Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sắp trao đổi gì?

TPO - Trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp sắp tới, Tổng thống Emmanuel Macron dự kiến sẽ trao đổi với lãnh đạo Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân, đường sắt, năng lượng… Đoàn Việt Nam dự kiến sẽ thăm Cụm Paris-Saclay, được ví như "Thung lũng Silicon" của châu Âu.

Trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet có cuộc gặp báo chí tại Hà Nội.

Ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm

Đại sứ Olivier Brochet cho biết, trong 3 năm đảm nhiệm cương vị Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông đã chứng kiến quan hệ hai nước không ngừng được tăng cường và mở rộng, với độ tin cậy ngày càng lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet ngày 4/9. Ảnh: TTXVN.

Hai nước cũng chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng về các vấn đề quốc tế, trong bối cảnh ngày càng nhiều biến động. Cả Việt Nam và Pháp đều tin tưởng rằng sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi bên, mà còn có thể đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

Ông Olivier Brochet cho biết, chuyến thăm Pháp sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa là dịp củng cố quan hệ song phương, vừa mở ra những hình thức hợp tác mới.

Đại sứ nhấn mạnh, các doanh nghiệp Pháp đã hiện diện ở Việt Nam từ lâu. Cho đến nay, Pháp là nhà đầu tư lớn thứ 2 của châu Âu tại Việt Nam. Đại sứ Olivier Brochet tin tưởng rằng trong thời gian tới, khi Việt Nam triển khai những dự án quy mô lớn, Pháp sẽ có nhiều cơ hội để tham gia vào quá trình đó, cũng như trong lĩnh vực quốc phòng. Ông cho biết, đây sẽ là những chủ đề mà hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi trong chuyến thăm sắp tới.

Trong khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), Pháp - thông qua Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã triển khai hơn 2/3 nguồn ngân sách cam kết, góp phần hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam.

Đại sứ cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron sẽ trao đổi về những định hướng và lĩnh vực hợp tác mới trong lĩnh vực năng lượng sạch, giảm phát thải carbon, khoáng sản thiết yếu.

Về giao thông đường sắt, Đại sứ Oliver Brochet khẳng định, đây là lĩnh vực mà các đối tác Pháp có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với Việt Nam, đặc biệt về công nghệ, năng lực vận hành và khai thác. Ông cho biết, một số tập đoàn Pháp như SNCF và Alstom đã có những hoạt động hợp tác cụ thể với Việt Nam để giới thiệu các giải pháp công nghệ, cùng với các hoạt động về đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ Việt Nam, tiến tới từng bước làm chủ và vận hành hệ thống.

Các lãnh đạo Việt Nam và Pháp đã đề cập đến cơ hội hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân, nhân chuyến thăm của Tổng thống Emmanuel Macron đến Việt Nam năm ngoái. Đại sứ cho biết, trong chuyến thăm sắp tới, các lãnh đạo Pháp sẽ tiếp tục trao đổi với Việt Nam về cơ hội hợp tác cụ thể trong lĩnh vực này.

Về giáo dục - đào tạo, hiện có khoảng 6.000 - 7.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Pháp. Hai bên còn có hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu và đào tạo cán bộ nghiên cứu cho Việt Nam.

Theo Đại sứ Oliver Brochet, trong số các thoả thuận dự kiến được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp tới sẽ có văn kiện về quan hệ đối tác trong dự án Hoa sen, nhằm tạo điều kiện cho việc hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nghiên cứu.

Theo chương trình dự kiến, đoàn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đến thăm Cụm Paris-Saclay - trung tâm công nghệ, khoa học và nghiên cứu hàng đầu của Pháp, được ví như "Thung lũng Silicon" của châu Âu, Đại sứ cho biết.

Lắng nghe tiếng nói của Việt Nam

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ tại Paris.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet trong cuộc trả lời báo chí trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Thu Loan.

Đại sứ Oliver Brochet cho biết, mong muốn của Tổng thống Macron khi tổ chức hội nghị là tìm ra cách thức quản lý và quản trị không gian vũ trụ, xuất phát từ thực tế rằng cơ chế quản trị không gian vũ trụ hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Hiện nay, việc khai thác không gian chủ yếu do một vài cường quốc, gần đây có một công ty tư nhân, thực hiện. Pháp cho rằng, nếu tình trạng này kéo dài mà không có những quy định vì quyền lợi chung của tất cả cộng đồng quốc tế, điều đó sẽ dẫn tới việc xâm phạm chủ quyền, đi ngược lợi ích của đại đa số các nước trên thế giới.

Theo quan điểm của Paris, không gian vũ trụ cần được coi là tài sản công của tất cả nhân loại. Vì vậy, mong muốn của Pháp khi tổ chức hội nghị là tập hợp ý kiến, quan điểm của lãnh đạo các quốc gia, đại diện giới kinh tế và khoa học về cách khai thác và quản lý không gian vũ trụ.

Từ đó, các ý kiến sẽ được trình lên Liên Hợp Quốc, để từng bước xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý chung cho việc quản trị và khai thác không gian vũ trụ một cách công bằng, toàn diện và hiệu quả.

Hiện đã có khuôn khổ pháp lý của Liên Hợp Quốc về không gian vũ trụ. Tuy nhiên, khuôn khổ này được hình thành từ những năm 1960, trong bối cảnh chỉ vài quốc gia có khả năng tiếp cận và khai thác không gian. Khi đó, số lượng vệ tinh còn rất ít, chưa phổ biến và cũng chưa đa dạng như ngày nay.

“Tại hội nghị sắp tới, chúng tôi mong muốn lắng nghe tiếng nói của những quốc gia như Việt Nam, cũng như của các quốc gia phương Nam nói chung, bày tỏ mong muốn và quan điểm của mình về việc khai thác, quản lý và tiếp cận không gian vũ trụ như thế nào”, Đại sứ Oliver Brochet nói.