Hà Nội khẳng định không có chủ trương dừng đấu giá đất

Sáng 4/9, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND Thành phố thường kỳ tháng 9 năm 2026 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền của tập thể UBND Thành phố.

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, bám sát các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, Thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh theo nguyên tắc "6 rõ"; đồng thời đổi mới phương thức điều hành theo hướng quản trị bằng mục tiêu, số liệu và kết quả.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND Thành phố thường kỳ tháng 9 năm 2026.

Một trong những điểm sáng nổi bật là công tác thu ngân sách. Đến hết ngày 31/8, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 529.377 tỷ đồng, bằng 81,4% dự toán và tăng 10,6% so với cùng kỳ. Thu nội địa đạt 495.658 tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán, tăng 9,3%.

Theo báo cáo, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã có những chuyển biến tích cực. Đến ngày 31/8, Hà Nội giải ngân 92.592 tỷ đồng, đạt 77,17% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 56,10% kế hoạch thành phố giao nếu không tính phần tiết kiệm 5%.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu tập trung trao đổi về một số nhiệm vụ nhằm thúc đẩy tăng trưởng, khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả điều hành trong những tháng cuối năm.

Về nguồn lực tại các địa phương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho rằng, hiện còn tình trạng nơi có nguồn nhưng chưa triển khai được, trong khi nơi có nhu cầu, có dự án lại thiếu nguồn lực. Thành phố đã có cơ chế xử lý đối với những địa phương có nguồn thu nhưng chưa thực hiện được ngay.

Theo đó, đối với các địa phương còn nguồn nhưng nội dung chi đã hết, có thể nghiên cứu cơ chế hỗ trợ, điều chuyển nguồn lực cho những nơi đang có nhu cầu thực tế. Việc này cần được Sở Tài chính hướng dẫn, phối hợp xử lý.

Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội khẳng định không dừng đấu giá đất.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu, việc triển khai phải được đẩy nhanh, không để nguồn lực bị tồn đọng, trong khi các dự án có nhu cầu lại không được bố trí vốn kịp thời.

Về đấu giá quyền sử dụng đất và xác định giá đất, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, đến nay, vẫn còn địa phương cho rằng, Thành phố dừng đấu giá đất từ một thời điểm trước đó. Tuy nhiên, Thành phố đã chỉ đạo các xã, phường và hội đồng liên quan tập trung triển khai đấu giá theo kế hoạch.

Đồng thời, ông Lưu đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn liên quan đến kế hoạch các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện, phải công khai, minh bạch và tổ chức thực hiện, tránh để các xã, phường triển khai không thống nhất.

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, theo tính toán, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt khoảng 7,87 - 8,8%. Kết quả hai tháng gần đây có dấu hiệu tích cực hơn nhưng để cả năm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10 đến 11%, Thành phố vẫn cần một nỗ lực rất lớn.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: "Từ nay đến cuối năm chỉ còn hơn 100 ngày. Đây là giai đoạn Thành phố phải tăng tốc, bởi về cơ chế, chính sách, pháp luật và nguồn lực, cơ bản chúng ta đã có đầy đủ”.

Thành phố có Luật Thủ đô, các nghị quyết của HĐND Thành phố, có nguồn lực và các căn cứ chính trị, pháp lý để tổ chức thực hiện. Vì vậy, không thể chấp nhận tình trạng có kinh phí, có nghị quyết, có đầy đủ căn cứ pháp lý nhưng việc triển khai vẫn chậm.

Đặc biệt, Thành phố đã dành nguồn lực rất lớn cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có những khoản đầu tư thuộc nhóm lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân và hiện thực hóa các nguồn lực này vẫn còn chậm. Những hạn chế như vậy phải được khắc phục trong những tháng còn lại của năm.

"Đề nghị các đồng chí lãnh đạo Thành phố, Giám đốc các sở, ngành, thành viên UBND Thành phố và lãnh đạo các địa phương phải trực tiếp bám sát nhiệm vụ được giao. Trường hợp không thực hiện được phải báo cáo ngay để tập thể có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ", Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.