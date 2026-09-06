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Tín đồ Cao Đài cầu siêu cho các liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngô Tùng

TPO - Ban Cai quản Họ đạo Cao Đài Chợ Lớn cùng các chức sắc, chức việc, đồng đạo và người dân đã thành kính cầu nguyện, tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến máu xương để đất nước được độc lập, tự do.

Sáng 6/9, Họ đạo Cao Đài Chợ Lớn (liên quận 6, 10 và 11 trước đây), thuộc Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Tòa Thánh Tây Ninh, tổ chức lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Buổi lễ là dịp để các chức sắc, chức việc, đồng đạo Cao Đài, đại diện chính quyền địa phương và người dân cùng tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân; đồng thời cầu nguyện cho anh linh các liệt sĩ được an nghỉ; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước.

Trước anh linh các liệt sĩ, Ban Cai quản Họ đạo Cao Đài Chợ Lớn cùng các chức sắc, chức việc, đồng đạo và người dân đã thành kính cầu nguyện, tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến máu xương để đất nước được độc lập, tự do.

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Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính. Ảnh: Ngô Tùng
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Buổi lễ thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta. Ảnh: Ngô Tùng
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Các chức sắc, chức việc Cao Đài tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo hữu Ngọc Quyền Thanh - Cai quản Họ đạo Cao Đài Chợ Lớn - nhìn nhận việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng mang ý nghĩa đặc biệt, là hành trình đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

“Cuộc trở về hôm nay nhắc chúng ta nhớ đến những năm tháng đất nước đi qua chiến tranh, nỗi đau của các gia đình và sự hy sinh của những người đã gửi lại tuổi xuân cho Tổ quốc”, ông Ngọc Quyền Thanh bày tỏ.

Từ truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của người Việt Nam, ông Ngọc Quyền Thanh cho biết các tín đồ Cao Đài cũng đã nêu cao lòng nhân ái, tình thương con người và trách nhiệm với quê hương.

Ngô Tùng
#tín đồ Cao Đài #họ đạo #chức sắc #chức việc #tri ân #cầu siêu #Công viên Lê Thị Riêng

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