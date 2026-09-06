Ba thế hệ chung tay làm bữa ăn 0 đồng gửi tặng người nghèo

TPO - Trong căn bếp luôn đỏ lửa tại ấp Mỹ Hòa 1 thuộc xã Bà Điểm (TPHCM), ba thế hệ cùng chung tay chuẩn bị những bữa ăn 0 đồng gửi tặng những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Hành trình nghĩa tình ấy đã đi qua gần 10 năm.

Nở hoa thiện nguyện

Đó là câu chuyện đầy ắp tình người của chị Đỗ Ngọc Hà (sinh năm 1987, ngụ xã Bà Điểm), Trưởng nhóm thiện nguyện Bếp Hoa Từ Tâm, người thủ lĩnh miệt mài lan tỏa những nghĩa cử bình dị mà đáng quý.

Chị Đỗ Ngọc Hà (bên trái) trong một hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Ngô Tùng

Hành trình ấy bắt đầu từ năm 2017, thời điểm chị Hà còn chật vật mưu sinh bằng công việc chạy xe ôm công nghệ. Những cuốc xe đêm kéo dài đến 1, 2 giờ sáng, chứng kiến nhiều mảnh đời cơ cực, lòng trắc ẩn của người mẹ đơn thân trong chị thổn thức. Trở về nhà, chị Hà thủ thỉ với mẹ mình nguyện vọng “làm gì đó” để chia sẻ với những mảnh đời khó khăn hơn. Sau những e ngại ban đầu, mẹ chị đã quyết định chung tay với con gái làm việc thiện lành.

Từ số tiền ít ỏi kiếm được sau những cuốc xe, trừ chi phí học hành của con, chị lại trích ra một khoản để dành cho công việc “bao đồng”. Gom góp suốt 10 ngày, cả nhà nấu được 80 suất cháo và bánh mì đem đi phát ở các ngả đường của thành phố.

Bếp Hoa Từ Tâmcũng chính thức ra đời từ hôm đó. Từ 80 suất ăn ban đầu được chuẩn bị bởi vài người thân trong nhà, hàng xóm láng giềng và các đồng nghiệp chạy xe công nghệ của chị Hà đã lần lượt tìm đến phụ giúp và hỗ trợ phát quà. Nhiều mạnh thường quân bắt đầu gửi gạo đường, mắm muối đến trợ lực để “tiếp lửa” cho bếp nối dài hoạt động san sẻ yêu thương.

Các buổi làm bữa ăn sẻ chia đều có sự tham gia nhiệt tình của các thành viên trong gia đình, các chị em hàng xóm gần nhà chị Hà.

Chị Hà cho biết, hiện tại Bếp Hoa Từ Tâm có 45 thành viên, trong đó 15 thành viên nòng cốt chủ yếu là người thân trong gia đình (như mẹ, dì, cậu, mợ, cháu của chị Hà) và những người hàng xóm. Mỗi người một tay, các thành viên trong nhóm nỗ lực duy trì lịch hoạt động của bếp: nấu chay 6 ngày mỗi tháng (gồm 4 ngày chủ nhật và 2 ngày mùng 1, ngày 15 âm lịch).

Vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch, bếp duy trì 5 điểm phát cố định trên địa bàn huyện Hóc Môn (cũ) để tặng thức ăn cho công nhân, người bán vé số, thu mua ve chai và thân nhân người bệnh. Bếp Hoa Từ Tâm cũng dành thời gian nấu thêm món ăn mặn gửi đến các bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Đặc biệt, vào các tháng cao điểm như tháng Vu lan hay tháng Chạp, bếp hoạt động xuyên suốt cả tháng để mang niềm vui đến cho người nghèo.

“Nguồn thịt, cá thực hiện các bữa ăn do các mạnh thường quân gửi đến. Những lúc không có thực phẩm, tôi dùng khoản tiền mà mọi người ủng hộ qua app thiện nguyện để mua thực phẩm nấu ăn”, chị Hà cho hay.

Bên cạnh đó, các chủ vựa ở khu vực lân cận cũng sẵn lòng cung cấp miễn phí các loại rau xanh để bếp san sẻ lại với bà con xung quanh. Khi ấy, các thành viên hăng hái đến vườn thu hoạch rồi chia từng phần gửi tặng những người cần.

Chị Hà cùng cậu mợ mình san sẻ các phần quà của mạnh thường quân đến người khó khăn trong tháng Vu lan.

Ngày 31/8, gần 20 thành viên Bếp Hoa Từ Tâm chung tay chuẩn bị và phát 1.500 ổ bánh mì chay tặng người lao động, bà con.

Dù bị khuyết tật bẩm sinh, em Nguyễn Lê Huỳnh Như Ý (bìa phải) vẫn luôn là thành viên quen thuộc trong mỗi hoạt động của gia đình.

Phần thức ăn làm ấm lòng người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa yêu thương

Ngoài thời gian công tác, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Trưởng ban Công tác mặt trận ấp Xuân Thới Thượng 9, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tại xã Bà Điểm, lại đồng hành với chị em trong các chương trình thiện nguyện của Bếp Hoa Từ Tâm. Ngoài ra, bà còn dành thời gian tham gia bếp riêng của chi hội nông dân, phụ nữ. Các hoạt động san sẻ này diễn ra đều đặn hằng tháng.

Bà Hạnh thu hoạch rau xanh và chia sẻ với người dân.

Hành trình thiện nguyện của Bếp Hoa Từ Tâm đến nay đã vượt ra khỏi phạm vi TPHCM. Ngoài các chương trình định kỳ hằng tháng, trong năm, bếp còn thực hiện 4-5 chuyến đi tỉnh, gửi trao yêu thương qua những phần quà chăm lo an sinh xã hội tại các địa phương, từ mũi Cà Mau đến Hà Giang.

Dựa trên kế hoạch của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, Bếp Hoa Từ Tâm cũng đồng hành với những chương trình ý nghĩa của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác như: Tháng Ba biên giới, Mùa hè xanh.

Chị Ngọc Hà trong một hoạt động sẻ chia với các em thiếu nhi Lâm Hà (Lâm Đồng).

﻿Ảnh: FBNV

Trong vận hành, điều phối thông suốt các hoạt động của bếp, chị Hà Ngọc Hà luôn đặt tính minh bạch lên hàng đầu. Mọi khoản đóng góp hiện kim đều được thực hiện qua tài khoản thiện nguyện của ngân hàng và công khai để các mạnh thường quân có thể theo dõi. Bên cạnh đó, chị cũng chụp ảnh công bố rõ ràng kết quả sau mỗi hoạt động thiện nguyện.

Chị Hà cho biết, ngoài sự chia sẻ cho bà con, một số nhà hảo tâm cũng để dành những phần quà nhỏ như tặng đồng phục, nón, khăn rằn cho các thành viên trong nhóm. “Những sự quan tâm ấy trở thành nguồn động lực tinh thần để chúng tôi thêm vững vàng tiếp bước trên hành trình này”, chị Hà nói.

Nhìn lại quá trình tham gia công tác xã hội, chị Đỗ Ngọc Hà nói chính bản thân cũng được mở mang, học hỏi và được thấy nhiều hơn sự yêu thương ở khắp các tỉnh, thành, địa phương mà mình đi qua. Từ đó, nữ thủ lĩnh của bếp ăn xem đây là chất liệu làm cho hoạt động thiện nguyện ngày một bài bản, đi vào khuôn khổ hơn.

Bên cạnh sự ủng hộ của các mạnh thường quân, sự đồng hành của các thành viên trong gia đình là nguồn cổ vũ to lớn giúp chị Hà tiếp tục cống hiến công sức cho cộng đồng.

﻿Ảnh: Ngô Tùng