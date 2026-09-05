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Giáo dục

Phó Thủ tướng nói với học sinh trường Hy Vọng: Qua giông bão, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn!

Thanh Hiền

TPO - Đó là lời nhắn nhủ của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu với các em học sinh trường Hy Vọng (thành phố Đà Nẵng) trong buổi lễ chào năm học mới. Ngôi trường đặc biệt này là mái nhà chung của các em nhỏ mồ côi sau đại dịch COVID-19.

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Chiều 5/9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu﻿ đã đến dự lễ chào mừng năm học mới﻿ 2026 - 2027 tại trường Hy Vọng﻿ (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Thanh Hiền.
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Năm nay, trường có 300 học sinh, nhiều nhất là các em trong độ tuổi THPT và đại học, cao đẳng. Các em đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, sau khi trải qua biến cố mất mát người thân trong đại dịch COVID-19.
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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ấn tượng vì các em nhỏ rất tự tin, nhanh nhạy, lễ phép.
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Phó Thủ tướng đánh kẻng chào mừng năm học mới. Ông gửi gắm các em học sinh ở ngôi trường đặc biệt: "Qua giông bão, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Các cháu đã rất nỗ lực và rất tự tin, ngoài việc học kiến thức còn tham gia tích cực các hoạt động, kỹ năng. Đây là những hành trang quý báu mà các cháu có thể mang theo suốt cuộc đời mình".
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Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã tặng quà động viên các em học sinh trường Hy Vọng.
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Ông cũng lưu ý lãnh đạo thành phố Đà Nẵng quan tâm, đồng hành với nhà trường cũng như các em học sinh, để duy trì mô hình đầy tính nhân văn này.
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Bày tỏ lòng biết ơn, các em nhỏ cũng gửi tặng Phó Thủ tướng những món quà tự làm như bánh xà phòng cùng bức thư tự tay viết.
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Em Huỳnh Quang Minh (lớp 10) chia sẻ rất vinh dự khi được đón Phó Thủ tướng về dự lễ chào mừng năm học mới. Với Minh, Trường Hy Vọng đã bao bọc, nuôi dưỡng và cho em cũng như các bạn được bước tiếp trên con đường học hành. "Sự hiện diện và những lời động viên của bác Phó Thủ tướng nhắc nhở rằng chúng con chưa bao giờ phải bước đi một mình. Vào năm học mới, chúng con xin hứa sẽ nỗ lực học tập thật tốt, rèn luyện đạo đức và trưởng thành lên mỗi ngày", Minh nói.
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Phó Thủ tướng đọc bức thư viết tay của các em học sinh Trường Hy Vọng trong lễ chào mừng năm học mới. 5 năm trước, Trường Hy Vọng tại Đà Nẵng thành lập và bắt đầu đón những học sinh mồ côi vì đại dịch COVID-19﻿ khắp mọi miền đất nước. Tại đây, các em được chăm sóc, động viên để vượt qua biến cố quá lớn trong cuộc đời.
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Sau 5 năm, các em đã quen với cuộc sống ở mái nhà chung. Nỗi đau dần nguôi ngoai để bước tiếp vì ngày mai tươi sáng hơn. Nhiều em đã đỗ đại học, giành các giải cao trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế.
Thanh Hiền
#Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu #học sinh #trường Hy Vọng #mồ côi #COVID-19 #năm học mới #Đà Nẵng

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