Phó Thủ tướng nói với học sinh trường Hy Vọng: Qua giông bão, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn!

TPO - Đó là lời nhắn nhủ của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu với các em học sinh trường Hy Vọng (thành phố Đà Nẵng) trong buổi lễ chào năm học mới. Ngôi trường đặc biệt này là mái nhà chung của các em nhỏ mồ côi sau đại dịch COVID-19.