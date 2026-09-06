Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Kiên quyết khắc phục tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm

Luân Dũng

TPO - Chính phủ yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn đánh giá với kết quả thực hiện nhiệm vụ; đồng thời kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính

Ngày 5/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026. Tại nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiên định mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Việc phối hợp giữa chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác cần được thực hiện hài hòa, hiệu quả. Các cơ quan chức năng phải theo dõi sát tình hình thế giới và trong nước, chủ động phân tích, dự báo, có phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp.

anh-man-hinh-2026-09-06-luc-123228.png
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ. (Ảnh: Nhật Bắc)

Đối với đầu tư công, cần tăng tốc việc giải ngân, thực hiện nghiêm quy định về tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công, không để dồn khối lượng giải ngân vào các tháng cuối năm. Các bộ, ngành, địa phương đồng thời phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện những dự án tồn đọng đã được tháo gỡ vướng mắc để đưa vào vận hành, khai thác.

Nội dung quan trọng khác, Nghị quyết yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong đó, chú trọng phát triển các công nghệ chiến lược, ưu tiên những nhiệm vụ có khả năng tạo ra sản phẩm cụ thể, giải quyết các vấn đề lớn của quốc gia, ngành và lĩnh vực.

Khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Chính phủ yêu cầu thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người có công, đối tượng chính sách, người yếu thế và người có hoàn cảnh khó khăn.

anh-man-hinh-2026-09-06-luc-123516.png
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ. (Ảnh: Nhật Bắc)

Đặc biệt, trước diễn biến thiên tai trong mùa mưa bão, các cơ quan, địa phương phải chủ động, kịp thời xây dựng phương án phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong mọi tình huống.

Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các kết luận thanh tra phải được khẩn trương thực hiện. Đồng thời, cần có biện pháp xử lý, khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Vấn đề quan trọng khác được nhấn mạnh là việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn đánh giá với kết quả thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Chính phủ yêu cầu các lực lượng chức năng cần chủ động nắm chắc tình hình, tập trung đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm khác; tăng cường phòng chống rửa tiền, phòng chống tài trợ khủng bố…

Luân Dũng
#cán bộ #trách nhiệm #chính phủ #đánh giá #công chức #quản lý #tội phạm công nghệ cao #Sợ trách nhiệm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe