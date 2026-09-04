Xe buýt Hà Nội phục vụ hơn 634.000 lượt khách dịp Quốc khánh

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các đơn vị xe buýt thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã thực hiện hơn 44.600 lượt xe, phục vụ trên 634.000 lượt hành khách, tăng so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 4/9, đại diện Transerco cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, từ 29/8 đến hết 2/9/2026, hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thủ đô được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Kết quả, các đơn vị xe buýt của Transerco đã thực hiện 44.676 lượt xe, đạt 104,3% so với cùng kỳ năm 2025; phục vụ 634.240 lượt hành khách vé lượt, bằng 116,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian nghỉ lễ, công tác điều hành xe buýt được thực hiện trực tiếp trên các tuyến kết hợp thông qua hệ thống GPS, nhằm bảo đảm phương tiện vận hành theo kế hoạch, an toàn và phục vụ kịp thời nhu cầu đi lại của người dân.

Các đơn vị trực thuộc cũng duy trì chế độ trực, ứng trực; triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và an toàn trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Đáng chú ý, thực hiện chủ trương miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá trong dịp Quốc khánh 2/9, Transerco đã triển khai miễn vé trên các tuyến xe buýt có trợ giá, tạo điều kiện để người dân và du khách lựa chọn phương tiện giao thông công cộng trong những ngày nghỉ lễ.

Cùng với hoạt động xe buýt, các bến xe do Công ty CP Bến xe Hà Nội và Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội quản lý cũng tăng cường phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị liên ngành để tổ chức phục vụ hành khách.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, từ 29/8 đến hết 2/9, các bến xe đã phục vụ 11.193 lượt xe, trong đó có 703 lượt xe tăng cường, đáp ứng nhu cầu đi lại của 122.719 lượt hành khách. Công tác kiểm tra, giám sát phương tiện sau khi xuất bến, kiểm soát việc chấp hành các quy định về vận tải, an toàn giao thông và giá vé được tăng cường.

Để phục vụ người dân tham gia các hoạt động trong dịp Quốc khánh, Transerco cũng tổ chức trông giữ phương tiện miễn phí tại một số điểm đỗ xe và bến xe trên địa bàn Hà Nội từ ngày 31/8 đến hết 2/9.

Tổng cộng, các đơn vị đã trông giữ miễn phí 5.770 lượt phương tiện, gồm 1.367 lượt ô tô và 4.403 lượt xe máy. Riêng tại điểm đỗ xe hè phố Nguyễn Đình Chiểu, 500 lượt xe máy được trông giữ miễn phí, phục vụ người dân đến xem bắn pháo hoa tại khu vực Công viên Thống Nhất.

Trong toàn bộ kỳ nghỉ lễ, các đơn vị thuộc Transerco đã tổ chức trông giữ an toàn khoảng 105.800 lượt phương tiện, gồm 87.300 lượt ô tô và 18.500 lượt xe máy.

Theo Transerco, việc hoàn thành kế hoạch phục vụ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 là kết quả của công tác chủ động tổ chức, điều hành và phối hợp giữa các đơn vị vận tải, bến xe, điểm đỗ xe, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại và đỗ xe của người dân, du khách trong dịp nghỉ lễ kéo dài.