Ngôi trường đặc biệt ở Thái Nguyên

TPO - Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thái Nguyên có 255 học sinh thuộc 3 cấp học. Hầu hết, các em học sinh tại trung tâm đều bị khuyết tật, như khiếm thính, khiếm thị hoặc tự kỷ và có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Hòa trong không khí hân hoan trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5/9 Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới.

Cô Nguyễn Thị Kim Nhung - Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, năm học 2026 - 2027 đơn vị có 255 học sinh thuộc 3 cấp học. Hầu hết, các em học sinh học tại trung tâm đều bị khuyết tật, với nhiều dạng khác nhau, ví như như khiếm thính, khiếm thị hoặc tự kỷ và có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dự lễ khai giảng với thầy và trò Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thái Nguyên

Với phương châm giảng dạy chú trọng vào đặc điểm và khả năng riêng biệt của từng học sinh, trung tâm luôn nỗ lực triển khai các chương trình can thiệp và hỗ trợ thiết thực, giúp các em phát triển kỹ năng để tự tin hòa nhập cộng đồng.

Ngoài việc chăm sóc cho các em, các thầy cô còn hướng dẫn, hướng nghiệp để sau này các em có nghề để tự nuôi sống mình và giúp đỡ gia đình.

Các em học sinh tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thái Nguyên

Được biết, trong năm học này, học sinh tại trung tâm đã nhận được sự hỗ trợ về tiền ăn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, góp phần san sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình các em.

Cũng trong sáng 5/9, Trường Văn hóa Công an nhân dân I (tại tỉnh Thái Nguyên) trang trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới. Đây là năm học đầu tiên trường thực hiện mô hình giáo dục 3 cấp.

Trong năm học này, nhà trường chào đón 90 học sinh lớp 5, 150 học sinh lớp 6, 150 học sinh lớp 10 và 110 học sinh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Học sinh Trường Văn hóa Công an nhân dân I khai giảng năm học mới

Hòa trong không khí ngày tựu trường, ngày 5/9, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc (Quân khu 1) cũng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.

Năm học 2026 - 2027, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc tổ chức 6 lớp, với 240 học sinh, gồm 120 học sinh khối 6 và 120 học sinh khối 10.

Học sinh Trường Thiếu sinh quân miền Bắc khai giảng năm học mới

Cùng với việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường triển khai chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự; chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và đẩy mạnh chuyển đổi số.