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Lý do Cường đô la khoe siêu xe Lamborghini Temerario

Duy Quang

TPO - Ông Nguyễn Quốc Cường gây chú ý khi đưa siêu xe Lamborghini Temerario về Việt Nam, làm giải thưởng bốc thăm cho khách hàng mua căn hộ tại dự án ở TPHCM.

Trên trang Facebook cá nhân, ông Nguyễn Quốc Cường (Cường đô la)- Tổng Giám đốc Công ty CP C-Holdings - vừa chia sẻ hình ảnh chiếc Lamborghini Temerario màu vàng được đưa về Việt Nam. Ông Cường cũng hé lộ dự án bất động sản nghỉ dưỡng mới.

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Hình ảnh chiếc Lamborghini Temerario màu vàng được đưa về Việt Nam do ông Nguyễn Quốc Cường chia sẻ.

Theo ông Cường, đây là dự án đầu tay của C-Holdings về phân khúc căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp tại Vũng Tàu. Hy vọng mang đến cho khách hàng những điều xứng đáng nhất.

Đáng chú ý, ông Cường tiết lộ khách hàng mua sản phẩm tại dự án sẽ có cơ hội sở hữu chiếc Lamborghini Temerario thông qua hình thức bốc thăm.

Ông Cường giới thiệu, đây là chiếc Lamborghini Temerario đầu tiên tại Việt Nam. Hiện thông tin chi tiết về chương trình bốc thăm, số lượng sản phẩm áp dụng cũng như thời điểm tổ chức chưa được công bố.

Lamborghini Temerario là dòng siêu xe thay thế Huracán, lần đầu được hãng xe Italy giới thiệu năm 2024. Mẫu xe sử dụng hệ truyền động hybrid, kết hợp động cơ V8 tăng áp kép với ba mô-tơ điện.

Trong khi đó, dự án Cường đô la nhắc tới nằm tại phường Rạch Dừa, TPHCM, trước đây thuộc TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án có tổng diện tích gần 11.900 m2, được định hướng phát triển thành tổ hợp nghỉ dưỡng gồm khách sạn và căn hộ du lịch. Theo các thông tin quy hoạch được công bố, dự án dự kiến có một khối khách sạn cao 26 tầng với khoảng 264 phòng và một khối căn hộ du lịch cao 37 tầng với khoảng 650 căn, cùng hai tầng hầm liên thông.

Duy Quang
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