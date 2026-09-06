Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Siêu mẫu nội y bị mắng khắp mạng xã hội

Minh Vũ

TPO - Tỉnh Bách Nhiên vừa nổi tiếng với bộ phim ngôn tình "Đầu xuân tươi sáng", bạn gái anh là siêu mẫu Lưu Văn bị chỉ trích tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

luu-van18.jpg
luu-van20.jpg
Trang QQ đưa tin dù không tham gia đóng phim, siêu mẫu Lưu Văn cũng trở thành tâm điểm được bàn luận khi tác phẩm Đầu xuân tươi sáng bùng nổ. Siêu mẫu nội y bị chỉ trích vì đã "thả tim" bức hình bạn trai Tỉnh Bách Nhiên. Loạt hình ảnh được Tỉnh Bách Nhiên đăng trên trang mạng quốc tế Instagram.
luu-van8.jpg
luu-van9.jpg
Tuy nhiên, hành động nhỏ của Lưu Văn lại đem tới nhiều rắc rối, khiến cô vấp phải làn sóng chê bai của khán giả. Nhiều người cho rằng dù Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên thực sự hẹn hò ngoài đời thật, khi Tỉnh Bách Nhiên có phim đang phát sóng với nghệ sĩ khác, bộ đôi trong phim đang nổi tiếng, Lưu Văn không nên lộ diện, tránh làm ảnh hưởng tới cảm nhận của khán giả khi xem phim.
luu-van22.jpg
luu-van3.jpg
Mặt khác, khán giả đưa ra các bằng chứng cho thấy khi phim Đầu xuân tươi sáng có danh tiếng tốt, thường xuyên xuất hiện các chủ đề liên quan tới chuyện tình cảm của Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn, khen ngợi Lưu Văn là "chị dâu rộng lượng nhất showbiz". "Mối tình thật tôi đương nhiên chúc phúc. Nhưng dù sao cậu ấy cũng là diễn viên, lại đúng lúc phim đang hot, làm mờ đi sự tồn tại của người yêu thật một chút có khi lại tốt cho chính nghệ sĩ", khán giả bình luận.
luu-van4.jpg
luu-van21.jpg
Vẫn có những khán giả ủng hộ Lưu Văn, cho rằng người yêu thích phim Đầu xuân tươi sáng quá khó tính, soi mói, không phân biệt được giữa nhân vật trên màn ảnh và nghệ sĩ ngoài đời thực. Lưu Văn chỉ nhấn thích bức ảnh của Tỉnh Bách Nhiên trên nền tảng mạng xã hội. Trước đó, cô cũng không ít lần "thả tim" cho bạn trai. Khi cả hai ra sân bay cùng nhau, siêu mẫu cũng cố ý đi riêng để tránh làm ảnh hưởng tới fan của Tỉnh Bách Nhiên. Trước đó, khi Bạch Kính Đình, Đậu Kiêu có tác phẩm nổi bật, những người phụ nữ có liên quan như Tống Dật, Hà Siêu Liên đều bị chỉ trích dù họ chỉ ủng hộ tác phẩm một cách bình thường hoặc có những hành động vô tình.
luu-van36.jpg
luu-van55a.jpg
Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn lần đầu xuất hiện công khai cùng nhau năm 2019, khi hợp tác trong chiến dịch quảng bá bộ sưu tập trang sức cao cấp Coco Crush của Chanel. Họ đóng chung phim ngắn Cứ thế mà yêu, được tung ra đúng dịp Thất tịch - lễ tình nhân của Trung Quốc (7/7 Âm lịch). Sau lần hợp tác này, Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn tiếp tục có mặt tại một số sự kiện thời trang.
luu-van1.jpg
luu-van13.jpg
Nghi vấn hẹn hò bắt đầu rộ lên vào năm 2022. Hai nghệ sĩ bị truyền thông Trung Quốc phát hiện sánh đôi ngoài đời thường, còn có ảnh được cho là Tỉnh Bách Nhiên chở Lưu Văn bằng xe đạp. Tháng 12/2025, họ xác nhận chuyện tình cảm của mình qua một bài phỏng vấn trên tạp chí danh tiếng VOGUE.
luu-van6.jpg
luu-van7.jpg
Lưu Văn sinh năm 1988, bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ giữa những năm 2000. Cô thuộc nhóm "tứ đại siêu mẫu" Hoa ngữ, từng trở thành người mẫu Trung Quốc đầu tiên sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret. Lưu Văn cũng là siêu mẫu kiếm tiền giỏi nhất Trung Quốc, giữ vững sự nghiệp gần 20 năm khiến ai cũng nể phục.
luu-van11.jpg
luu-van14.jpg
Năm 2008, Lưu Văn bắt đầu gây chú ý trên các sàn diễn quốc tế. Sang mùa thời trang Thu Đông 2009, cô tạo dấu ấn mạnh khi góp mặt trong 74 show tại New York, London, Milan và Paris. Giai đoạn cao điểm, Lưu Văn phải trình diễn tới sáu show mỗi ngày. Tới nay, vẫn chưa có người mẫu Trung Quốc nào đạt được những thành tích trên sàn diễn quốc tế như Lưu Văn.
luu-van33-2874.jpg
luu-van35.jpg
Xét về độ nổi tiếng quốc tế và vị thế nghề nghiệp, Lưu Văn bỏ xa Tỉnh Bách Nhiên. Cô có hơn 5,8 triệu người theo dõi trên Instagram, còn nam diễn viên chỉ đạt khoảng một triệu. Từ năm 2013, Lưu Văn liên tục có tên trong Top 10 người mẫu đắt giá nhất thế giới do tạp chí Forbes công bố.
Minh Vũ
#Lưu Văn #siêu mẫu Lưu Văn #Tỉnh Bách Nhiên #Đầu xuân tươi sáng #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe