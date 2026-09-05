Phó Thủ tướng nói với học sinh trường Hy Vọng: Qua giông bão, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn!

TPO - Đó là lời nhắn nhủ của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu với các em học sinh trường Hy Vọng (thành phố Đà Nẵng) trong buổi lễ chào năm học mới. Ngôi trường đặc biệt này là mái nhà chung của các em nhỏ mồ côi sau đại dịch COVID-19.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ấn tượng vì các em nhỏ rất tự tin, nhanh nhạy, lễ phép.
Em Huỳnh Quang Minh (lớp 10) chia sẻ rất vinh dự khi được đón Phó Thủ tướng về dự lễ chào mừng năm học mới. Với Minh, Trường Hy Vọng đã bao bọc, nuôi dưỡng và cho em cũng như các bạn được bước tiếp trên con đường học hành. "Sự hiện diện và những lời động viên của bác Phó Thủ tướng nhắc nhở rằng chúng con chưa bao giờ phải bước đi một mình. Vào năm học mới, chúng con xin hứa sẽ nỗ lực học tập thật tốt, rèn luyện đạo đức và trưởng thành lên mỗi ngày", Minh nói.