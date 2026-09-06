Sau sáp nhập, vì sao trường học ở Hà Tĩnh chưa có hiệu trưởng?

TPO - Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng (xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh) bước vào năm học mới nhưng chưa có hiệu trưởng. Chính quyền địa phương cho biết đang giao người phụ trách điều hành hoạt động nhà trường trong thời gian tiếp tục rà soát, xem xét phương án nhân sự.

Hai ngày qua, thông tin Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng chưa có hiệu trưởng sau khi sắp xếp khiến nhiều phụ huynh và dư luận quan tâm. Tại lễ khai giảng năm học mới, tổ chức sáng 5/9 tại trụ sở chính, người phát biểu là một phó hiệu trưởng.

Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Đại Đồng, Trường Tiểu học Đức Đồng và Trường THCS Đồng Lạng. Sau sắp xếp, trường có 1 điểm trường chính và 3 phân hiệu.

Tại trường này, các ông Nguyễn Công Anh, Nguyễn Đình Thương, Nguyễn Văn Lợi và bà Trần Thị Xuân Thơm được bổ nhiệm giữ chức phó hiệu trưởng. Riêng chức danh hiệu trưởng chưa được công bố.

Trao đổi với P/V, lãnh đạo UBND xã Đức Đồng xác nhận đến nay trường chưa có quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng. Địa phương đang giao ông Nguyễn Văn Lợi phụ trách để điều hành hoạt động nhà trường, trong khi tiếp tục rà soát các điều kiện, tiêu chí để bố trí nhân sự.

Thường trực Đảng ủy xã trao quyết định thành lập Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng và trao quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng.

Theo lãnh đạo xã Đức Đồng, việc bố trí hiệu trưởng được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí về công tác cán bộ và hướng dẫn của tỉnh. Trong đó, những người từng giữ chức hiệu trưởng tại các trường trước khi sắp xếp được đưa vào diện xem xét.

Tại Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng, hai nhân sự là ông Nguyễn Văn Lợi, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đức Đồng và ông Nguyễn Công Anh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Lạng, được đưa vào diện xem xét phương án bố trí hiệu trưởng.

Lãnh đạo xã cho biết thêm, trước đó ông Nguyễn Văn Lợi cũng được xem xét chức danh hiệu trưởng. Tuy nhiên, ông Lợi vừa có nguyện vọng thôi giữ chức vụ này và xin bố trí làm phó hiệu trưởng vì cho rằng công việc có nhiều áp lực. Sau khi cân nhắc, địa phương thực hiện theo nguyện vọng.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Đức Đồng, việc xem xét nhân sự hiệu trưởng sau sắp xếp phải căn cứ nhiều yếu tố như trình độ chuyên môn, năng lực, uy tín, kinh nghiệm và các điều kiện theo quy định.

Trước đó, ngày 18/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Văn bản số 8305 hướng dẫn nguyên tắc, tiêu chí, quy trình bố trí, bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc các cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp, tổ chức lại.

Theo văn bản, trường hợp có từ 2 người trở lên cùng đáp ứng tiêu chí, điều kiện bổ nhiệm thì sử dụng phương pháp chấm điểm để đánh giá, so sánh. Khung đánh giá gồm 4 nhóm tiêu chí, tổng cộng 100 điểm.

UBND tỉnh lưu ý, khung chấm điểm là công cụ để đánh giá, so sánh khách quan giữa những người đã đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm; không phải là tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và không thay thế quy trình bổ nhiệm.

Theo quy định của UBND tỉnh, trước ngày 26/8 phải hoàn thành việc chấm điểm, lấy phiếu tín nhiệm, công khai kết quả và báo cáo cấp ủy cùng cấp thống nhất chủ trương; trước ngày 30/8 phải hoàn thành quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm, điều động, bố trí.

Liên quan đến việc đến nay chưa hoàn thành việc bố trí hiệu trưởng theo mốc thời gian trên, lãnh đạo xã Đức Đồng cho biết quá trình sắp xếp, kiện toàn trường học được thực hiện trong thời gian gấp, trong khi một số nội dung về nhân sự còn phải tiếp tục rà soát. Vì vậy, địa phương đang giao người phụ trách để bảo đảm hoạt động của nhà trường, đồng thời tiếp tục xem xét phương án nhân sự hiệu trưởng.