Kem Tràng Tiền làm ăn thế nào, vì sao dừng bán ở nơi gắn liền 70 năm?

Sau gần 70 năm gắn với cửa hàng số 35 Tràng Tiền, Hà Nội, Kem Tràng Tiền sắp rời sang địa chỉ mới. Được biết, thương hiệu Kem Tràng Tiền hiện có hơn 400 điểm bán và tiếp tục mở rộng toàn quốc.

Kem Tràng Tiền vừa thông báo sẽ dừng đón khách tại cửa hàng số 35 Tràng Tiền, Hà Nội, từ ngày 15/9. Thương hiệu không công bố lý do cụ thể, chỉ cho biết đây là bước chuyển giao để tiếp tục phát triển các không gian kinh doanh mới.

Kem Tràng Tiền ra đời năm 1958, gắn tên tuổi với chính số 35 Tràng Tiền - nơi những sản phẩm đầu tiên được sản xuất và bán ra. Qua nhiều thập kỷ, địa chỉ này trở thành một phần của văn hóa ẩm thực Hà Nội, nổi tiếng với hình ảnh khách xếp hàng dài mua kem và thưởng thức ngay trên phố. Dù vậy, phía sau cửa hàng có tuổi đời gần 70 năm là một doanh nghiệp đã thay đổi đáng kể về quy mô và cách vận hành.

Rời địa chỉ biểu tượng, mở rộng toàn quốc

Pháp nhân vận hành thương hiệu hiện nay là CTCP Kem Tràng Tiền, thành lập năm 2009. Doanh nghiệp này hiện là công ty con gián tiếp của One Capital Hospitality (OCH) thông qua One Capital Consumer (OCC). Tại ngày 31/3/2026, OCH nắm hơn 61% tỷ lệ lợi ích và 99,98% quyền biểu quyết tại Kem Tràng Tiền.

Kem Tràng Tiền tại 35 phố Tràng Tiền, Hà Nội.

Đáng chú ý, Kem Tràng Tiền hiện không chỉ sản xuất và kinh doanh kem. Doanh nghiệp còn sở hữu 99,87% quyền biểu quyết tại CTCP Kem Tín Phát - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chế biến sữa - và 51% tại CTCP Thực phẩm Fuji.

Điều này cho thấy thương hiệu kem biểu tượng này đang được đặt trong một hệ sinh thái thực phẩm rộng hơn thay vì chỉ dựa vào cửa hàng 35 Tràng Tiền.

Theo báo cáo thường niên 2025 của OCH, hệ thống đại lý và điểm bán Kem Tràng Tiền đã lên hơn 410 cửa hàng trên toàn quốc. Thương hiệu cũng bắt đầu thử nghiệm các mô hình cửa hàng mới, bên cạnh kênh đại lý truyền thống và nhượng quyền.

Năm 2025, Kem Tràng Tiền mở cửa hàng chính hãng tại 18 Ngô Quyền. Sang năm 2026, thương hiệu tiếp tục mở rộng với điểm bán tại 44 Tràng Tiền và Heritage Flagship Store tại 18 Hàng Bài.

Đáng chú ý, OCH đặt kế hoạch trong năm nay mở thêm khoảng 50 cửa hàng Kem Tràng Tiền trên toàn quốc, đồng thời đẩy mạnh mô hình nhượng quyền. Đây là cách giúp thương hiệu mở rộng độ phủ mà không phải tự đầu tư toàn bộ chi phí cho từng điểm bán.

Sản phẩm cũng không còn bó hẹp trong những que kem truyền thống. Bên cạnh các vị quen thuộc như cốm, dừa, cacao, thương hiệu đã phát triển thêm kem ốc quế, mochi, kem hộp, kem tươi và nhiều hương vị mới.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, Kem Tràng Tiền vẫn kết hợp sản xuất công nghiệp với một số công đoạn thủ công như tách lòng đỏ trứng, nhặt cốm tươi, thái khoai hay lọc sợi dừa. Đây cũng là cách thương hiệu duy trì yếu tố "di sản" trong quá trình hiện đại hóa.

Kem Tràng Tiền đang kiếm tiền ra sao?

Nếu nhìn vào kết quả của công ty mẹ, bức tranh kinh doanh của hệ sinh thái sở hữu Kem Tràng Tiền đang có sự cải thiện.

Năm 2025, OCH ghi nhận doanh thu hợp nhất khoảng 1.188 tỷ đồng, tăng 16,7% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 135,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 100 tỷ đồng, vượt kế hoạch được cổ đông thông qua.

Rời 35 Tràng Tiền, thương hiệu kem truyền thống này vẫn tiếp tục kế hoạch mở rộng trên toàn quốc. Ảnh: T.L.

Riêng với Kem Tràng Tiền, báo cáo thường niên của OCH cho biết doanh thu năm 2025 đạt 102% kế hoạch, trong khi lợi nhuận sau thuế hoàn thành 99% chỉ tiêu đề ra.

Mảng thực phẩm, gồm Kem Tràng Tiền và Bánh Givral, chiếm khoảng 84% doanh thu của OCH năm 2025. Điều này cho thấy kem và bánh đang là trụ cột quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc của doanh nghiệp.

Kết quả mới nhất trong nửa đầu năm 2026 tiếp tục cho thấy quy mô kinh doanh tăng lên. OCH ghi nhận doanh thu hợp nhất 505 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong một nửa đầu năm của doanh nghiệp trong 20 năm hoạt động. Riêng quý II, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 323,5 tỷ đồng, tăng 72%.

Tuy nhiên, chưa thể nói OCH đã hoàn toàn thoát khỏi áp lực tài chính. Trong quý II, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 2,8 tỷ đồng, nhưng lũy kế 6 tháng vẫn ghi nhận lỗ ròng khoảng 21,8 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6 vẫn âm khoảng 382,7 tỷ đồng.

Một phần nguyên nhân nằm ở quá trình tái cấu trúc và mở rộng hệ sinh thái.

Nửa đầu năm nay, OCH hoàn tất thương vụ mua 70% vốn tại Hải Hà - Kotobuki, bổ sung thêm một mảng kinh doanh thực phẩm vào hệ thống bên cạnh Kem Tràng Tiền, Givral và Fuji Foods. Doanh nghiệp kỳ vọng các thương hiệu có thể dùng chung hệ thống phân phối, bán chéo sản phẩm và giảm tính mùa vụ của ngành thực phẩm.

Lý do Kem Tràng Tiền dừng bán ở cơ sở biểu tượng

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 5/9, đại diện Kem Tràng Tiền cho biết việc dừng hoạt động tại 35 Tràng Tiền (phường Cửa Nam, Hà Nội) nằm trong kế hoạch phát triển và sắp xếp lại hệ thống của thương hiệu. Địa điểm này đã gắn với thương hiệu trong nhiều thập kỷ, song việc chuyển đổi được thực hiện nhằm hướng tới không gian hiện đại và trải nghiệm tốt hơn.

Sau 70 năm kinh doanh tại địa chỉ 35 Tràng Tiền, doanh nghiệp muốn hướng tới không gian hiện đại và trải nghiệm tốt hơn.

Sau ngày 15/9, các nhân sự tại đây sẽ được công ty sắp xếp sang cơ sở khác làm việc theo chính sách nhân sự, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Bên cạnh đó, Kem Tràng Tiền vẫn hoạt động bình thường trên toàn hệ thống trên cả nước, trong đó có 11 cửa hàng ở Hà Nội.

Trong những ngày cuối trước khi dừng bán, lượng khách tại 35 Tràng Tiền được thương hiệu kỳ vọng có thể tăng do nhu cầu lưu lại kỷ niệm. Một hoạt động chụp và in ảnh mang tên "Bức tường Ký ức" cũng được triển khai tại cửa hàng.