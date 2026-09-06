Trường vùng cao ‘ngoài sức tưởng tượng’ tại Huế vận hành thế nào sau khai giảng?

TPO - Sau khai giảng, hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới bước vào vận hành, khai thác, sử dụng..., với yêu cầu bảo đảm đúng công năng, hiệu quả, phục vụ dạy học, ăn ở của hàng nghìn học sinh, giáo viên vùng biên giới TP. Huế.

Năm học 2026-2027, Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4 đưa cơ sở mới vào sử dụng. Cùng với niềm vui về cơ ngơi mới khang trang, hiện đại, các ngôi trường liên cấp đứng trước yêu cầu tổ chức vận hành khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí cơ sở vật chất.

Toàn cảnh Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 3 nhìn từ trên cao.

Tại A Lưới 3, các phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế, thiết bị dạy học; phòng thực hành, phòng tin học và các phòng chức năng cơ bản hoàn thiện. Khu nội trú có giường, tủ và vật dụng thiết yếu, trong khi nhà ăn tập thể được trang bị hệ thống thiết bị phục vụ hàng trăm học sinh.

Theo cô Trần Thị Tỷ Muội - Hiệu trưởng nhà trường, năm học này, trường đón 1.025 học sinh, tổ chức 15 lớp tiểu học và 16 lớp THCS, trong đó hơn 160 học sinh ở nội trú.

Sau khai giảng, nhiệm vụ quan trọng là ổn định nền nếp dạy học, đồng thời quản lý và khai thác hiệu quả toàn bộ cơ sở vật chất. Các phòng học, phòng chức năng, khu nội trú, nhà ăn và công trình phụ trợ được phân công quản lý, sử dụng theo từng bộ phận. Nhà trường yêu cầu các hạng mục được sử dụng đúng công năng, bảo đảm an toàn, vệ sinh và phục vụ tối đa hoạt động giáo dục.

Vinh dự đón Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đến dự khai giảng và khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 3.

“Được tiếp quản một cơ sở giáo dục quy mô, hiện đại là niềm vui lớn, nhưng cũng là trách nhiệm. Đến thời điểm này, cơ ngơi ngôi trường vẫn là điều ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nhà trường sẽ quản lý, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dạy học”, cô Muội nói.

Với học sinh, ngôi trường mới không chỉ thay đổi điều kiện học tập mà còn tạo môi trường sinh hoạt tập trung, thuận lợi hơn. Em Nguyễn Thái Bảo Hân, học sinh lớp 9/2, cho biết em rất vui khi lần đầu được học tập trong ngôi trường mới, với điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, khang trang, tiện ích.

Học sinh, giáo viên Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 4 hân hoan chào đón năm học mới.

Tại xã A Lưới 4, công trình trường học nội trú liên cấp cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đón hơn 1.400 học sinh năm học này. Trong đó, 199 học sinh ở nội trú, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại các bản làng vùng biên giới.

Thầy giáo Võ Sĩ Đoàn - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trong tháng đầu, khi học sinh chưa ổn định việc ở nội trú, trường bố trí xe đưa đón các em đến lớp hàng ngày, nhằm bảo đảm việc học tập không bị gián đoạn, đồng thời giúp học sinh làm quen với môi trường mới. Bên cạnh học sinh nội trú, toàn bộ học sinh của trường được tổ chức ăn bán trú buổi trưa. Mỗi suất ăn có mức 20.000 đồng, kèm 8 kg gạo mỗi tháng.

Niềm vui của học sinh Trường liên cấp A Lưới 3 trong ngày khai giảng năm học mới.

Nhà trường yêu cầu toàn bộ khoản 20.000 đồng được sử dụng cho suất ăn, bảo đảm chất lượng và định lượng, tuyệt đối không cắt xén.

Theo thầy Đoàn, vận hành trường nội trú đòi hỏi giáo viên không chỉ giảng dạy mà còn tham gia quản lý, chăm sóc học sinh. Nhà trường đã xây dựng quy trình vận hành, phân công nhiệm vụ cho các tổ chuyên môn và bộ phận liên quan nhằm khai thác hết công năng của hệ thống phòng học, phòng chức năng, khu nội trú và các công trình phục vụ sinh hoạt.

Học sinh trường liên cấp A Lưới 3 trong trang phục truyền thống vùng cao hào hứng với ngôi trường mới.

Ông Đoàn Thanh Hùng - Chủ tịch UBND xã A Lưới 3, cho rằng cơ sở vật chất mới tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời cải thiện điều kiện học tập, ăn ở cho học sinh dân tộc thiểu số vùng biên giới.

Còn theo ông Hồ Dũng - Chủ tịch UBND xã A Lưới 4, địa phương đặt kỳ vọng công trình được khai thác hiệu quả, tạo môi trường học tập, rèn luyện tốt và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương.

Hình ảnh bên trong hai ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A Lưới 3 và A Lưới 4:

Các phòng học của trường liên cấp A Lưới 4 được trang bị bàn ghế, thiết bị dạy học mới, sẵn sàng đón học sinh đến lớp.

Phòng thực hành, phòng bộ môn trường liên cấp A Lưới 4 được đầu tư hiện đại, tạo điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh vùng cao.

Phòng tin học với hệ thống máy tính mới được lắp đặt phục vụ học tập và chuyển đổi số trong giáo dục.

Khu nội trú trường liên cấp A Lưới 3 được bố trí đầy đủ giường, tủ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của hơn 160 học sinh ở lại trường.

Bên trong khu hiệu bộ trường liên cấp A Lưới 4.