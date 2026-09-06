Trường Đại học Việt Đức chào đón gần 900 tân sinh viên trong lễ khai giảng năm học mới

Sự kiện đánh dấu khởi đầu mới của một thế hệ sinh viên, đồng thời ghi nhận một mùa tuyển sinh với nhiều tín hiệu tích cực về chất lượng đầu vào, năng lực ngoại ngữ và sự quan tâm của thí sinh đối với mô hình giáo dục đại học theo tiêu chuẩn Đức.

Tham dự lễ khai giảng có ông Võ Quang Huệ - Thành viên Hội đồng Trường Trường Đại học Việt Đức, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn VOCIS; ông Bùi Đức Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thới Hòa; PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc - Cố vấn cấp cao Trường Đại học Việt Đức cùng Ban Giám hiệu, giảng viên, cán bộ, công nhân viên nhà trường, các tân sinh viên và phụ huynh.

VGU chào đón thế hệ sinh viên mới

Phát biểu tại lễ khai giảng, GS. TS. René Thiele, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức, gửi lời chào mừng tới các tân sinh viên khóa 2026 và nhấn mạnh vai trò, định hướng của VGU trong đào tạo nguồn nhân lực có năng lực quốc tế.

Theo GS. TS. René Thiele, VGU được hỗ trợ bởi hai Chính phủ Việt Nam và Đức, là sự kết hợp giữa chất lượng giáo dục Đức với tài năng và tinh thần hiếu học của sinh viên Việt Nam. Nhà trường hướng đến đào tạo thế hệ chuyên gia tương lai có năng lực quốc tế và trách nhiệm xã hội trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và kinh tế.

“Các bạn sinh viên chính là tương lai của đất nước. VGU là một trường đại học định hướng nghiên cứu, chú trọng đổi mới sáng tạo sẽ là bệ phóng vững chắc khuyến khích sinh viên bứt phá, phát huy tiềm năng và dấn thân vì cộng đồng thông qua lộ trình học tập đa dạng và môi trường học tập mang tính quốc tế”, GS. TS. René Thiele chia sẻ.

Lễ khai giảng năm học mới tại VGU

Đại diện tân sinh viên khóa 2026, Nguyễn Khải Nhiên, sinh viên ngành Kỹ thuật Điện và Máy tính, là một trong những gương mặt có thành tích nổi bật và nhận học bổng 100%, bày tỏ sự hào hứng khi được học tập, sinh hoạt trong môi trường giao thoa văn hóa Việt – Đức.

“Học tập tại VGU là cơ hội tuyệt vời để thử thách bản thân, bứt phá năng lực và tiếp tục vươn lên mỗi ngày”, Khải Nhiên chia sẻ.

Cũng tại buổi lễ, Nguyễn Lê Khôi Nguyên – cựu sinh viên VGU ngành Kỹ thuật Điện và Công nghệ Thông tin khóa 2012 đã chia sẻ câu chuyện về hành trình học tập và phát triển nghề nghiệp của mình. Sau khi tốt nghiệp, Khôi Nguyên tiếp tục theo đuổi con đường học thuật và hoàn tất bằng Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Điện tại Đại học California, Davis vào năm 2021. Hiện anh đang làm kỹ sư phần cứng tại Apple ở Boston.

Nhớ lại những năm đầu đại học tại VGU, Khôi Nguyên cho biết khi mới bước chân vào trường, anh mang theo nhiều tham vọng nhưng vẫn chưa xác định được mình nên bắt đầu từ đâu. Chính sự tận tâm của các giáo sư, không chỉ trong học tập mà còn ở việc lắng nghe mục tiêu, nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của sinh viên, đã giúp anh từng bước tháo gỡ những băn khoăn ban đầu và xây dựng cho mình một hướng đi rõ ràng.

GS. TS. René Thiele, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức đánh trống khai giảng năm học mới.

“Những năm tháng đại học không chỉ là khoảng thời gian để chứng minh chúng ta có thể làm được gì. Đó còn là khoảng thời gian để khám phá xem chúng ta có thể trở thành người như thế nào”, Khôi Nguyên chia sẻ.

Mùa tuyển sinh 2026 ghi nhận chất lượng đầu vào tích cực

Năm học 2026-2027, VGU tiếp tục ghi nhận sự quan tâm của nhiều thí sinh có thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ nổi bật. Hơn 50% thí sinh trúng tuyển được trao học bổng ở các mức 25%, 50% và 100%. Trong đó, có 175 thí sinh đạt học bổng 100%.

Bên cạnh những ngành đào tạo thế mạnh như Cơ điện tử, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Điện và Máy tính, các chương trình tuyển sinh mới gồm Kỹ thuật Y sinh, Quản trị số và Kinh doanh quốc tế cũng thu hút nhiều sinh viên theo học. Một điểm đáng chú ý trong mùa tuyển sinh năm nay là năng lực ngoại ngữ của tân sinh viên. Có 32% sinh viên sở hữu chứng chỉ IELTS từ 7.0 đến 8.5, mức cao nhất được ghi nhận trong các mùa tuyển sinh của VGU.

Đặc biệt, VGU ghi nhận ba tân sinh viên đạt điểm xét tuyển học bạ tuyệt đối 10/10 gồm Nguyễn Trần Phương Nhã, ngành Kiến trúc; Đặng Hương Thảo, ngành Khoa học Máy tính và Hồ Ngọc Bảo Uyên, ngành Kỹ thuật Cơ điện tử. Cả ba đều là nữ sinh và cùng nhận học bổng 100%.

Được thành lập năm 2008 trên cơ sở hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam, Cộng hòa Liên bang Đức và Chính quyền bang Hessen, VGU là một trong những mô hình tiên phong trong hợp tác quốc tế về giáo dục đại học tại Việt Nam. Ngay từ khi thành lập, Nhà trường đã định hướng xây dựng môi trường đào tạo và nghiên cứu theo các chuẩn mực của Cộng hòa Liên bang Đức, với mạng lưới hợp tác cùng các trường đại học và tổ chức nghiên cứu của Đức.

Ngày 29/5/2026, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển một số cơ sở giáo dục đại học lớn tại vùng Đông Nam Bộ theo hướng đạt trình độ tiên tiến trong nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á. Theo Đề án, VGU cùng một số trường đại học được xác định là những cơ sở giáo dục đại học có vai trò quan trọng trong định hướng phát triển này.

Bên cạnh đào tạo cử nhân, VGU hiện đảm nhiệm vai trò đào tạo các nhà quản lý của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (IFC), đồng thời triển khai chuỗi khóa đào tạo ngắn hạn dành cho cán bộ quản lý nhằm nâng cao năng lực quản trị và vận hành Trung tâm.