Ông Nguyễn Việt Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

TPO - Chiều 6/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chúc mừng Bộ Công Thương có thêm một lãnh đạo mới và chúc mừng ông Nguyễn Việt Sơn được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Nguyễn Việt Sơn là cán bộ được đào tạo bài bản, có thời gian dài công tác tại Bộ Công Thương, là cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm, trưởng thành từ ngành dầu khí và đã trải qua nhiều vị trí quan trọng ở các đơn vị của ngành công thương.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chúc mừng tân Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Trên mọi cương vị công tác, ông Nguyễn Việt Sơn luôn thể hiện là cán bộ lãnh đạo gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm trong việc thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Bộ, ngành Công Thương có vai trò, nhiệm vụ hết sức quan trọng và nặng nề, thời gian tới Chính phủ sẽ giao thêm các chức năng, nhiệm vụ mới cho Bộ Công Thương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc mong muốn tập thể lãnh đạo Bộ Công Thương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa nhằm triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Bộ và ngành Công Thương.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo Bộ Công Thương. Ảnh: VGP

Bày tỏ niềm vui khi được bổ nhiệm chức vụ công tác mới, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, song trách nhiệm đặt ra cũng hết sức nặng nề; đồng thời hứa sẽ luôn phấn đấu, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới.

Tân Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn sinh ngày 2/9/1970 tại Hà Tĩnh; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư công nghệ hóa dầu, tiến sĩ xúc tác lọc hóa dầu.

Lãnh đạo Bộ Công Thương hiện nay bao gồm: Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng và bốn Thứ trưởng: Nguyễn Sinh Nhật Tân, Trương Thanh Hoài, Nguyễn Việt Sơn, Phan Thị Thắng.