Sống tại Vinhomes Green Paradise: Rời xa ô nhiễm, sáng đón gió biển, chiều đạp xe dưới tán cây, tối thư giãn bên mặt hồ

Sống ở một đô thị lớn, sự khác biệt đáng giá đôi khi không nằm trong diện tích căn nhà mà hiện diện ở bầu không khí bên ngoài cánh cửa. Tại phía Nam TP.HCM, siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise đang mở lối cho chuẩn sống xanh thực chất, nơi hệ sinh thái rừng - biển - hồ và chuẩn quy hoạch ESG++ cùng kiến tạo một hạ tầng vi khí hậu vượt trội để nuôi dưỡng cảm xúc, phục hồi và tái tạo năng lượng sống cho cư dân mỗi ngày.

Thay thế kỳ nghỉ hiếm hoi bằng nhịp sống nghỉ dưỡng hàng ngày

Với người thành đạt, vài ngày nghỉ dưỡng ngắn ngủi khó lòng bù đắp cho hàng tháng trời họp hành căng thẳng hay những chuyến bay thâu đêm. Thói quen “cố thêm rồi nghỉ bù” nhanh chóng chạm tới giới hạn khi cơ thể và tâm trí bị vắt kiệt trong guồng quay công việc.

Đối với người chịu áp lực lớn, thiên nhiên và vận động thể chất không phải là sở thích giải trí xa xỉ, mà là “liều thuốc” để xả van áp lực, tái tạo sự minh mẫn và phục hồi phong độ đỉnh cao.

Thế nhưng, tại các đô thị nén như TP.HCM - nơi công viên cây xanh chỉ đạt khiêm tốn khoảng 0,55 m²/người, trở ngại lớn nhất không phải là thiếu ý muốn rèn luyện, mà là thiên nhiên nằm quá xa thềm nhà. Khi một khoảng xanh để hít thở hay một cung đường để chạy bộ không thể chạm tới trước giờ họp sáng hay sau lúc tan sở, nhu cầu vận động và phục hồi rất dễ bị cuốn trôi trước những mệt mỏi thường nhật.

Ba mặt giáp biển, một mặt hướng về rừng ngập mặn tạo cho Vinhomes Green Paradise địa thế độc nhất vô nhị

Vinhomes Green Paradise tháo gỡ điểm nghẽn ấy bằng một cấu trúc địa lý tựa như món quà của tạo hóa. Siêu đô thị sở hữu vị thế độc tôn với ba mặt giáp Thái Bình Dương và một mặt tựa lưng vào Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ 75.000 ha. Kề bên “lá phổi xanh” khổng lồ ấy là 121 km đường bờ biển khoáng đạt và biển hồ nước mặn Paradise Lagoon rộng tới 800 ha ngay trung tâm.

Nhờ mật độ xây dựng chỉ khoảng 17%, hơn 930 ha được dành trọn cho cây xanh và mặt nước, tạo nên một “bộ lọc sinh thái” hạ nhiệt tự nhiên và cung cấp nguồn dưỡng khí dồi dào. Môi trường ấy trực tiếp tham gia vào quá trình hồi phục thân - tâm - trí của. Khi cư dân mở cửa sổ mỗi sớm mai, luồng gió biển giàu ion âm cùng hương vị rừng đước lập tức đánh thức các giác quan, thanh lọc phổi và xoa dịu những ức chế thần kinh sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng.

Không chỉ chữa lành thụ động qua cảnh quan, siêu đô thị còn kích hoạt cơ chế hồi phục chủ động bằng cách triệt tiêu hoàn toàn tâm lý ngần ngại, trì hoãn vận động với mạng lưới 400 công viên, 900 km đường dạo bộ và 100 km đường đạp xe rợp bóng mát đan cài quanh nhà.

30 phút tản bộ đón bình minh bên mặt nước hay một vòng đạp xe khi hoàng hôn buông xuống bỗng trở nên tự nhiên như hơi thở. Những chuyển động nhịp nhàng giữa thiên nhiên khoáng đạt vừa giúp giải phóng hormone endorphin tái tạo thể lực, vừa đóng vai trò như chiếc “công tắc ngắt kết nối” công việc ngoài giờ, trả tâm trí về trạng thái cân bằng trước khi bước qua cánh cửa tổ ấm.

Paradise Lagoon cùng mạng lưới đường dạo, đường xe đạp đưa vận động và khoảng lặng bên mặt nước vào lịch sống thường nhật.

Chuẩn ESG++: Lớp bảo chứng cho chất lượng sống dài hạn

Tại Vinhomes Green Paradise, chuẩn ESG++ không phải là những chỉ số kỹ thuật khô khan, mà chính là tấm “màng lọc bảo vệ” sự tĩnh tại cho cư dân. Trọng tâm của “++” (Tái sinh và Thích ứng) bắt đầu từ việc trả lại cho con người hai món quà xa xỉ nhất của thời đại công nghiệp hóa: sự yên tĩnh và bầu không khí thuần khiết.

Hệ sinh thái giao thông nội khu sử dụng 100% năng lượng sạch - từ xe buýt điện, ô tô điện đến cano điện - triệt tiêu hoàn toàn mùi khói xăng và tiếng ồn của động cơ. Cư dân trút bỏ được thứ tiếng ồn nền vốn bủa vây từ sáng đến đêm ở các trung tâm cũ - nguyên nhân âm thầm làm tăng nhịp tim, gián đoạn giấc ngủ và duy trì trạng thái căng thẳng mạn tính.

Chuẩn ESG++ hướng tới bảo vệ chất lượng sống bằng quy hoạch sinh thái, giao thông xanh, năng lượng tái tạo, vận hành thông minh và thích ứng khí hậu.

Bên cạnh đó, hệ thống Smart City ứng dụng AI-IoT liên tục quan trắc chất lượng không khí, độ ẩm, nguồn nước và cảnh báo môi trường theo thời gian thực. Sự minh bạch và chủ động của công nghệ giúp giải phóng cư dân khỏi nỗi bất an thường trực về ô nhiễm không khí, cho phép họ an tâm hít thở sâu từng lồng ngực mà không còn nỗi e dè, ngần ngại.

Cộng hưởng cùng mô hình đô thị All-in-One - nơi hơn 500 tiện ích từ y tế chuẩn quốc tế Vinmec, giáo dục đến thể thao, mua sắm đều gói gọn trong bán kính đi bộ - Vinhomes Green Paradise đã xóa bỏ những yếu tố vốn bào mòn sức lực của thị dân. Không còn cảnh chôn chân hàng giờ giữa dòng xe ùn ứ sau ngày dài làm việc, thời gian di chuyển được hoàn trả trọn vẹn cho việc đọc một cuốn sách, chơi đùa cùng con trẻ hay ngắm hoàng hôn buông xuống mặt hồ Lagoon.

Vì thế, khi sống tại siêu đô thị ESG++, món quà đắt giá nhất dành cho những cư dân thành đạt chính là sự thanh thản khi không bao giờ phải đợi đến lúc kiệt sức mới có thể lấy lại sự cân bằng cho cuộc đời mình.