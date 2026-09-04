Hà Nội: Cưỡng chế phá dỡ loạt công trình vi phạm rừng phòng hộ Sóc Sơn

TPO - UBND xã Kim Anh (Hà Nội) cho biết sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp còn lại, xử lý vi phạm gắn với làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Sáng 4/9, UBND xã Kim Anh (TP Hà Nội) tổ chức cưỡng chế, phá dỡ các hạng mục vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 4 công trình thuộc khu vực Đồng Đò, thôn Thái Vụ.

Các trường hợp bị cưỡng chế liên quan đến ông N.V.T., bà P.T.T.B., ông N.T.D. và ông N.V.H.

Trước đó, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động các chủ công trình tự tháo dỡ, khắc phục vi phạm nhưng họ chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khắc phục vi phạm nói trên.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh đọc quyết định cưỡng chế vào sáng 4/9.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, UBND xã Kim Anh đã ban hành Kế hoạch số 361/KH-UBND ngày 29/8/2026, tổ chức xử lý 4 công trình xây dựng vi phạm trong ranh giới rừng tại khu vực Đồng Đò. Theo kế hoạch, các lực lượng, phương tiện tập trung tại hiện trường từ 7 giờ 45 phút; việc cưỡng chế bắt đầu lúc 8 giờ và được triển khai đến khi hoàn thành.

Mục tiêu là phá dỡ các hạng mục vi phạm, buộc các chủ công trình thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục tình trạng ban đầu của đất. Trong số này, công trình liên quan đến ông N.V.T có tổng diện tích xây dựng khoảng 475 m², gồm nhà một tầng, nhà cấp 4, nhà hai tầng một tum, bể bơi, cổng, sân và tường bao.

Cơ quan chức năng đặt cảnh báo khu vực cưỡng chế

Công trình này được biết đến với tên SOLARA Đồng Đò. Công trình liên quan đến bà P.T.T.B. gồm nhiều hạng mục khung sắt, sàn bê tông, tường gạch, vách kính, bể bơi rộng 187,2 m², sân bê tông cùng hệ thống kè và hàng rào bao quanh khu đất.

Đối với ông N.T.D, cơ quan chức năng xác định có hành vi làm thay đổi độ dốc bề mặt đất, cào cỏ, cải tạo ao vườn, san gạt và chuyển đất rừng sang đất phi nông nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Hồ sơ cưỡng chế ghi tổng diện tích vi phạm là 160,5 m².

Trường hợp ông N.V.H. có công trình diện tích khoảng 154 m², kết cấu móng xây gạch, liên kết bằng vữa xi măng, cao khoảng 3 m so với nền đất tự nhiên tại vị trí xây dựng.

UBND xã Kim Anh dán ảnh niêm yết hiện trạng công trình cũ

UBND xã Kim Anh huy động lực lượng công an, các phòng chuyên môn, y tế, điện lực, đại diện tổ chức chính trị - xã hội và thôn Thái Vụ tham gia; đồng thời bố trí phương tiện phá dỡ, vận chuyển phế thải, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trong quá trình cưỡng chế.

Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh Nguyễn Văn Toàn khẳng định, địa phương tổ chức cưỡng chế, xử lý triệt để các công trình vi phạm đã được lập hồ sơ theo Kế hoạch số 361/KH-UBND. Đối với các công trình vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, UBND xã đang tiếp tục rà soát, phân loại, thiết lập hồ sơ để xử lý trong thời gian tới. Sau khi phá dỡ, mặt bằng được bàn giao cho đơn vị quản lý, theo dõi, không để tái lấn chiếm hoặc tiếp tục xây dựng trái phép.

Công trình Solara Đồng Đà bị phá dỡ trong ngày 4/9

Các chủ công trình phải hoàn trả chi phí tổ chức cưỡng chế theo quy định. Đợt cưỡng chế được thực hiện sau khi các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội kiểm tra, xác định phản ánh về tình trạng xây dựng, san gạt, làm thay đổi hiện trạng đất tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn là có cơ sở.

UBND xã Kim Anh cho biết sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp còn lại, xử lý vi phạm gắn với làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.