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Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị tạm đình chỉ công tác

Luân Dũng

TPO - Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, bị tạm đình chỉ công tác cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1734/QĐ-TTg ngày 6/9/2026 về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Theo quyết định, ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, bị tạm đình chỉ công tác cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

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Ông Trần Văn Thuấn bị khởi tố về tội " Nhận hối lộ".

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế), Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 2/9, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, ông Trần Văn Thuấn bị cáo buộc có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng, Cục Cảnh sát kinh tế đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Cục Cảnh sát kinh tế đang tập trung điều tra, làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Luân Dũng
#Thứ trưởng Bộ Y tế #Trần Văn Thuấn #tạm đình chỉ #nhận hối lộ #điều tra #vi phạm pháp luật

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