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Hà Nội đề xuất xây Tháp Kỷ nguyên 109 tầng trên Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Trần Hoàng

TPO - Trong phương án điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Hà Nội đề xuất phát triển công trình điểm nhấn mang tên Tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng trên Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Khu vực quy hoạch dự kiến có quy mô dân số từ 800.000 đến 1,2 triệu người.

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 để thực hiện Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch dài khoảng 40km theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 16 xã, phường Hà Nội.

Phía bắc giới hạn đến đê tả sông Hồng, phía nam đến đê hữu sông Hồng, tổng diện tích khoảng 11.418ha. Theo định hướng điều chỉnh, dân số toàn khu vực được dự báo từ 800.000 đến 1,2 triệu người. Chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng khoảng 55m² một người; đất đơn vị ở khoảng 15m² một người.

Mật độ xây dựng gộp tại khu dịch vụ, công cộng là 60%; nhóm nhà ở từ 35% đến 40%; công viên chuyên đề 25% và công viên công cộng 5%.

Theo quy hoạch điều chỉnh, số tầng cao công trình ven sông phổ biến từ 30 đến 45 tầng. Đáng chú ý, quy hoạch đề xuất công trình điểm nhấn mang tên Tháp Kỷ nguyên cao 109 tầng.

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Tháp Kỷ Nguyên cao 109 tầng tại phối cảnh dự án. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Làng xóm truyền thống dự kiến cao 3 tầng (sẽ được đánh giá theo tiêu chí cụ thể của từng dự án trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500).

Báo cáo chưa nêu vị trí, chức năng, quy mô diện tích hoặc thời điểm xây dựng Tháp Kỷ nguyên.

Không gian quy hoạch được chia thành ba phân đoạn. Phân đoạn thứ nhất, từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long, rộng khoảng 3.436ha, dân số khoảng 160.000 người. Khu vực này được định hướng tái thiết đô thị, cải tạo làng xóm truyền thống, phát triển công viên sinh thái, bảo tồn tự nhiên và không gian thể dục, thể thao.

Phân đoạn thứ hai, từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì, rộng khoảng 4.548ha, dân số khoảng 541.000 người. Đây được xác định là khu vực trọng tâm, mang chức năng “phòng khách đô thị”, với các hoạt động dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo và công trình điểm nhấn liên kết Hồ Tây - Cổ Loa.

Phân đoạn thứ ba, từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở, rộng khoảng 3.435ha, dân số khoảng 499.000 người. Khu vực này dự kiến phát triển các cụm công viên, khu đô thị định cư và đa mục tiêu tại phường Lĩnh Nam, dịch vụ, thương mại cùng các không gian nông nghiệp sinh thái. Dân số dự kiến của ba phân đoạn cộng lại là 1,2 triệu người, tương ứng mức cao nhất trong khoảng dự báo dân số toàn khu vực.

Báo cáo của UBND TP Hà Nội thông tin: Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm 18 dự án thành phần, trong đó có hai dự án giao thông ở bờ tả và bờ hữu sông Hồng, 11 dự án công viên, hai dự án kè và chỉnh trị lòng, bờ sông cùng ba dự án đô thị định cư và đa mục tiêu.

Trần Hoàng
#Hà Nội #Tháp Kỷ nguyên #Quy hoạch sông Hồng #Dự án đô thị #Phân đoạn ven sông #tháp 109 tầng #Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng #làng ven sông

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