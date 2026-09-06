Kiên quyết khắc phục tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm

Không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính

Ngày 5/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026. Tại nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiên định mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Việc phối hợp giữa chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác cần được thực hiện hài hòa, hiệu quả. Các cơ quan chức năng phải theo dõi sát tình hình thế giới và trong nước, chủ động phân tích, dự báo, có phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ. (Ảnh: Nhật Bắc)

Đối với đầu tư công, cần tăng tốc việc giải ngân, thực hiện nghiêm quy định về tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công, không để dồn khối lượng giải ngân vào các tháng cuối năm. Các bộ, ngành, địa phương đồng thời phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện những dự án tồn đọng đã được tháo gỡ vướng mắc để đưa vào vận hành, khai thác.

Nội dung quan trọng khác, Nghị quyết yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong đó, chú trọng phát triển các công nghệ chiến lược, ưu tiên những nhiệm vụ có khả năng tạo ra sản phẩm cụ thể, giải quyết các vấn đề lớn của quốc gia, ngành và lĩnh vực.

Khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Chính phủ yêu cầu thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người có công, đối tượng chính sách, người yếu thế và người có hoàn cảnh khó khăn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ. (Ảnh: Nhật Bắc)

Đặc biệt, trước diễn biến thiên tai trong mùa mưa bão, các cơ quan, địa phương phải chủ động, kịp thời xây dựng phương án phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong mọi tình huống.

Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các kết luận thanh tra phải được khẩn trương thực hiện. Đồng thời, cần có biện pháp xử lý, khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Vấn đề quan trọng khác được nhấn mạnh là việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn đánh giá với kết quả thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm.