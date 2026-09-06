Johnny Trí Nguyễn nói lý do 'Hộ linh tráng sĩ' phải trả giá

TPO - Johnny Trí Nguyễn cho rằng lựa chọn bám sát truyền thuyết khiến “Hộ linh tráng sĩ” phải trả giá, đánh đổi độ liền mạch trong cách kể chuyện của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình.

Ngày 6/9, Johnny Trí Nguyễn lại lên tiếng về cách xây dựng câu chuyện của Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Nguyên nhân khiến một số khán giả cảm thấy phim thiếu chặt chẽ nằm ở cách tổ chức các tuyến nhân vật.

Anh dẫn trường hợp Seven Samurai, với bảy võ sĩ tập hợp tại một ngôi làng để chống kẻ thù. Cách kể này tạo lực “hướng tâm”, các hành động liên kết bằng quan hệ nhân quả, giúp người xem cảm nhận câu chuyện liên tục tiến lên.

Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình giữ cốt lõi truyền thuyết, để bảy tráng sĩ đi theo bảy hướng. “Phần giữa phim mang cấu trúc ly tâm. Nhóm nhân vật tách khỏi nhau, các tuyến đều có biến cố nhưng sức nặng kịch tính không tăng. Chuỗi nhân quả không liên tục đẩy mâu thuẫn lớn hơn nên dễ tạo cảm giác rời rạc”, Johnny Trí Nguyễn nhận xét.

Johnny Trí Nguyễn cho rằng đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chọn cách kể chuyện bám lịch sử và phải "trả giá".

Ở đoạn cuối, anh ghi nhận phản ứng tích cực từ hầu hết khán giả. Nam diễn viên cho rằng đây là lúc các tuyến truyện hội tụ cùng địa điểm, đối diện chung hiểm họa và thời điểm. Mối liên hệ nhân quả được tăng cường giúp câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn.

Johnny Trí Nguyễn cũng nói về quá trình thay đổi suy nghĩ trước lựa chọn của đạo diễn. “Ban đầu tôi cho rằng câu chuyện cần được chế tác lại cho hợp điện ảnh hơn và đã vài lần góp ý. Nhưng sau cùng, mình hiểu vì sao anh Bình vẫn chọn cách kể ấy”, anh chia sẻ.

Theo Johnny Trí Nguyễn, đạo diễn muốn giữ câu chuyện gần nhất với truyền thuyết, đồng thời nghiêm túc phỏng dựng thế giới thời Đinh trong khả năng nghiên cứu của ê-kíp.

“Chính sự cứng đầu đó khiến phim phải trả giá ở độ liền mạch của cấu trúc truyện, nhưng đồng thời cũng tạo nên những thứ rất nhiều khán giả đang khen, từ phục trang, bối cảnh, vũ khí, đạo cụ, không khí thời đại và những màn hành động... đều chỉn chu, đậm chất Việt”, Johnny Trí Nguyễn nhìn nhận.

Anh không phủ nhận ý kiến phê bình kịch bản. Anh mong những điểm chưa trọn vẹn được góp ý nhưng không quy về sự cẩu thả.

Trước đó, ngày 29/8, Johnny Trí Nguyễn có lời “tự thú” khi phim được thông báo cắt 20 phút. Anh kỳ vọng bản rút gọn cải thiện nhịp kể, đồng thời kêu gọi khán giả ủng hộ phim đề tài lịch sử.

Anh kể Dòng máu anh hùng từng có bản dựng dài 120 phút. Sau buổi chiếu thử nhận phản hồi không tích cực, anh tham gia cắt bớt các cảnh phụ, đưa phim về 100 phút.

Từ kinh nghiệm ấy, Johnny Trí Nguyễn từng đề xuất Hộ linh tráng sĩ chiếu thử lấy ý kiến người xem. Tuy nhiên, anh cho biết mình không giữ vai trò sản xuất nên có phần ngại lên tiếng mạnh mẽ. Anh cũng nhìn nhận sự gắn bó với từng cảnh quay có thể ảnh hưởng đến góc nhìn khách quan của người làm phim.