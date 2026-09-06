Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lửa cháy ngùn ngụt tại nơi nghỉ trưa khu sinh thái Green Pack Phù Đổng

Thanh Hà

TPO - Trưa 6/9, lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội tại nơi nghỉ trưa dành cho khách tham quan nằm trong khu sinh thái Green Pack Phù Đổng.

chay-3a.png
Ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, người dân phát hiện có cháy tại khu sinh thái Green Pack Phù Đổng (xã Phù Đổng, TP. Hà Nội).

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm khu vực, kèm theo cột khói đen cuồn cuộn.

chay-2a.png
Nơi xảy ra hỏa hoạn là dãy nhà cấp 4.

Được biết, nơi xảy ra hỏa hoạn là dãy nhà cấp 4, có diện tích khoảng 100m2, là nơi nghỉ trưa dành cho du khách tham quan.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường dập lửa, hướng dẫn người dân di chuyển ra khu vực an toàn.

chay-3.jpg
Bên trong khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy đã được dập tắt.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Thanh Hà
#Hỏa hoạn khu sinh thái #Phù Đổng #Chữa cháy #Nơi nghỉ trưa #Nguyên nhân cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe