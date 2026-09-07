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Thanh Sơn và nghệ sĩ Vân Dung có cảnh thân mật

Trạch Dương

TPO - "Án mạng karaoke" có cảnh thân mật giữa Thanh Sơn và nghệ sĩ Vân Dung. Đoạn phim hé lộ một trong những manh mối khiến nhân vật của Thanh Sơn bị nghi liên quan vụ sát hại bà Thủy (Vân Dung đảm nhận).

Nhà sản xuất Án mạng karaoke vừa công bố trailer chính thức. Một trong những chi tiết gây chú ý là cảnh thân mật giữa bà Thủy (nghệ sĩ Vân Dung) và Trực (Thanh Sơn). Đây là lần đầu Thanh Sơn đóng cảnh nóng với đàn chị.

Cảnh quay không được khai thác theo hướng tình cảm. Đó là bằng chứng khiến Trực và Vy (Trịnh Thảo) bị đặt vào diện tình nghi sau cái chết của bà Thủy - người đàn bà thích hát karaoke bị sát hại.

Án mạng karaoke xoay quanh nhóm người tìm đến khu tu tập biệt lập trên núi với mong muốn tạm rời xa xáo trộn trong cuộc sống. Nhóm có bà Thủy, bà Bê (Tuyền Mập) và con trai, ông Chín (Tiểu Bảo Quốc), Mắm (Quỳnh Lý), Nhĩ (Tạ Lâm), Trực và Vy. Tâm (Đoàn Thiên Ân) cùng thầy Tuệ Giác (Đại Nghĩa) hỗ trợ chuyến đi.

Không gian tu tập bị phá vỡ do thói quen hát karaoke của bà Thủy. Nhân vật có đam mê ca hát nhưng giọng hát cùng việc mở loa bất kể ngày đêm khiến người xung quanh khó chịu. Trong trailer, Tâm nói với thầy Tuệ: “Xóm con ồn ào dữ lắm”, trước khi hàng loạt xung đột ập đến.

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Một số hình ảnh trong phim Án mạng karaoke.

Bi kịch xảy đến khi bà Thủy bị sát hại. Thi thể nạn nhân được phát hiện với chiếc micro trong miệng, gợi liên tưởng trực tiếp đến sở thích hát karaoke. Chuyến đi “chữa lành” biến thành hành trình truy tìm hung thủ. Những người có mặt trong căn nhà trên núi đều có động cơ, không ai đứng ngoài vòng nghi vấn.

Ngoài cảnh nóng giữa nhân vật Trực - Thủy, phim hé lộ mâu thuẫn giữa bà Thủy với gia đình Mắm. Cha của Mắm từng khai thác cát trái phép và bị bà Thủy tố giác, đẩy gia đình anh vào cảnh khó khăn. Bà Bê đang gánh khoản nợ lớn để lo việc học và chữa bệnh cho con. Ông Chín liên tục đưa ra những lời giải thích thiếu nhất quán, trong khi Nhĩ xuất hiện với biểu cảm lạnh lùng, khó đoán.

Tâm dần đảm nhận vai trò kết nối các manh mối. Nhân vật của Đoàn Thiên Ân quan sát phản ứng của từng người và tìm hiểu nguyên nhân phía sau vụ sát hại. Trailer còn cho thấy vụ án còn liên quan đến nhiều bí mật, món nợ và mâu thuẫn từ trước.

Bên cạnh yếu tố trinh thám, tác phẩm pha trộn chất hài và hình ảnh mang màu sắc tâm linh. Tượng Sơn Thần, bàn thờ giữa rừng, vụ nổ trên đỉnh núi và căn nhà gỗ bị cô lập được sử dụng để gia tăng cảm giác bất an.

Án mạng karaoke mang màu sắc giải trí, trinh thám và phảng phất yếu tố kinh dị để khán giả có thêm lựa chọn khi ra rạp tháng 10”, đại diện nhà sản xuất cho biết.

Phim quy tụ Đại Nghĩa, Vân Dung, Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn, Quỳnh Lý, Tạ Lâm, Trịnh Thảo, Tuyền Mập, Tiểu Bảo Quốc và bé Uy Nhân. Nhà sản xuất 89s Group từng tham gia thực hiện Quỷ cẩu, Linh miêu, Truy tìm Long Diên HươngHeo năm móng - loạt tác phẩm thành công phòng vé với đề tài linh dị, tâm linh.

Án mạng karaoke dự kiến khởi chiếu ngày 2/10, mở đầu đợt cạnh tranh mới của phim Việt sau mùa lễ Quốc khánh. Cuộc đua dịp 2/9 đã ngã ngũ khi Nghỉ hè sợ nghỉ hưu vượt 173 tỷ đồng, bỏ xa Quý tử vượt giàuHộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh.

Thị trường tháng 9 tiếp tục đón Mãi nợ một lời tạm biệt, Lên hương, Bóng ma nhà hátÚt Lan 2. Sang tháng 10, mật độ phim Việt tăng lên đáng kể với Án mạng karaoke ra mắt ngày 2/10, Án mạng xém hoàn hảo ngày 9/10 và Chị chị em em 3 ngày 16/10.

Lịch phát hành của hai phim mang tên “án mạng” chỉ cách nhau một tuần, đặt ra áp lực cạnh tranh về suất chiếu và nhóm khán giả yêu thích thể loại hài pha bí ẩn.

Trạch Dương
#Thanh Sơn đóng cảnh nóng với Vân Dung #phim Án mạng karaoke #Thiên Ân #trailer Án mạng karaoke #phim Việt tháng 10/2026

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