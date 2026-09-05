Đồ án tốt nghiệp tại FPT Polytechnic: Khi bài thi giải quyết bài toán thật của thị trường

Được triển khai đồng loạt trên quy mô toàn quốc, Lễ bảo vệ dự án tốt nghiệp của sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một kỳ thi học thuật thông thường. Tại đây, không có những đề tài giả định hay báo cáo nằm yên trên giấy, các bạn trẻ bước vào thị trường lao động bằng những dự án kinh doanh thực tế, sản phẩm kỹ thuật ứng dụng và các chiến dịch xã hội ý nghĩa. Nhìn con tự tin khẳng định năng lực và nhận ngay lời mời làm việc từ các nhà tuyển dụng tại bàn chấm thi, nhiều phụ huynh an tâm trao gửi tương lai.

Khi doanh nghiệp trực tiếp “đặt hàng” đề thi tốt nghiệp

Tâm lý chung của hầu hết các bậc cha mẹ khi định hướng nghề nghiệp cho con là nỗi lo: Liệu chương trình học có bám sát thực tế? Ra trường con có tìm được việc làm ngay hay phải đào tạo lại? Câu trả lời thuyết phục đã được hàng nghìn sinh viên FPT Polytechnic trên toàn quốc chứng minh bằng chính những sản phẩm tốt nghiệp đầy tính ứng dụng.

Kiên định với triết lý đào tạo “Thực học - Thực nghiệp” và phương châm “Nhà trường mở cửa cho thị trường”, FPT Polytechnic đã chủ động xóa bỏ khoảng cách giữa giảng đường và đòi hỏi khắt khe của các nhà tuyển dụng. Đề tài tốt nghiệp không phải là lý thuyết trừu tượng, mà xuất phát trực tiếp từ các bài toán kinh doanh, kỹ thuật do các đối tác doanh nghiệp “đặt hàng” và giám sát.

Sinh viên Cao Thị Phương Linh (Chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội) chia sẻ: “Bọn em cùng nhau tìm lời giải từ chính bài toán yêu cầu của doanh nghiệp. Áp lực phải làm ra một sản phẩm hoàn thiện, có khả năng phát triển thương mại là rất lớn, nhưng cũng nhờ đó mà chúng em rèn được bản lĩnh đối mặt với thử thách thị trường ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường”.

Gánh vác KPI thật: Dự án tốt nghiệp tạo ra doanh thu tiền tỷ

Điểm khác biệt rõ nét nhất trong các mùa tốt nghiệp tại FPT Polytechnic là sinh viên không chỉ nộp báo cáo nghiên cứu lý thuyết, mà nộp kết quả kinh doanh và chỉ số tăng trưởng thật.

Ở các ngành Truyền thông & Digital Marketing hay Quản trị Kinh doanh, sinh viên tiếp quản trực tiếp đề bài từ các đối tác, tự tay vận hành hệ thống phân phối số, sản xuất video ngắn, livestream bán hàng chuyên nghiệp và tối ưu chi phí chuyển đổi trên các sàn thương mại điện tử. Nhờ năng lực thực chiến linh hoạt, nhiều dự án thực tế như “Tụ Linh Ngọc Quán” (ngành hàng trang sức) hay “Vật tư Thịnh Vượng” đã ghi nhận doanh thu tăng trưởng gấp đôi (x2) so với giai đoạn trước khi sinh viên tiếp quản.

Thậm chí, những sản phẩm mang tính di sản văn hóa như thương hiệu Cao Sao Vàng cũng được các bạn trẻ FPT Polytechnic thổi vào hơi thở đương đại. Kết hợp giữa tình yêu bản sắc dân tộc và ngôn ngữ truyền thông hiện đại của thế hệ trẻ, nhóm sinh viên đã biến sản phẩm truyền thống thành một câu chuyện thương hiệu mới mẻ, thu hút lượng lớn khách hàng trẻ tuổi.

Sinh viên Trương Thị Khánh Huyền (Chuyên ngành Marketing & Sales, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic) bộc bạch: “Dự án Cao Sao Vàng của nhóm được xây dựng và chuyển hóa thành chiến lược kinh doanh thực tế nhờ sự đồng hành, góp ý sát sao của các thầy cô và doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu triển khai”.

Theo dõi trực tiếp phần bảo vệ của sinh viên, ông Lưu Phương Nam - Giám đốc sản xuất BHRED Media nhận định: “Cách các bạn triển khai dự án dưới sự tham gia của doanh nghiệp cho thấy tính năng động và độ thực chiến rất cao. Với các nhà tuyển dụng, chúng tôi không chỉ tìm kiếm một sản phẩm đẹp, mà quan trọng hơn là nhìn thấy cách người trẻ tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực xử lý vấn đề hóc búa khi không có đáp án mẫu sẵn”.

“Săn đầu người” tại bàn chấm thi: Bước đệm an tâm cho cha mẹ

Khoảnh khắc ý nghĩa nhất tại lễ bảo vệ chính là hiện tượng “săn đầu người” diễn ra ngay tại hội đồng chấm thi. Nhiều doanh nghiệp đã mang theo hợp đồng tuyển dụng, thư mời nhận việc (Offer Letter) và thỏa thuận thực tập chiến lược để trao tận tay các sinh viên có phần thể hiện xuất sắc.

Ông Lê Ngọc Anh - Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Kinh tế Xanh GDPX đánh giá cao năng lực của sinh viên FPT Polytechnic: “Các dự án của sinh viên mang tính thực tế rất cao, bám sát nhịp thở của thị trường. Khả năng tự tìm khách hàng, triển khai và đo lường hiệu quả giúp các bạn hòa nhập ngay vào guồng quay công việc của doanh nghiệp mà chúng tôi không mất thêm thời gian đào tạo lại”.

Việc con sớm tự lập, có công việc ổn định và phát triển đúng sở trường là mong mỏi lớn nhất của mọi bậc làm cha, làm mẹ. Bằng mô hình đào tạo ngắn hạn, thực tiễn, gắn chặt với hơi thở doanh nghiệp, Cao đẳng FPT Polytechnic đã chứng minh: con đường đại học không phải là cánh cửa duy nhất. Lựa chọn một môi trường học nghề thực chiến, nơi sinh viên được rèn giũa bản lĩnh và có việc làm ngay khi chưa nhận bằng tốt nghiệp, chính là bước khởi đầu vững chắc cho tương lai của con./.