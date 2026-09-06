3 ca sĩ lên tiếng khi bị loại thẳng tay

TPO - Sau vòng loại gây tranh luận tại Tinh hà say hi, Ali Hoàng Dương nói tiếc nuối vì chưa được diễn solo ở chung kết. Ivan và Kimlong chia sẻ về việc dừng chân, khẳng định tiếp tục theo đuổi âm nhạc.

Tập 10 Tinh hà say hi lên sóng tối 5/9 khép lại với năm nghệ sĩ bị loại gồm Jsol, Hyo, Ivan, Ali Hoàng Dương và Kimlong. Chỉ trong một đêm, đội hình giảm từ 20 xuống 15 người. So với vòng trước có bốn người ra về, số suất loại tăng lên khi cuộc thi tiến sát chung kết.

Kết quả tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội về mức độ khắc nghiệt của vòng đấu và cơ chế bình chọn. Đội Jsol mất ba trên bốn thành viên, chỉ Sơn.K đi tiếp. Kimlong cũng dừng chân dù đội Hurrykng đứng thứ hai. Một số khán giả đặt câu hỏi về ảnh hưởng của lượng người hâm mộ đối với kết quả, bên cạnh chất lượng từng tiết mục.

Ali Hoàng Dương tiếc nuối, Trấn Thành nghẹn ngào động viên

Sau khi tập thi phát sóng, Ali Hoàng Dương chia sẻ anh chưa nguôi cảm xúc. “Lần đầu trong hành trình làm nghệ thuật tôi khóc dữ dội như vậy. Giờ xem lại vòng loại mình vẫn còn khóc”, nam ca sĩ viết.

Anh cho biết chương trình giúp tìm lại sự tự tin, có cơ hội dành tâm huyết cho các tiết mục và được khán giả, đồng nghiệp ghi nhận. Điều khiến anh buồn là chưa thể trình diễn solo tại chung kết.

Ali Hoàng Dương và các anh trai bị loại trong nước mắt.

Ali Hoàng Dương cho biết sự xúc động của các anh trai giúp anh cảm nhận rõ việc được công nhận. Anh cũng cảm động khi có khán giả nói "sẽ ngừng xem chương trình nếu Ali bị loại". Dù tiếc nuối, nam ca sĩ khẳng định vẫn dành tâm sức cho âm nhạc.

Trước đó, trong phần chia tay, Wren Evans bật khóc và ôm Ali Hoàng Dương. Trấn Thành xúc động khi nói về hành trình của đàn em.

Nam MC cho biết luôn âm thầm lo lắng cho Ali Hoàng Dương nhưng cố giữ khoảng cách để tránh bị cho là thiên vị. Mỗi lần Ali rơi vào vòng “đảo hoang”, anh đều sốt ruột, nhắn riêng động viên. Trấn Thành nói đây là mùa đầu tiên anh thực sự có thể dành cho Ali một lời khen sau những gì thể hiện tại chương trình.

Chứng kiến đàn em dần được khán giả yêu thương và đồng nghiệp công nhận, Trấn Thành hạnh phúc và nghẹn ngào nói: “Em đã làm tốt lắm”.

Ivan nhìn lại thất bại, Kimlong nói lời “tốt nghiệp”

Ivan là anh trai duy nhất đến từ nước ngoài. Anh tự thấy nhiều lần vượt qua giới hạn cá nhân, tiến gần hơn đến mục tiêu so với nửa năm trước. Việc dừng thi khiến anh suy nghĩ thêm về cách đón nhận kết quả không như mong đợi.

“Chúng ta không thể lúc nào cũng chiến thắng, và cũng không cần phải chiến thắng trong mọi lần”, Ivan viết.

Anh chia sẻ vào những thời điểm thất vọng, hoài nghi bản thân cũng góp phần giúp một người trưởng thành. Điều cần thiết là tiếp tục đứng dậy, thay vì để một lần vấp ngã quyết định cách nhìn về toàn bộ hành trình.

Khi Ivan bị loại, Trấn Thành ôm và nghẹn ngào động viên anh. Nam nghệ sĩ từng đùa muốn ra về thật “đẹp trai”, nhưng cuối cùng vẫn bật khóc trong vòng tay đồng nghiệp.

Kimlong mở đầu lời chia tay bằng câu: “Tốt nghiệp rồi”. Sau 10 tập phát sóng và bốn Live Stage, anh cho biết điều nhận được còn là tình bạn, những bài học và cơ hội vượt qua giới hạn của mình.

Trấn Thành động viên các anh trai sau tập loại sốc.

Kimlong gửi lời cảm ơn Trấn Thành, 23 nghệ sĩ cùng tham gia, ê-kíp và khán giả đã lắng nghe, đồng hành. Nam nghệ sĩ khép lại bài đăng bằng lời hẹn: “Hôm nay Kimlong rời Tinh hà say hi nhưng chắc chắn không rời xa âm nhạc. Mình gặp nhau ở chặng tiếp theo nhé”.

Kết quả Live Stage 4 khiến mạng xã hội xuất hiện nhiều tranh luận khi năm nghệ sĩ gồm Jsol, Hyo, Ivan, Ali Hoàng Dương và Kimlong cùng bị loại ngay trước chung kết. Khán giả tiếc nuối vì đội Jsol mất ba trên bốn thành viên, chỉ Sơn.K đi tiếp. Trong khi đó, Kimlong vẫn phải ra về dù đội Hurrykng đứng thứ hai với tiết mục Vượt ngưỡng tình yêu, mỗi người được cộng 15 điểm.

Bên cạnh sự tiếc nuối, một số ý kiến đặt câu hỏi bình chọn có phản ánh đầy đủ chất lượng trình diễn hay còn phụ thuộc nhiều vào lượng người hâm mộ của từng nghệ sĩ. Việc tăng từ bốn suất loại ở Live Stage 3 lên năm suất tại vòng này khiến cuộc đua thêm khắc nghiệt: Một phần tư trong số 20 người phải dừng bước chỉ sau một vòng đấu.