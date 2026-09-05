Bán vé tàu Tết: Vì sao khách đến ga mua thưa thớt?

TPO - Từ 8h ngày 5/9, ngành đường sắt chính thức mở bán 300.000 vé tàu Tết Đinh Mùi 2027 trên toàn quốc. Theo ghi nhận tại ga Sài Gòn, lượng hành khách đến mua trực tiếp khá thưa thớt, khi phần lớn người dân đã chuyển sang mua vé qua các kênh trực tuyến.

Giá vé tăng 4-8%

Theo ngành đường sắt, hành khách có thể mua vé tại các nhà ga, đại lý, website bán vé chính thức, ứng dụng, ví điện tử và ứng dụng ngân hàng. Mỗi hành khách được mua tối đa 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.

Hành khách tra cứu thông tin bảng giá vé tham khảo Tết Đinh Mùi 2027 tại ga Sài Gòn. Ảnh: Hữu Huy.

Theo kế hoạch, giai đoạn phục vụ Tết Đinh Mùi 2027 kéo dài từ ngày 23/1-25/2/2027 (tức từ 16 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng). Trong thời gian này, ngành đường sắt dự kiến khai thác 57 đoàn tàu với hơn 800 toa, cung ứng khoảng 300.000 vé. Trường hợp nhu cầu đi lại tăng cao, các đoàn tàu sẽ tiếp tục được bổ sung.

Hành khách có thể mua vé qua website của ngành đường sắt, các nhà ga, đại lý được ủy quyền, ứng dụng bán vé và các nền tảng thanh toán điện tử.

Giá vé Tết năm nay tăng khoảng 4-8% so với cùng kỳ năm trước, tùy thuộc ngày đi, loại tàu và loại chỗ. Trên chặng TPHCM - Hà Nội, giá vé phổ biến khoảng 2,5-4 triệu đồng/vé. Với hành khách có nhu cầu cao hơn về không gian và tiện nghi, một số khoang VIP có giá khoảng 7,9 triệu đồng/giường...

Nhân viên hướng dẫn, tư vấn về lịch trình, giá vé và các thủ tục liên quan đến hành khách. Ảnh: Hữu Huy.

Ngành đường sắt áp dụng nhiều chính sách giảm giá trong dịp Tết Đinh Mùi 2027 với học sinh sinh viên, hành khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên, hành khách mua vé khứ hồi, khách mua vé trước ít nhất 10 ngày đi các chặng có cự ly trên 900 km. Các đối tượng chính sách như Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người khuyết tật và trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi tiếp tục được hưởng chính sách giảm giá theo quy định.

Ít người đến ga mua vé

Tại ga Sài Gòn, ngay khi hệ thống bán vé tàu Tết 2027 mở cửa, một số hành khách đã có mặt tại ga Sài Gòn để mua vé trực tiếp. Nhân viên nhà ga được bố trí tại khu vực bán vé để hướng dẫn, tư vấn về lịch trình, giá vé và các thủ tục liên quan. Tuy nhiên, không khí tại khu vực bán vé khá vắng vẻ so với những năm trước. Phần lớn hành khách đến ga là người lớn tuổi hoặc những người không quen sử dụng các nền tảng bán vé trực tuyến.

Hành khách mua vé tàu Tết 2027 tại ga Sài Gòn. Ảnh: Hữu Huy.

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn - cho biết đơn vị đã chuẩn bị các điều kiện phục vụ bán vé Tết khoảng một tuần trước khi mở bán. Mặt bằng, quầy vé, hệ thống phục vụ hành khách và đường truyền được kiểm tra, chuẩn bị để đảm bảo hoạt động thông suốt.

“Đầu giờ sáng nay, từ 8h, ngành đường sắt bắt đầu mở bán vé. Đến nay, việc bán vé, đường truyền cũng như công tác phục vụ đều diễn ra thông suốt, tốt đẹp”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, lượng hành khách đến ga mua vé trực tiếp năm nay ít hơn những năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là các kênh bán vé trực tuyến của ngành đường sắt ngày càng thuận tiện, trong khi người dân đã quen với việc đặt vé qua website, ứng dụng và các nền tảng thanh toán điện tử.

“Việc hành khách không ra ga mua vé trực tiếp là điều rất bình thường. Hiện người dân đã sử dụng khá thông thạo các trang web, ứng dụng bán vé của ngành đường sắt nên có thể chủ động đặt vé tại nhà”, ông Tuấn cho biết.

Hành khách chờ mua vé tàu Tết 2027 ở ga Sài Gòn. Ảnh: Hữu Huy.

Ngồi chờ trước khu vực quầy vé, bà Lê Thu Hà (51 tuổi, quê Đắk Lắk) cho biết chọn mua vé trực tiếp vì không rành công nghệ. Bà dự định mua vé cho cả gia đình về quê ngày 23 tháng Chạp và trở lại TPHCM vào mùng 4 Tết.

“Do nhiều người mua vé trực tuyến nên năm nay ở ga vắng hơn nhiều. Tôi mua vé khá nhanh, không phải chờ đợi lâu”, bà Hà nói.

Đại diện chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, trong buổi sáng mở bán vé tàu Tết, đường truyền cũng như công tác phục vụ đều diễn ra thông suốt. Ảnh: Hữu Huy.

Về quy định đổi, trả vé trong dịp cao điểm Tết, ông Tuấn cho biết hành khách mua vé cá nhân phải thực hiện đổi, trả trước ít nhất 24 giờ so với giờ tàu chạy. Đối với vé tập thể, thời gian này là 48 giờ.

“Mức phí tối đa là 30% trên giá vé trong ngày cao điểm”, ông Tuấn nói và cho biết, trong những ngày không cao điểm, mức phí đổi, trả đối với vé cá nhân dao động khoảng 5-10%. Đối với vé tập thể, mức phí khoảng 10-20%, tùy thời điểm và giờ trả vé.