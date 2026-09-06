Trường vùng cao ‘ngoài sức tưởng tượng’ tại Huế vận hành thế nào sau khai giảng?

Năm học 2026-2027, Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4 đưa cơ sở mới vào sử dụng. Cùng với niềm vui về cơ ngơi mới khang trang, hiện đại, các ngôi trường liên cấp đứng trước yêu cầu tổ chức vận hành khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí cơ sở vật chất.
Tại A Lưới 3, các phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế, thiết bị dạy học; phòng thực hành, phòng tin học và các phòng chức năng cơ bản hoàn thiện. Khu nội trú có giường, tủ và vật dụng thiết yếu, trong khi nhà ăn tập thể được trang bị hệ thống thiết bị phục vụ hàng trăm học sinh.
Theo cô Trần Thị Tỷ Muội - Hiệu trưởng nhà trường, năm học này, trường đón 1.025 học sinh, tổ chức 15 lớp tiểu học và 16 lớp THCS, trong đó hơn 160 học sinh ở nội trú.
Sau khai giảng, nhiệm vụ quan trọng là ổn định nền nếp dạy học, đồng thời quản lý và khai thác hiệu quả toàn bộ cơ sở vật chất. Các phòng học, phòng chức năng, khu nội trú, nhà ăn và công trình phụ trợ được phân công quản lý, sử dụng theo từng bộ phận. Nhà trường yêu cầu các hạng mục được sử dụng đúng công năng, bảo đảm an toàn, vệ sinh và phục vụ tối đa hoạt động giáo dục.
“Được tiếp quản một cơ sở giáo dục quy mô, hiện đại là niềm vui lớn, nhưng cũng là trách nhiệm. Đến thời điểm này, cơ ngơi ngôi trường vẫn là điều ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nhà trường sẽ quản lý, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dạy học”, cô Muội nói.
Với học sinh, ngôi trường mới không chỉ thay đổi điều kiện học tập mà còn tạo môi trường sinh hoạt tập trung, thuận lợi hơn. Em Nguyễn Thái Bảo Hân, học sinh lớp 9/2, cho biết em rất vui khi lần đầu được học tập trong ngôi trường mới, với điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, khang trang, tiện ích.
Tại xã A Lưới 4, công trình trường học nội trú liên cấp cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đón hơn 1.400 học sinh năm học này. Trong đó, 199 học sinh ở nội trú, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại các bản làng vùng biên giới.
Thầy giáo Võ Sĩ Đoàn - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trong tháng đầu, khi học sinh chưa ổn định việc ở nội trú, trường bố trí xe đưa đón các em đến lớp hàng ngày, nhằm bảo đảm việc học tập không bị gián đoạn, đồng thời giúp học sinh làm quen với môi trường mới. Bên cạnh học sinh nội trú, toàn bộ học sinh của trường được tổ chức ăn bán trú buổi trưa. Mỗi suất ăn có mức 20.000 đồng, kèm 8 kg gạo mỗi tháng.
Nhà trường yêu cầu toàn bộ khoản 20.000 đồng được sử dụng cho suất ăn, bảo đảm chất lượng và định lượng, tuyệt đối không cắt xén.
Theo thầy Đoàn, vận hành trường nội trú đòi hỏi giáo viên không chỉ giảng dạy mà còn tham gia quản lý, chăm sóc học sinh. Nhà trường đã xây dựng quy trình vận hành, phân công nhiệm vụ cho các tổ chuyên môn và bộ phận liên quan nhằm khai thác hết công năng của hệ thống phòng học, phòng chức năng, khu nội trú và các công trình phục vụ sinh hoạt.
Ông Đoàn Thanh Hùng - Chủ tịch UBND xã A Lưới 3, cho rằng cơ sở vật chất mới tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời cải thiện điều kiện học tập, ăn ở cho học sinh dân tộc thiểu số vùng biên giới.
Còn theo ông Hồ Dũng - Chủ tịch UBND xã A Lưới 4, địa phương đặt kỳ vọng công trình được khai thác hiệu quả, tạo môi trường học tập, rèn luyện tốt và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương.
Hình ảnh bên trong hai ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A Lưới 3 và A Lưới 4:
Hai dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A Lưới 3 và A Lưới 4 khởi công cuối tháng 8/2025, với tổng mức đầu tư khoảng 510,5 tỷ đồng, được TP. Huế triển khai theo chủ trương của Trung ương về xây dựng trường học cho các xã biên giới, nhằm nâng cao điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.