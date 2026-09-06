Nhà sách 'thất thủ' trước ngày khai giảng, phụ huynh chen chân mua sách, dụng cụ học tập

TPO - Tối 6/9, do trùng vào ngày cuối tuần, nhiều nhà sách tại TPHCM đông nghẹt người. Phụ huynh tranh thủ tìm mua sách vở, dụng cụ học tập, balo và những vật dụng cần thiết cho con trước khi bước vào tuần đầu tiên của năm học mới.
Ghi nhận của PV báo Tiền Phong tối 6/9 tại nhà sách Fahasa trên đường Nguyễn Văn Tiết (phường Lái Thiêu, TPHCM), bãi giữ xe phía trước cửa hàng đã hết chỗ. Khách hàng muốn vào mua sắm phải gửi xe nhờ tại một cửa hàng cách đó vài căn rồi đi bộ trở lại.
Không chỉ tại nhà sách Fahasa trên đường Nguyễn Văn Tiết, nhiều nhà sách khác tại TPHCM cũng ghi nhận lượng khách tăng cao trong tối 6/9.