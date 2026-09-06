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Đồng Tháp: Hai anh em ruột tử vong bên hàng rào, nghi bị điện giật

Chúc Trí

TPO - Ngày 6/9, Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp cùng Công an xã Mỹ Tịnh An điều tra vụ việc hai anh em ruột tử vong tại vườn dừa, nghi do bị điện giật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng 5/9, ông N.V.C (SN 1958, ngụ xã Mỹ Tịnh An, Đồng Tháp) ra vườn gần nhà để tưới dừa. Đến khoảng 13h cùng ngày, em ruột ông C là ông N.V.L (SN 1963) cũng ra tưới nước ở mảnh vườn liền kề.

Hai khu vườn của anh em ông C được ngăn cách với nhau bởi một hàng rào lưới B40.

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Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 anh em tử vong.

Khoảng 14h30, cháu N. H. K (SN 2015, cháu nội ông C) ra vườn dừa tìm ông vô tình đụng tay vào hàng rào B40 liền bị điện giật. Cháu K hoảng hốt chạy về nhà báo cho mẹ ruột là chị B.T.T.N. (SN 1981).

Do buổi trưa không thấy ông C về nhà, lại thấy con nói hàng rào có điện, chị N. lập tức chạy ra vườn tìm bố chồng và phát hiện ông C đang nằm bất động sát hàng rào B40. Chị vội tri hô những người xung quanh và nhanh chóng cúp cầu dao điện máy bơm.

Nhiều người dân chạy đến hiện trường phát hiện ông L cũng đang nằm gục sát hàng rào B40, cách vị trí của ông C khoảng 15m, cả đều đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Tịnh An đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp điều tra nguyên nhân tử vong.

Chúc Trí
#điện giật #đồng tháp #hàng rào B40 #tai nạn #tử vong #điện lực #nguyên nhân

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