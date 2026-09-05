Bảo Việt Nhân Thọ “Cùng em đến trường – Vun đắp tương lai”

Ngày 5/9, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Cùng em đến trường – Vun đắp tương lai” nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Bảo Việt Nhân thọ, công trình Trường Mầm non Thân Giáp tại xã Đoài Dương, Cao Bằng chính thức được khánh thành.

Ngôi trường này có sự chung tay của nhiều đơn vị. Trong đó, Bảo Việt Nhân thọ hỗ trợ 2 tỷ đồng. Cùng dịp này, các hoạt động an sinh giáo dục tiếp tục được triển khai tại Cà Mau và nhiều địa phương trên cả nước, góp phần nối dài hành trình Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng trẻ em và giáo dục, hiện thực hóa sứ mệnh “Vì Người Việt – Vì Tương lai Việt”.

Một mái trường mới cho trẻ em vùng cao

Sáng 5/9, tiếng trống khai trường vang lên giữa núi rừng Cao Bằng, hòa cùng tiếng cười trong trẻo của các em nhỏ Trường Mầm non Thân Giáp, xã Đoài Dương. Ngày khai giảng năm nay càng đặc biệt hơn khi các em được học trong những phòng học mới. Với trẻ mầm non, niềm vui ấy hiện lên thật giản dị. Một em chia sẻ: “Con thích lớp mới vì lớp đẹp, có nhiều đồ chơi. Con muốn ngày nào cũng được đến trường.”

Đoài Dương là xã miền núi của tỉnh Cao Bằng, nằm gần biên giới Trung Quốc, nơi phần lớn người dân là đồng bào Tày, Nùng. Địa hình chia cắt, đời sống còn nhiều khó khăn khiến nguồn lực đầu tư cho hạ tầng, đặc biệt là trường lớp còn hạn chế. Trường Mầm non Thân Giáp – ngôi trường mầm non duy nhất của xã, hiện là nơi học tập của 48 em nhỏ – cũng đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, trong khi ngân sách địa phương chưa đủ để cải thiện đồng bộ cơ sở vật chất.

Trường học trước và sau khi được Bảo Việt Nhân thọ cùng các đơn vị hỗ trợ xây mới

Trước thực trạng này, công trình xây mới được triển khai với sự chung tay của nhiều đơn vị, trong đó Bảo Việt Nhân thọ hỗ trợ 2 tỷ đồng, Tập đoàn Bảo Việt hỗ trợ 700 triệu đồng và Quỹ Tâm Tài Việt của Công ty Vietlott hỗ trợ 2 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được sử dụng để xây dựng, hoàn thiện 4 phòng học cùng các hạng mục thiết yếu như khu bếp, nhà vệ sinh và cơ sở vật chất phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần mang đến môi trường học tập khang trang, an toàn hơn ngay từ năm học mới.

Cô và trò hạnh phúc khi có lớp học khang trang, an toàn

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, với một xã miền núi đặc biệt khó khăn thuộc khu vực III như Đoài Dương, công trình đáp ứng nhu cầu cấp thiết về trường lớp, đồng thời tạo điều kiện để con em đồng bào dân tộc thiểu số được chăm sóc và học tập tốt hơn ngay từ những năm tháng đầu đời. Không chỉ cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em địa phương, việc đầu tư cho giáo dục tại khu vực biên giới còn mang những ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển con người và cộng đồng.

Cùng em đến trường – Vun đắp tương lai

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập và chào đón năm học mới, Bảo Việt Nhân thọ triển khai chuỗi hoạt động “Cùng em đến trường – Vun đắp tương lai” tại nhiều địa phương trên cả nước. Cùng ngày 5/9, tại xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau, Bảo Việt Nhân thọ trao tặng trang bị bàn ghế cho 3 phòng học tại Trường THCS Trương Vĩnh Ký và 20 suất học bổng dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị tài trợ 200 triệu đồng. Các Công ty thành viên Bảo Việt Nhân thọ trên toàn quốc cũng đã và đang tiếp tục trao tặng 9.000 suất học bổng gồm cặp sách, xe đạp tới học sinh tại nhiều địa phương; đồng thời trao 9.000 ô thương hiệu tới các trường học, góp thêm điều kiện phục vụ học tập, sinh hoạt và các hoạt động tại trường.

Các em học sinh tại xã Hồng Dân – Cà Mau nhận học bổng của Bảo Việt Nhân thọ trong ngày khai giảng năm học mới

Đại diện Bảo Việt Nhân thọ chia sẻ: “Với Bảo Việt Nhân thọ, chăm lo cho giáo dục trẻ em cũng chính là góp phần vun đắp nguồn lực con người cho tương lai. Là một Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, chúng tôi coi việc đóng góp cho giáo dục và thế hệ trẻ là một phần trách nhiệm xuyên suốt trong hành trình của doanh nghiệp, bởi sự phát triển chỉ thực sự bền vững khi song hành cùng sự phát triển của cộng đồng và đất nước.”

Được thành lập năm 1996, Bảo Việt Nhân thọ là doanh nghiệp tiên phong khai mở thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Trong suốt 30 năm phát triển, doanh nghiệp kiên định với sứ mệnh “Vì Người Việt – Vì Tương lai Việt”, lấy việc bảo vệ bình an cho các gia đình và đóng góp cho sự phát triển của các thế hệ người Việt làm định hướng xuyên suốt.

9.000 suất học bổng An Sinh Giáo Dục được Bảo Việt Nhân thọ trao trên toàn quốc

Với Bảo Việt Nhân thọ, “Tương lai Việt” bắt đầu từ tương lai của mỗi đứa trẻ. Vì vậy, trẻ em và giáo dục luôn là một trong những trọng tâm trong các hoạt động an sinh xã hội của doanh nghiệp. Trong nhiều năm qua, Bảo Việt Nhân thọ đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục trên khắp cả nước, từ trao học bổng, tặng xe đạp đến hỗ trợ xây dựng, cải thiện cơ sở vật chất trường học. Tính đến nay, hàng chục nghìn trẻ em đã được thụ hưởng từ những chương trình này, qua đó có thêm điều kiện học tập và nuôi dưỡng những ước mơ của mình.

Từ Cao Bằng, Cà Mau đến nhiều địa phương trên cả nước, chuỗi hoạt động “Cùng em đến trường – Vun đắp tương lai” tiếp tục nối dài hành trình Bảo Việt Nhân thọ đồng hành cùng trẻ em và giáo dục, qua đó lan tỏa sứ mệnh “Vì Người Việt – Vì Tương lai Việt”.