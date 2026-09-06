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Thế giới

Iran tung video phô diễn hành động quyết liệt với tàu qua eo biển Hormuz

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố đoạn video chưa từng phát hành, cho thấy các hoạt động giám sát và ngăn chặn tàu thuyền mà Tehran cho là đi qua eo biển Hormuz trái phép, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Mỹ, rằng tuyến hàng hải chiến lược này đã được mở và nằm dưới sự kiểm soát của Washington.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm thứ Bảy (5/9) công bố đoạn video chưa từng được phát hành, cho thấy các hoạt động giám sát và ngăn chặn tàu thuyền mà Tehran cho là không tuân thủ quy định khi đi qua eo biển Hormuz.

Động thái này được đưa ra nhằm bác bỏ tuyên bố của Mỹ, rằng tuyến hàng hải chiến lược đã được mở và Washington có khả năng bảo đảm hoạt động đi lại qua eo biển.

Đoạn video mở đầu bằng những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper. Các quan chức Mỹ tuyên bố eo biển Hormuz đã mở, Washington kiểm soát tuyến đường thủy và quân đội Mỹ đã tiến hành rà phá thủy lôi được cho là nhằm cản trở hoạt động hàng hải.

Sau đó, video chuyển sang hình ảnh lực lượng hải quân IRGC theo dõi các tàu trên eo biển và tiến hành những biện pháp mà Iran mô tả là "hành động quyết đoán" đối với các tàu không tuân thủ quy định.

Cùng với việc công bố đoạn video, IRGC đã đưa ra cảnh báo các tàu thuyền không nên dựa vào tuyên bố của Mỹ về việc eo biển Hormuz đã mở hoặc khả năng Washington hộ tống tàu qua tuyến hàng hải này.

Trước đó, IRGC cho biết quân đội Mỹ đã tấn công ba tàu chở dầu của Iran, gây thiệt hại cho các tàu này. Tehran gọi đây là hành động gây hấn và cho rằng Washington đang tìm cách gây sức ép trong bối cảnh eo biển Hormuz bị phong tỏa.

IRGC sau đó tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào ba tàu chở dầu bị cáo buộc đi qua eo biển theo tuyến trái phép, cùng ba tàu có liên hệ với Mỹ tại các khu vực khác.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz diễn ra trong bối cảnh Iran và Mỹ từng nhất trí về một thỏa thuận mở lại tuyến hàng hải trong 60 ngày, nằm trong bản ghi nhớ hợp tác do Pakistan làm trung gian hồi tháng 6.

Theo phía Iran, Tehran đã thành lập Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) nhằm tổ chức và bảo đảm hoạt động đi lại an toàn, hợp pháp qua eo biển. Tuy nhiên, Iran cáo buộc các hành động của Mỹ đã khiến nước này tái lập các biện pháp phong tỏa.

Tehran hiện đặt ra một loạt điều kiện để xem xét mở lại eo biển Hormuz, trong đó có yêu cầu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân và kinh tế, chấm dứt các hành động quân sự và làm rõ tình hình liên quan đến việc phong tỏa Yemen.

Quỳnh Như
Press TV
#Iran #Eo biển Hormuz #IRGC #tàu thuyền #Mỹ #đối đầu #hàng hải #Trung Đông

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