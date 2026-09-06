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Giáo dục

Nhà sách 'thất thủ' trước ngày khai giảng, phụ huynh chen chân mua sách, dụng cụ học tập

Anh Nhàn

TPO - Tối 6/9, do trùng vào ngày cuối tuần, nhiều nhà sách tại TPHCM đông nghẹt người. Phụ huynh tranh thủ tìm mua sách vở, dụng cụ học tập, balo và những vật dụng cần thiết cho con trước khi bước vào tuần đầu tiên của năm học mới.

Video: Nhà sách đông nghẹt trước ngày khai giảng
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Ghi nhận của PV báo Tiền Phong tối 6/9 tại nhà sách Fahasa trên đường Nguyễn Văn Tiết (phường Lái Thiêu, TPHCM), bãi giữ xe phía trước cửa hàng đã hết chỗ. Khách hàng muốn vào mua sắm phải gửi xe nhờ tại một cửa hàng cách đó vài căn rồi đi bộ trở lại.
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Ngay từ khu vực trước cửa, lượng người ra vào nhà sách đã khá đông. Bên trong, các quầy sách giáo khoa, vở, balo và dụng cụ học tập đều có nhiều khách đứng lựa chọn.
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Trong đó, khu vực bán sách giáo khoa đông nhất, với hàng chục phụ huynh và học sinh tập trung tìm kiếm những đầu sách còn thiếu để chuẩn bị cho năm học mới.
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Chị Thanh Hiền (37 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu) cho biết con chị hiện còn thiếu 2 cuốn sách lớp 6. Trước đó, chị đã đi qua 2 nhà sách nhưng vẫn chưa tìm được những cuốn sách cần mua. “Không tìm được thì trước mắt tôi dự tính cho con mượn sách của bạn để học ít hôm, sau đó tiếp tục tìm mua”, chị Hiền cho hay.
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Cũng đến nhà sách vào tối cuối tuần, anh Ngọc Bình cho biết khá bất ngờ trước cảnh đông đúc hiếm có. Do bận đi làm trong tuần, anh tranh thủ ngày cuối tuần đưa con đi mua các dụng cụ học tập cần thiết trước khi năm học mới bắt đầu. Tuy nhiên, ngay cả việc gửi xe cũng không dễ dàng vì bãi giữ xe trước nhà sách đã kín chỗ. Khi mua hàng xong, anh tiếp tục phải xếp hàng chờ đến lượt thanh toán.
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"Các mặt hàng dụng cụ học tập năm nay khá đa dạng, nhiều mẫu mã để phụ huynh và học sinh lựa chọn. Tuy nhiên, đầu năm học, gia đình tôi có 2 con đang học tiểu học và THCS nên phải lo nhiều khoản chi phí. Việc mua sắm sách vở, dụng cụ học tập và những vật dụng cần thiết cho năm học mới khiến các khoản chi đầu năm tăng lên", anh Bình bày tỏ.
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Không chỉ tại nhà sách Fahasa trên đường Nguyễn Văn Tiết, nhiều nhà sách khác tại TPHCM cũng ghi nhận lượng khách tăng cao trong tối 6/9.
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Tại nhà sách Bạch Đằng trên đường Hà Huy Giáp (phường Thới An), cảnh đông đúc cũng diễn ra tương tự. Nhiều phụ huynh và học sinh tìm đến để mua sách giáo khoa, vở, dụng cụ học tập và các vật dụng phục vụ năm học mới.
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Việc mua sắm tập trung vào những ngày cuối tuần, ngay trước thời điểm học sinh bắt đầu tuần đầu tiên của năm học mới, khiến một số khu vực trong nhà sách luôn trong tình trạng đông người.
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Nhiều phụ huynh tranh thủ hoàn tất những món đồ còn thiếu cho con, trong khi một số người tiếp tục tìm mua những cuốn sách giáo khoa chưa có đủ.
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Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), đến ngày 3/9, đơn vị đã phát hành 228 triệu bản sách giáo khoa và 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, riêng sách giáo khoa vượt kế hoạch và lượng đặt hàng ban đầu hơn 150%. Tại TPHCM, Hà Nội và một số địa phương, các điểm bán vẫn duy trì nguồn sách, trong đó có bán lẻ từng cuốn. Với những địa phương chưa hoàn tất đấu thầu mua sách cho học sinh mượn, NXBGDVN sẽ ứng trước sách giáo khoa để đảm bảo học sinh có sách học.
Anh Nhàn
#Nhà sách TPHCM #Sách giáo khoa #Dụng cụ học tập #Thời điểm khai giảng #Phụ huynh học sinh

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