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Hơn 3 tấn cá lồng nuôi trong lòng hồ thủy điện bị chết

Phạm Trường

TPO - Cửa van xả của Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 (Thanh Hóa) bị kẹt không thể đóng khiến mực nước lòng hồ sụt giảm nhanh. Vụ việc khiến hơn 3 tấn cá lồng của người dân bị chết.

Lãnh đạo UBND xã Cẩm Tú (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sự việc xảy ra vào trưa ngày (5/9), khi một cửa van xả đáy của Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1, nằm trên địa bàn xã không thể đóng do gốc cây chèn vào gây kẹt.

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Cửa van xả bị kẹt khiến mực nước trong lòng hồ giảm đột ngột.

Sự cố khiến mực nước trong lòng hồ (phía thượng nguồn) sụt giảm nhanh chóng, nhiều lồng nuôi cá của người dân bị cạn nước, gây thiệt hại. Khi sự việc xảy ra, Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 đã khẩn trương khắc phục. Đến 13h30 cùng ngày, cửa van được xử lý, đóng trở lại.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa sau đó phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra, thống kê thiệt hại và xác định hơn 3 tấn cá lồng của người dân nuôi trong khu vực lòng hồ bị chết do mất nước đột ngột.

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Sự cố khiến hơn 3 tấn cá nuôi lồng bè trong lòng hồ của người dân bị chết do mất nước đột ngột.

Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông (Intracom Group) làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng theo công nghệ thủy điện lòng trên sông Mã, có công suất thiết kế 28,8MW, gồm 2 tổ máy, với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng.

Cuối năm 2018, tổ máy đầu tiên của Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 chính thức hòa vào lưới điện quốc gia.

Phạm Trường
#thủy điện #cá lồng #Thanh Hóa #thiệt hại #cửa van #cẩm thủy

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