Toàn cảnh chung kết Miss World lần thứ 73: Đêm đăng quang tại Việt Nam

Tối 5/9, chung kết Miss World lần thứ 73 diễn ra tại Quảng trường 2 Tháng 4, tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của 111 thí sinh. Đêm thi khép lại hành trình tìm kiếm chủ nhân vương miện, đồng thời đánh dấu 75 năm Miss World bằng các tiết mục giao lưu văn hóa, hoạt động tôn vinh giá trị nhân ái và sự hội ngộ của các Hoa hậu Thế giới.

Chung kết Miss World lần thứ 73 kết hợp các vòng thi, trình diễn nghệ thuật và chương trình kỷ niệm 75 năm cuộc thi. Từ 111 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ, ban tổ chức lần lượt công bố Top 40, Top 20, Top 12 và Top 6 trước khi tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Opal Suchata Chuangsri.

Văn hóa Việt Nam mở màn đêm chung kết

Mở đầu chương trình là tiết mục múa Chăm do Vũ đoàn Sắc Màu biểu diễn, Khoa Nguyễn biên đạo và Minh Duy hòa âm phối khí. Hình tượng nữ thần Po Nagar xuất hiện cùng 24 diễn viên múa trong trang phục Chăm, giới thiệu một nét văn hóa gắn với vùng đất đăng cai.

Tiếp nối là phần trình diễn Dances of the World của 111 thí sinh. Các đại diện lần lượt xuất hiện theo nhóm châu lục, mang theo quốc kỳ và giới thiệu bản sắc quê hương qua vũ đạo. Phần mở màn đưa nhiều sắc thái văn hóa lên cùng một sân khấu, mở đầu cuộc gặp gỡ giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ tại Việt Nam.

Sau phần chào sân của các MC và giới thiệu đại biểu, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu chào mừng các đoàn thí sinh, tổ chức Miss World và khách mời quốc tế.

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111 thí sinh sau đó trở lại trong trang phục dạ hội. Phần giới thiệu được chia thành bốn khu vực: châu Mỹ và Caribe với 28 thí sinh; châu Phi với 25 thí sinh; châu Âu với 32 thí sinh; châu Á và châu Đại Dương với 26 thí sinh. Từng cặp thí sinh trình diễn khi tên quốc gia, vùng lãnh thổ được xướng lên.

Xen kẽ các vòng thi là những thước phim nhìn lại hành trình Miss World lần thứ 73 tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa. Các hình ảnh kết nối đêm chung kết với những trải nghiệm của thí sinh trong thời gian lưu lại Việt Nam.

111 thí sinh trình diễn áo dài, công bố Top 40 theo bốn khu vực

Áo dài Việt Nam trở thành điểm nhấn trong phần công bố Top 40. Toàn bộ 111 thí sinh trình diễn các thiết kế của Lê Doãn Hùng, Trần Thiện Khánh và Ngô Nhật Huy, kết hợp những đạo cụ gắn với văn hóa, nghề thủ công Việt Nam.

Nhóm châu Mỹ và Caribe xuất hiện trong áo dài của nhà thiết kế Lê Doãn Hùng, kết hợp nón lá có hoa văn đỏ, tím. Nhóm châu Âu trình diễn cùng quạt gỗ hoa văn, trong khi nhóm châu Phi kết hợp áo dài với gốm Bàu Trúc. Trang phục của hai nhóm này do nhà thiết kế Trần Thiện Khánh thực hiện.

Ở lượt trình diễn của châu Á và châu Đại Dương, các thí sinh mặc áo dài của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy, kết hợp hoa giấy Thanh Tiên và nụ sen. Vũ đoàn Sắc Màu tham gia minh họa, phần âm nhạc do Minh Duy hòa âm phối khí, Khoa Nguyễn đảm nhiệm biên đạo.

Sau mỗi lượt trình diễn, MC công bố 10 đại diện của từng khu vực đi tiếp, hoàn thiện danh sách Top 40.

Sau khi Top 40 được xác định, chương trình giới thiệu thể thức lựa chọn Top 20 và nhìn lại phần thi Beauty With a Purpose – Sắc đẹp vì mục đích cao cả.

Top 6 bước vào vòng ứng xử quyết định

Trước khi công bố Top 6, các MC tiếp tục trao đổi với ban giám khảo về những thí sinh để lại ấn tượng. Top 12 trở lại sân khấu theo từng cặp, tương ứng với Beauty With a Purpose, People’s Choice Award và bốn khu vực.

Sáu thí sinh được lựa chọn lần lượt bước lên phía trước, gồm người chiến thắng People’s Choice Award, Beauty With a Purpose và các đại diện chiến thắng của bốn khu vực.

Thí sinh thắng People’s Choice Award vào Top 6: Eritrea

Đại diện Beauty With a Purpose vào Top 6: Malaysia

Đại diện châu Á và châu Đại Dương vào Top 6: Việt Nam

Đại diện châu Mỹ và Caribe vào Top 6: Dominican Republic.

Đại diện châu Âu vào Top 6: Spain

Đại diện châu Phi vào Top 6: South Africa.

Top 6 bước vào vòng hỏi đáp cuối cùng với ban giám khảo. Mỗi thí sinh bốc một thẻ ghi tên giám khảo; người có tên trên thẻ trực tiếp đặt câu hỏi.

Các thí sinh lần lượt trả lời trước khi ban giám khảo đưa ra quyết định cuối cùng. Đây là phần thi khép lại quá trình tranh tài, trước thời khắc công bố các danh hiệu Miss World lần thứ 73.

Opal Suchata chia tay nhiệm kỳ, Miss World kỷ niệm hành trình 75 năm

Trong thời gian chờ kết quả, chương trình dành phần riêng cho đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri. Video về hành trình đương nhiệm được trình chiếu trước khi cô thực hiện những bước đi cuối cùng trên cương vị Hoa hậu Thế giới và phát biểu chia tay nhiệm kỳ.

Phần kỷ niệm 75 năm Miss World tiếp nối bằng video nhìn lại chặng đường của cuộc thi. Những hình ảnh qua các thời kỳ dẫn vào cuộc hội ngộ của đại diện tổ chức và các Hoa hậu Thế giới trên sân khấu tại Khánh Hòa.

Bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch Miss World Vietnam, phát biểu cảm ơn các vị khách quốc tế đến Việt Nam tham dự sự kiện.

Trong tiết mục One World, bà Julia Morley, bà Phạm Kim Dung, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, các cựu Hoa hậu Thế giới, Daniel Mejía Romero, Stephanie Del Valle và các em nhỏ cùng xuất hiện trên sân khấu. Tiết mục đánh dấu cột mốc 75 năm, gửi gắm tinh thần kết nối giữa các quốc gia và thế hệ.

Chương trình đồng thời giới thiệu Tanzania là quốc gia đăng cai Miss World lần thứ 74 vào năm 2027. Nghi thức trao cờ Miss World có sự tham gia của đại diện Tanzania, ông Nguyễn Long Biên, bà Julia Morley, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và bà Phạm Kim Dung, nối tiếp hành trình từ Việt Nam đến nước chủ nhà kế tiếp.

Công bố tân Hoa hậu Thế giới lần thứ 73

Ở phần cuối chương trình, Top 6 trở lại sân khấu để đón nhận kết quả. Bà Julia Morley, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức Miss World, lần lượt công bố Á hậu 2, Á hậu 1 và Hoa hậu Thế giới lần thứ 73.

Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về Malaysia

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Spain

Danh hiệu Miss World lần thứ 73 thuộc về Dominican Republic

Bà Phạm Kim Dung trao sash cho tân Hoa hậu. Opal Suchata Chuangsri thực hiện nghi thức trao vương miện cho người kế nhiệm trong khoảnh khắc đăng quang, cùng màn pháo hoa trên bầu trời Nha Trang.

Tân Miss World thực hiện những bước đi đầu tiên trên cương vị mới, sau đó cùng các thí sinh chia sẻ niềm vui trên sân khấu. Đêm chung kết khép lại mùa thi thứ 73 tại Việt Nam, đồng thời mở ra chặng đường tiếp theo của Miss World sau dấu mốc 75 năm.

Miss World 2026 tại Việt Nam có sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương - Tập đoàn Geleximco và Masterise Group, góp phần tạo nên một mùa giải đặc biệt nhân dấu mốc 75 năm Miss World. Sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng tổ chức, đồng thời cùng lan tỏa hình ảnh Việt Nam, văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.