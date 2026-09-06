Chính phủ yêu cầu xử lý việc thiếu trường lớp, thiếu giáo viên

TPO - Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tháng 9/2026 phải hoàn thiện phương án đổi mới thi, kiểm tra, tuyển sinh; đồng thời rà soát, đề xuất giải pháp xử lý tình trạng “thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên”.

Đổi mới thi theo hướng gọn nhẹ, giảm chi phí

Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và thời gian tới.

Trước hết, Bộ phải rà soát kỹ nội dung và các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm học 2026 - 2027. Việc rà soát phải chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nhất là về đội ngũ giáo viên, trường lớp, thiết bị dạy học và sách giáo khoa.

Bộ đồng thời thực hiện sơ kết một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Các em học sinh trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Đáng chú ý, trong tháng 9/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải nghiên cứu, hoàn thiện phương án tổng thể đổi mới thi, kiểm tra, tuyển sinh theo hướng thực chất, gọn nhẹ, thuận tiện, giảm chi phí xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong tháng này, Bộ phải rà soát, đánh giá tổng thể trên phạm vi toàn quốc tình trạng “thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên”. Trên cơ sở đó, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp khắc phục triệt để và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ tiếp tục yêu cầu đôn đốc các địa phương có xã biên giới đất liền triển khai quyết liệt việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp. Các công trình phải bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, không để xảy ra chậm muộn, thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Sử dụng học bạ số thay bản giấy

Một nhóm nhiệm vụ quan trọng khác được Chính phủ yêu cầu là phải đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải hoàn thiện quy định về quản lý, khai thác, sử dụng học bạ số thay bản giấy trong tháng 9/2026.

Đồng thời, Bộ cũng phải xây dựng và triển khai lộ trình số hóa, định danh, làm sạch, ký số dữ liệu học bạ, văn bằng, chứng chỉ lịch sử; tích hợp xác thực trên VNeID.

Đổi mới thi, tuyển sinh theo hướng gọn nhẹ, giảm chi phí. (Ảnh minh họa)

Cùng với đó, Bộ phải xác định phương án đưa cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp vào vận hành, qua đó giảm căn bản yêu cầu sao y, chứng thực bằng cấp, chứng chỉ.

Các nội dung này phải được báo cáo Bộ Công an, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước ngày 15/9.

Đến trước ngày 31/10, Bộ phải hoàn thiện hồ sơ số của người học, bảo đảm liên thông dữ liệu giáo dục, y tế và dân cư. Mục tiêu là theo dõi toàn diện tình hình học tập, sức khỏe và nhu cầu hỗ trợ của học sinh.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ phải khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2026.