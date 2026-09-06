Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Chuyển đổi từ cam kết chiến lược thành hành động thực chất

TPO - Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản 2026 tại Huế nhấn mạnh yêu cầu chuyển các cam kết chiến lược thành chương trình, dự án cụ thể, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo của hợp tác.

Ngày 6/9, tại TP. Huế diễn ra Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản 2026, do Bộ Ngoại giao phối hợp UBND TP. Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.

Dự diễn đàn có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo TP. Huế cùng khoảng 700 đại biểu hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Bắc Bình



Với chủ đề Kiến tạo tương lai số, xanh và bền vững - Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất, diễn đàn tập trung thúc đẩy hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức và cơ sở giáo dục hai nước trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển nguồn nhân lực.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Nhật Bản là đối tác số 1 của Việt Nam về ODA và lao động, đứng thứ 3 về đầu tư. Năm 2025, thương mại hai chiều lần đầu vượt 50 tỷ USD. Hai nước đặt mục tiêu đưa đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ USD/năm và thương mại song phương đạt 60 tỷ USD vào năm 2030.

Diễn đàn thu hút hơn 700 đại biểu tham dự.

Theo Bộ trưởng, hợp tác địa phương ngày càng trở thành một trụ cột quan trọng, với gần 120 thỏa thuận được ký kết và triển khai. Diễn đàn hướng tới tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực ODA, đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo nhân lực.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho rằng “sức sống của địa phương chính là sức sống của quốc gia”, đồng thời kỳ vọng sự năng động của các địa phương Việt Nam kết hợp với kinh nghiệm của Nhật Bản trong phát triển vùng, công nghiệp, du lịch và đào tạo nhân lực sẽ góp phần nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu của hai nước.

Tại diễn đàn, các phiên thảo luận tập trung vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đô thị thông minh, phát triển bền vững và bảo tồn di sản gắn với công nghiệp văn hóa.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, diễn đàn hướng tới tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực ODA, đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo nhân lực. Ảnh: Bắc Bình

Đây cũng là những lĩnh vực TP. Huế mong muốn mở rộng hợp tác với Nhật Bản. Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung cho rằng hợp tác địa phương cần chuyển các định hướng lớn giữa hai nước thành chương trình, dự án cụ thể. Thành phố mong muốn tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, đô thị thông minh, bảo tồn di sản, giáo dục - đào tạo, đầu tư và phát triển khu công nghiệp.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; chuyển mạnh từ “hợp tác thông thường” sang “đồng kiến tạo phát triển”.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung cho rằng, hợp tác địa phương cần chuyển các định hướng lớn giữa hai nước thành chương trình, dự án cụ thể. Ảnh: Bắc Bình.

Thủ tướng đề nghị hai bên nâng tầm hợp tác thành quan hệ đối tác tăng trưởng chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, đô thị thông minh, nông nghiệp bền vững và nghiên cứu - phát triển; đồng thời tăng cường hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị.

Thủ tướng cũng lưu ý yêu cầu triển khai hợp tác theo tinh thần “nhìn cho đúng, triển khai nhanh, làm đến cùng và đo lường bằng kết quả”, ưu tiên những dự án có tính khả thi cao, tạo kết quả cụ thể. Hợp tác cần lấy địa phương, doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, hướng tới tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và kỹ năng cho người lao động.

Bên cạnh kinh tế - công nghệ, Việt Nam và Nhật Bản được đề nghị mở rộng giao lưu nhân dân, kết nối du lịch, tăng các đường bay trực tiếp và đẩy mạnh hợp tác về hạ tầng xanh, năng lượng tái tạo, xử lý chất thải, chống ngập và phòng, chống thiên tai.

Gian trưng bày Việt Nam – Nhật Bản trong khuôn khổ diễn đàn.

Trong khuôn khổ diễn đàn diễn ra Hội nghị Kết nối Huế - Nhật Bản, trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa TP. Huế và TP. Shizuoka, ký Kế hoạch hành động giữa Bộ Ngoại giao và UBND TP. Huế giai đoạn 2026-2030.

Diễn đàn còn có 30 gian hàng của 45 đơn vị, địa phương cùng các chương trình khảo sát thực địa, tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác.