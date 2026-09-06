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Thế giới

Ai Cập xử tử hình nữ MC nổi tiếng vì buôn bán ma túy

Minh Hạnh

TPO - Tòa án Ai Cập đã tuyên án tử hình đối với một nữ MC chương trình truyền hình nổi tiếng cùng 11 người khác, vì tội sản xuất và buôn bán ma túy trong một vụ án ma túy quy mô lớn.

Tờ Al-Ahram ngày 5/9 đưa tin, một tòa án tại Cairo đã tuyên phạt nữ MC Sarah Khalifa và 11 bị cáo khác mức án tử hình với các tội danh: thành lập băng nhóm tội phạm có tổ chức chuyên thu mua nguyên liệu sản xuất ma túy nhằm mục đích buôn bán, cũng như tàng trữ và mang theo súng đạn trái phép.

MC Sarah Khalifa (39 tuổi) được biết đến nhiều nhất qua chương trình "Mission Impossible" (Nhiệm vụ bất khả thi) - một chương trình đề cập đến các vấn đề an ninh và tội phạm.

Khalifa cũng là chủ sở hữu một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ và một công ty chuyên tổ chức tiệc tùng, sự kiện.

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MC Sarah Khalifa (39 tuổi). (Ảnh: The Guardian)

Theo tờ Akhbar el-Yom, các bị cáo bị buộc tội "sản xuất ma túy tổng hợp nhằm mục đích buôn bán, thông qua việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất từ ​​nước ngoài".

Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 750 kg ma túy cùng nguyên liệu thô, đồng thời phát hiện hai căn hộ được sử dụng làm nơi điều chế ma túy, cũng như súng và đạn dược không có giấy phép.

Tòa án cũng tuyên phạt Khalifa và các đồng phạm 5 năm tù trong một vụ án riêng biệt liên quan đến hành vi bắt cóc và hành hung một nam thanh niên.

Ai Cập áp dụng án tử hình đối với các tội danh giết người có chủ đích, khủng bố, một số tội hiếp dâm và buôn bán ma túy.

Minh Hạnh
The Guardian
#MC truyền hình #án tử hình #sản xuất ma túy #buôn bán ma túy #Ai Cập

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