diên 11ha; Yên Sở 10ha.

Các địa bàn Thiên Lộc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề và Long Biên không có quỹ đất tái định cư phía trong đê. Người dân tại đây dự kiến được bố trí vào các khu đô thị đa mục tiêu hoặc khu định cư tập trung của thành phố.

Các khu tái định cư dự kiến gồm:

Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm – Đông Anh (với quy mô khoảng 736,84 ha tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh).

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long (Urban City, với quy mô khoảng 474 ha tại xã Phúc Thịnh và xã Thiên Lộc).

Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam (với quy mô khoảng 169,5 ha), dự kiến bố trí khoảng 20.000 căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội.

Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng (với quy mô khoảng 270,68 ha).

Khu định cư Long Biên - Bồ Đề (với quy mô khoảng 201 ha), dự kiến bố trí khoảng 25.000 căn hộ chung cư.

Khu định cư Lĩnh Nam (với quy mô khoảng 101 ha), dự kiến khoảng 20.500 căn hộ chung cư.