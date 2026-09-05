Lễ khai giảng ‘đặc biệt' chỉ với 7 học sinh ở Quảng Ngãi

TPO - Khi nhiều sân trường ở Quảng Ngãi rộn ràng tiếng trống khai giảng, tại lớp học tình thương dành cho học sinh khuyết tật ở xã Thọ Phong, năm học mới bắt đầu theo một cách rất riêng. Không sân trường rộng, không nhiều học sinh và cũng không có tiếng trống, nhưng có những nụ cười và niềm vui của 7 học sinh khuyết tật trở lại lớp.

Ngày 5/9, cùng học sinh cả nước, thầy trò các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bước vào năm học mới 2026-2027. Tại Lớp học tình thương ở xã Thọ Phong, ngày khai trường diễn ra theo cách đặc biệt.

Từ sáng sớm, phụ huynh đưa các em đến lớp; có em được cha mẹ dìu từng bước, có em tự tin tự mình bước vào. Những người thầy, người cô đã chờ sẵn, ân cần đón từng học trò bằng những lời hỏi han thân tình.

Lớp học tình thương chỉ với 7 học sinh.

Không có khung cảnh của một lễ khai giảng với đông học sinh trong những bộ đồng phục ngay ngắn, không có tiếng trống. Thay vào đó là một buổi lễ nhỏ với những học sinh “đặc biệt”, những người thầy cô đã nhiều năm đồng hành cùng các em.

Dẫu vậy, không khí háo hức của ngày đầu năm học vẫn hiện rõ trên từng gương mặt. “Con rất vui vì được gặp lại bạn bè, thầy cô quen thuộc. Con hứa sẽ thật chăm ngoan”, em Nguyễn Duy Bình chia sẻ.

Các em được phụ huynh dẫn đến trường để làm lễ khai giảng.

Với học sinh khuyết tật, hành trình đến với con chữ thường cần nhiều thời gian, sự kiên trì và phương pháp phù hợp. Ở lớp học này, việc dạy học không đặt nặng những yêu cầu như một lớp học thông thường mà được điều chỉnh theo khả năng của từng em.

Từ nhận biết mặt chữ, con số đến những kỹ năng sinh hoạt hằng ngày, mỗi bài học đều hướng đến mục tiêu giúp học sinh tăng khả năng tự phục vụ, giao tiếp và từng bước hòa nhập với cuộc sống.

7 học sinh khuyết tật háo hức trở lại lớp trong ngày khai giảng năm học 2026-2027.

Thầy Trần Đình Vương - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Tịnh Thọ, một trong những người tham gia giảng dạy tại lớp học cho biết, điều các thầy cô mong muốn nhất là duy trì lớp học ổn định, lâu dài để học sinh khuyết tật có nơi học tập phù hợp với khả năng.

“Các em không chỉ cần học chữ mà còn cần được rèn luyện kỹ năng, được giao tiếp và có cơ hội hòa nhập với cộng đồng. Chúng tôi mong mỗi em đều có thể tiến bộ từng ngày, dù chỉ là những bước rất nhỏ”, thầy Vương chia sẻ.

Thầy cô ân cần đón học sinh trong ngày đầu năm học mới.

Sau nhiều năm duy trì, lớp học đã ghi nhận những kết quả khiến các thầy cô và phụ huynh vui mừng. Có 8 học sinh sau khi học tại đây đã tìm được việc làm, trong đó 2 em đang làm việc tại các công ty.

Với những gia đình có con khuyết tật, một học sinh có thể tự mình làm việc phù hợp với khả năng không chỉ là câu chuyện về thu nhập, mà còn là dấu mốc của hành trình tự lập.

Theo thầy Vương, nhiều phụ huynh từng chia sẻ rằng nếu không có lớp học và sự tận tình của các thầy cô, con em họ sẽ rất khó có cơ hội học tập, rèn luyện và tìm được hướng đi phù hợp trong tương lai.

“Vì thế, mỗi học sinh trưởng thành, có thể tự làm một công việc để nuôi sống bản thân, đều là niềm vui lớn đối với những người đã đồng hành cùng các em”, thầy Vương nói.

Lớp học đặc biệt chỉ có 7 học sinh, được tổ chức dạy học phù hợp với khả năng của từng em.

Năm nay, lễ khai giảng được tổ chức bài bản hơn những năm trước. Cô Nguyễn Thị Bích cho biết, dù điều kiện cơ sở vật chất vẫn còn hạn chế so với các trường học thông thường, việc tổ chức một ngày khai giảng đúng nghĩa giúp các em cảm nhận rõ hơn không khí năm học mới, có thêm niềm vui và động lực đến lớp.

Đằng sau buổi lễ nhỏ là cả một hành trình dài để duy trì lớp học. Từ chỗ phải mượn tạm không gian dạy học, điểm dạy học sinh khuyết tật miễn phí tại xã Thọ Phong hiện đã có phòng học khang trang, diện tích gần 50 m².

Năm học này, 7 học sinh cũ tiếp tục trở lại lớp. Các thầy cô cũng đang vận động, tiếp nhận thêm những học sinh có nhu cầu học tập.