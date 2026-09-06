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Ô tô tông xe máy văng hàng chục mét, hai mẹ con tử vong ở TPHCM

Nguyễn Tiến

TPO - Vụ tai nạn xảy ra tại giao lộ đường DH1 - N11, phường Bình Dương, TPHCM, khiến hai mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ; hai người trên ô tô bị thương nặng.

Ngày 6/9, Công an TPHCM đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai mẹ con tử vong tại phường Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h cùng ngày. Thời điểm đó, nam tài xế điều khiển ô tô biển số 68C-180.xx lưu thông trên đường DH1, hướng từ phường Hòa Lợi đi phường Bình Dương.

Khi đến giao lộ với đường N11, thuộc phường Bình Dương, ô tô kể trên tông xe máy biển số 65E1-645.xx do chị L.T.K.N. (26 tuổi, quê Cần Thơ) điều khiển, chở theo con gái là bé L.N.A.N. (2 tuổi).

Cú tông mạnh khiến xe máy văng hàng chục mét. Hai mẹ con chị L.T.K.N tử vong tại chỗ.

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Ô tô đẩy xe máy văng hàng chục mét, hai mẹ con tử vong. Ảnh: Bạn đọc cung cấp
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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Sau va chạm, ô tô lao lên bãi cỏ ven đường rồi tông vào một cây xanh. Hai người trên ô tô bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an TPHCM phối hợp lực lượng bảo vệ Khu công nghiệp VSIP 2 phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thi thể hai nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ công tác xác minh, giải quyết vụ việc.

Nguyễn Tiến
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