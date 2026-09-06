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Xã hội

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Kiểm lâm làm rõ vụ đưa khỉ con rời khỏi Tòa thánh Tây Ninh

Nguyễn Tiến

TPO - Đoạn clip ghi cảnh hai người đưa khỉ con rời khỏi khu vực Tòa thánh Tây Ninh gây chú ý trên mạng xã hội. Qua xác minh ban đầu, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết các cá thể khỉ được đưa về chữa bệnh, cho uống thuốc rồi thả trở lại.

Ngày 6/9, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, bà Trần Thị Ngân Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh vụ việc hai người đưa khỉ con rời khỏi khu vực Tòa Thánh Tây Ninh, sau khi đoạn clip ghi lại sự việc được đăng tải trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý.

Qua xác minh, đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết, hai người trong clip đã đưa các cá thể khỉ về để chữa bệnh, cho uống thuốc rồi thả trở lại. Quá trình này có sự chứng kiến của Công an phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh.

Theo cơ quan chức năng, một số thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc là chưa chính xác.

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Hình ảnh hai người đưa các cá thể khỉ con rời khỏi khu vực Tòa Thánh Tây Ninh được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai người đưa khỉ con rời khỏi khu vực Tòa thánh Tây Ninh. Sau đó, một số con khỉ khác chạy theo, tìm cách tiếp cận khỉ con. Hình ảnh này thu hút sự chú ý của nhiều người trên mạng xã hội.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đề nghị người dân khi tiếp nhận các thông tin trên mạng xã hội cần kiểm chứng từ nguồn chính thống, theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng và báo chí trước khi chia sẻ, tránh lan truyền những nội dung chưa được xác thực, gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến việc xử lý vụ việc.

Nguyễn Tiến
#khỉ con #Tòa Thánh Tây Ninh #bắt khỉ #bảo vệ động vật #xác minh #phản đối

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