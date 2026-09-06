Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ông Nguyễn Việt Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

Luân Dũng

TPO - Chiều 6/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Sơn, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chúc mừng Bộ Công Thương có thêm một lãnh đạo mới và chúc mừng ông Nguyễn Việt Sơn được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Nguyễn Việt Sơn là cán bộ được đào tạo bài bản, có thời gian dài công tác tại Bộ Công Thương, là cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm, trưởng thành từ ngành dầu khí và đã trải qua nhiều vị trí quan trọng ở các đơn vị của ngành công thương.

anh-man-hinh-2026-09-06-luc-180624.png
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chúc mừng tân Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Trên mọi cương vị công tác, ông Nguyễn Việt Sơn luôn thể hiện là cán bộ lãnh đạo gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm trong việc thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, Bộ, ngành Công Thương có vai trò, nhiệm vụ hết sức quan trọng và nặng nề, thời gian tới Chính phủ sẽ giao thêm các chức năng, nhiệm vụ mới cho Bộ Công Thương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc mong muốn tập thể lãnh đạo Bộ Công Thương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa nhằm triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Bộ và ngành Công Thương.

anh-man-hinh-2026-09-06-luc-180657.png
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo Bộ Công Thương. Ảnh: VGP

Bày tỏ niềm vui khi được bổ nhiệm chức vụ công tác mới, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, song trách nhiệm đặt ra cũng hết sức nặng nề; đồng thời hứa sẽ luôn phấn đấu, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới.

Tân Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn sinh ngày 2/9/1970 tại Hà Tĩnh; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư công nghệ hóa dầu, tiến sĩ xúc tác lọc hóa dầu.

Lãnh đạo Bộ Công Thương hiện nay bao gồm: Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng và bốn Thứ trưởng: Nguyễn Sinh Nhật Tân, Trương Thanh Hoài, Nguyễn Việt Sơn, Phan Thị Thắng.

Luân Dũng
#Bộ Công Thương #Nguyễn Việt Sơn #Thứ trưởng #Chính phủ #dầu khí #bổ nhiệm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe