Chuyển mạnh quan hệ đầu tư Việt – Nhật sang 'đối tác cùng phát triển và kiến tạo'

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị chuyển mạnh quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản từ “nhà đầu tư và địa điểm đầu tư” sang “đối tác cùng phát triển và kiến tạo”; tăng cường liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn Nhật Bản.

Sáng 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 2 tại TP. Huế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với đại diện các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Cùng dự có Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki và lãnh đạo TP. Huế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Tại cuộc làm việc, các doanh nghiệp Nhật Bản trao đổi về tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh; nêu những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương giải quyết.

7 tháng đầu năm 2026, thương mại hai chiều Việt Nam - Nhật Bản đạt 33,7 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Tính đến hết tháng 7, vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh của các nhà đầu tư Nhật Bản đạt khoảng 80,3 tỷ USD, đứng thứ ba trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản cũng là nhà tài trợ ODA lớn nhất của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam Tsuchibashi Akito cho biết, các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao môi trường ổn định và tiềm năng phát triển của Việt Nam, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục đầu tư dài hạn.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao các ý kiến của doanh nghiệp Nhật Bản, cho rằng đây là biểu hiện sinh động của tinh thần đồng hành giữa Chính phủ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh làm nền tảng.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại buổi làm việc.

Việt Nam chủ trương thu hút có chọn lọc FDI chất lượng cao, ưu tiên các dự án công nghệ tiên tiến, tạo giá trị gia tăng lớn, có khả năng lan tỏa và liên kết với doanh nghiệp trong nước; đồng thời thu hút công nghệ, tri thức, quản trị hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trước 9 nhóm vấn đề do phía Nhật Bản nêu liên quan đến giao thông, giáo dục, năng lượng, thuế, khoa học - công nghệ và bán lẻ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền theo lộ trình cụ thể.

Thủ tướng nhấn mạnh, vấn đề thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chủ động giải quyết đúng tiến độ; nội dung đã có quy định phải được hướng dẫn rõ ràng; quy định không còn phù hợp phải nghiên cứu sửa đổi; vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Kết quả xử lý kiến nghị phải được gửi về Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và các doanh nghiệp rà soát, đánh giá; đồng thời công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cổng thông tin liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thủ tướng mong muốn doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, chuyển đổi xanh, năng lượng, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng đề nghị chuyển mạnh quan hệ đầu tư Việt Nam - Nhật Bản từ “nhà đầu tư và địa điểm đầu tư” sang “đối tác cùng phát triển và kiến tạo”; tăng cường liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn Nhật Bản.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch, bình đẳng, an toàn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

“Chúng tôi cam kết sẽ đi đến cùng trong giải quyết các kiến nghị xác đáng; đồng thời có cơ chế trao đổi để giúp các bên hiểu rõ, thực hiện đồng bộ, thống nhất các quy định”, Thủ tướng nhấn mạnh.