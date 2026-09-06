Gỡ dây vướng máy gặt, người đàn ông bị điện 35kV phóng tử vong ở Nghệ An

TPO - Trong lúc điều khiển máy gặt lúa trên đồng, ông P.V.Th. phát hiện ô che nắng của máy bị vướng vào dây viễn thông gần cột điện. Khi trèo lên gỡ dây, ông bị điện từ đường dây 35kV phóng trúng.

Ngày 6/9, lãnh đạo xã Bình Minh (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện giật khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, lúc 16h42 ngày 5/9, ông P.V.Th. (SN 1969, trú tại xóm Thanh Bình, xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An) điều khiển máy gặt lúa trên đồng ruộng của xóm Yên Thịnh. Khi đi qua khu vực cột điện 35kV, ô che nắng của máy gặt vướng vào đường dây viễn thông.

Ông Th. sau đó trèo lên để gỡ dây thì bị điện từ đường dây 35kV phóng trúng. Phát hiện sự việc, những người gần đó đã lập tức gọi lực lượng y tế đến cấp cứu. Tuy nhiên ông Th. đã không qua khỏi.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường theo dõi vụ việc.

Sau sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.