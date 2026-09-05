Dàn sinh viên rạng ngời trong ngày khai giảng

TPO - Dậy từ 5 giờ sáng, sửa soạn trang phục rồi đến trường hỗ trợ chương trình, nhiều sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam rạng rỡ chào đón năm học 2026-2027.

Sáng 5/9, khuôn viên Học viện Hàng không Việt Nam trở nên sôi động khi đông đảo sinh viên có mặt từ sớm dự lễ khai giảng. Trong những bộ đồng phục chỉn chu, các bạn trẻ gặp lại thầy cô, bạn bè và tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên của năm học mới.

Sinh viên ghi lại những khoảnh khắc tân sinh viên đầu năm.

Trương Thị Thu Thảo, sinh viên năm thứ tư ngành Quản lý hoạt động bay, thức dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị và đến trường cùng các bạn hỗ trợ lễ khai giảng. Với nữ sinh này, buổi lễ năm nay mang nhiều cảm xúc khi hành trình đại học đã bước vào chặng cuối.

Dù tất bật với công việc của chương trình, Thảo và các bạn vẫn tranh thủ chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm tại giảng đường trước khi bắt đầu năm học mới.

Nguyễn Quốc Duy, sinh viên năm thứ ba ngành Ngôn ngữ Anh, cũng thức dậy từ 5h30. Nhà cách trường khoảng 3km nhưng Duy vẫn chủ động chuẩn bị quần áo từ tối hôm trước để có mặt đúng giờ.

Sinh viên được trải nghiệm thực hành ngay từ đầu năm.

Bước vào năm học mới, nam sinh mong muốn không chỉ tích lũy kiến thức trên giảng đường mà còn có thêm trải nghiệm, mở rộng các mối quan hệ và chuẩn bị hành trang tìm việc sau khi tốt nghiệp.

Cũng thức dậy từ 5h30, Đinh Bảo Trâm, sinh viên năm thứ hai ngành Quản trị kinh doanh, dành thời gian chuẩn bị trang phục trước khi đến trường. Trâm gửi lời chúc giàu hình ảnh tới bạn bè: mong mọi ước mơ sẽ “cất cánh” từ ngày khai giảng.

Nếu lễ khai giảng là dịp gặp lại bạn bè đối với sinh viên năm hai, năm ba hay năm cuối, thì với Phan Thị Mỹ Duyên, tân sinh viên ngành Kinh tế, đây là dấu mốc mở đầu hành trình hoàn toàn mới.

Duyên cho biết lựa chọn Học viện Hàng không Việt Nam từ niềm yêu thích với bầu trời và ngành hàng không. Trong lần đầu dự lễ khai giảng ở bậc đại học, nữ sinh đặt mục tiêu hoàn thành tốt việc học và nỗ lực giành học bổng. Thanh Niên/Vietnam.vn

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trần Hoài An, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, nhắn nhủ sinh viên học tốt ngoại ngữ, làm chủ công nghệ nhưng không để công nghệ thay thế tư duy. Nhà trường xác định tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường thực hành, kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu và chuyển đổi số.

Sinh viên Học viện Hàng không rộn ràng trong ngày đầu khai giảng.

Cùng ngày, nhiều cơ sở giáo dục đại học tại TPHCM như Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Gia Định, Trường Đại học Intracom… cũng tổ chức khai giảng năm học 2026-2027.

TS Trần Ái Cầm- Hiệu trưởng Trường Đại học Intracom trao học bổng cho sinh viên.

Không khí tại buổi khai giảng của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh sinh viên ngành y không chỉ cần vững chuyên môn mà còn phải rèn luyện y đức, lòng nhân ái và trách nhiệm với người bệnh.

Trong khi đó, Trường Đại học Gia Định công bố nhân sự lãnh đạo mới và đón nhận chứng nhận kiểm định chất lượng ba chương trình đào tạo.