Nhà sách 'thất thủ' trước ngày khai giảng, phụ huynh chen chân mua sách, dụng cụ học tập

TPO - Tối 6/9, do trùng vào ngày cuối tuần, nhiều nhà sách tại TPHCM đông nghẹt người. Phụ huynh tranh thủ tìm mua sách vở, dụng cụ học tập, balo và những vật dụng cần thiết cho con trước khi bước vào tuần đầu tiên của năm học mới.