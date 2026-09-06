Siêu mẫu nội y bị mắng khắp mạng xã hội

TPO - Tỉnh Bách Nhiên vừa nổi tiếng với bộ phim ngôn tình "Đầu xuân tươi sáng", bạn gái anh là siêu mẫu Lưu Văn bị chỉ trích tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.