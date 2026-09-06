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Xã hội

Hà Nội

Xử lý an toàn 2 quả bom được phát hiện dưới sông Hồng, gần cầu Chương Dương

Khi đánh bắt cá trên sông Hồng, người dân phát hiện 2 quả bom tại khu vực trụ T6 cầu Chương Dương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tổ chức trục vớt, di dời 2 quả bom đến vị trí an toàn.

Tối 5/9, lực lượng Công binh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Hồng Hà tiến hành xử lý 2 quả bom còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn phường.

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Tiến hành công tác đảm bảo an toàn khi di dời 2 quả bom. Ảnh: Báo Hà Nội mới

Theo đó, vào hồi 11h ngày 3/9, người dân đánh bắt cá trên sông Hồng phát hiện 2 quả bom tại khu vực trụ T6 cầu Chương Dương. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban CHQS phường đã báo cáo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cử lực lượng Công binh phối hợp, tổ chức trục vớt, di dời 2 quả bom đến vị trí an toàn.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Lê Xuân Tân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hồng Hà cho biết: Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Công binh, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban CHQS phường đã tiến hành lập biên bản kiểm tra, khảo sát và xác định đây là 2 quả bom phá có trọng lượng lần lượt là 1.360 kg và 230kg, được Không quân Mỹ sử dụng đánh phá Thủ đô Hà Nội trong chiến tranh.

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Các bước di dời 2 quả bom được tiến hành cẩn thận, đề cao đảm bảo an toàn lên hàng đầu. Ảnh: Báo Hà Nội mới

Ban CHQS phường đã tổ chức lực lượng canh gác 24/24, bảo đảm an toàn cho người dân.

Tối 5/9, lực lượng Công binh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã di dời 2 quả bom còn sót lại sau chiến tranh lên Trường bắn TB1 Cấm Sơn (tỉnh Bắc Ninh) tiến hành hủy nổ an toàn.

Báo Hà Nội mới
#bom chiến tranh #Chương Dương #sông Hồng #công binh #Hà Nội #xử lý bom

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