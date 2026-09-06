Bước ngoặt lịch sử với sự nghiệp trồng người tại xã đảo duy nhất của Thủ đô Hà Nội

TPO - Từ chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, chỉ trong gần 7 tháng, với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu đã chính thức khánh thành, tạo bước ngoặt lịch sử với sự nghiệp trồng người tại xã đảo duy nhất của Thủ đô Hà Nội.

Từ chỉ đạo quyết liệt, mốc thời gian, tiến độ rõ ràng...

Xã Minh Châu – xã đảo duy nhất của Thủ đô Hà Nội nằm giữa sông Hồng. Bao đời nay, dòng sông Hồng vừa bồi đắp phù sa, vừa là ranh giới ngăn các ước mơ con chữ của nhiều thế hệ học sinh Minh Châu. Theo lãnh đạo xã, biết bao mùa mưa lũ, những chuyến đò phải tạm dừng, những buổi học dở dang. Đó là nỗi trăn trở của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Minh Châu…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu về dự lễ khai giảng năm học mới và khánh thành Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu, sáng 5/9. Ảnh: T.H.



Ngày 9/2/2026, ông Nguyễn Duy Ngọc – khi đó đang giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, về thăm, chúc Tết và làm việc với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Minh Châu. Trước những tâm tư, kiến nghị chính đáng của địa phương quanh câu chuyện trường lớp cho con em trong xã, ông Nguyễn Duy Ngọc đã hết sức trăn trở và đưa ra quyết định mang tính lịch sử: khẩn trương xây dựng trường liên cấp Minh Châu, phải hoàn thành trước ngày khai giảng năm học 2026 – 2027.

Đó là chỉ đạo về một chủ trương lớn đi kèm với mốc thời gian, tiến độ rõ ràng, đòi hỏi phải có sự đồng bộ, quyết liệt trong triển khai thực hiện. Lãnh đạo xã Minh Châu cho biết, sau đó, cả hệ thống chính trị xã Minh Châu đã vào cuộc với quyết tâm cao độ. Đảng ủy xã Minh Châu đã chủ trì, ban hành kế hoạch phối hợp giữa Đảng ủy xã và các sở, ngành thành phố, cụ thể hóa thành 3 nhiệm vụ cấp bách và 9 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu bấm nút khánh thành Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu, khai giảng năm học 2026-2027 tại xã Minh Châu, sáng 5/9. Ảnh: T.H.



Với nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, ngày 5/9 vừa qua, chỉ sau gần 7 tháng, Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu đã chính thức khánh thành, kịp cho năm học mới. Trong các đại biểu về dự lễ, có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc – người đã đưa ra quyết định quan trọng, tạo bước ngoặt cho sự nghiệp trồng người cho xã đảo Minh Châu.

... đến công trình giải quyết điểm nghẽn, chăm lo tốt hơn cho đời sống nhân dân



Năm học mới 2026 – 2027 bắt đầu, những học sinh trên xã đảo Minh Châu sẽ được học trong ngôi trường mới – một công trình mang đậm dấu ấn của sự lãnh đạo quyết liệt, hiệu quả, xuất phát từ mong muốn chăm lo tốt nhất cho nhân dân.

Ngôi trường sở hữu cơ sở vật chất khang trang, hiện đại không thua kém các trường trọng điểm trong nội thành Hà Nội. Phòng học stem, phòng học công nghệ… được trang bị đầy đủ thiết bị nghe nhìn thông minh, kết nối mạng tốc độ cao. Các phòng thực hành thí nghiệm khoa học tự nhiên, phòng tin học, thư viện hiện đại cùng khu giáo dục thể chất liên hoàn ngoài trời. Tất cả đã mở ra một không gian học tập, rèn luyện lý tưởng, phục vụ xuyên suốt lộ trình học tập từ tiểu học đến hết trung học phổ thông cho toàn bộ con em xã đảo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu tham quan lớp học được đầu tư đồng bộ của Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu. Ảnh: T.H.



Theo báo cáo, năm học 2026 – 2027, công tác tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn xã Minh Châu đạt kết quả ấn tượng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập của nhân dân. Toàn trường có 970 học sinh trên toàn cấp học. Trong đó, đáp ứng 100% chỉ tiêu lớp 1, với 72 học sinh; khối lớp 6 tiếp nhận 96 học sinh, bảo đảm sĩ số chuẩn theo quy định.

Đáng chú ý, trường tiếp nhận 76 học sinh khóa đầu tiên. Đây là dấu mốc đặc biệt, chính thức hiện thực hóa ước mơ của nhân dân Minh Châu bao lâu nay, một đứa trẻ học hết 12 năm phổ thông ngay trên quê hương mình, kết thúc việc phải đi đò vượt sông để tiếp tục việc học trong đầy rẫy những nỗi lo về an toàn.

Từ một chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo, sự vào cuộc đồng bộ, với quyết tâm cao nhất, một ngôi trường khang trang đã hình thành, giải quyết “điểm nghẽn” tồn tại bao nhiêu năm, góp phần đưa diện mạo xã đảo Minh Châu ngày càng đổi mới. Đây cũng là một bệ phóng, để từng ngày, kết cấu hạ tầng, giáo dục, y tế, chuyển đổi số và các điều kiện phục vụ đời sống Nhân dân trên đảo càng được quan tâm đầu tư hơn nữa, mở ra cơ hội phát triển mới.

