Học sinh TPHCM tập tính kiên nhẫn, kỷ luật qua học bắn cung

TPO - Từ một môn thể thao còn khá mới mẻ, học sinh, sinh viên nhiều trường THPT và Cao đẳng tại TPHCM được học bắn cung để phát triển sự tập trung, tính kiên nhẫn, kỷ luật và khả năng kiểm soát tâm lý.

Ngày 6/9, gần 200 vận động viên tham dự Giải Bắn cung BKC mở rộng lần II năm 2026 tại Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn.

Điểm đặc biệt của giải là thành phần vận động viên khá đa dạng, gồm sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường và thành viên các câu lạc bộ bắn cung. Giải gồm 5 nội dung thi đấu: sinh viên đơn nam, sinh viên đơn nữ, cán bộ - giảng viên - nhân viên cá nhân, thành viên câu lạc bộ đơn nam và thành viên câu lạc bộ đơn nữ.

Vận động viên tham dự Giải Bắn cung BKC mở rộng lần II năm 2026

Các vận động viên thi đấu loại trực tiếp ở cự ly 6 m. Mỗi trận gồm 3 lượt bắn, mỗi lượt 5 mũi tên. Trường hợp hai vận động viên có kết quả bằng nhau sẽ tiếp tục có loạt bắn phân định để xác định người chiến thắng.

Giải do Câu lạc bộ Bắn cung BKC, thành viên Câu lạc bộ Trái tim Người lính Phương Nam, phối hợp với Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn tổ chức

Phát biểu tại chương trình, TS. Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn, Trưởng Ban chỉ đạo giải, cho biết với bắn cung, nhà trường đang tạo điều kiện để sinh viên có thêm một lựa chọn trong hoạt động thể chất, đồng thời từng bước xây dựng môi trường để những người yêu thích bộ môn có thể tập luyện lâu dài.

"Trong bối cảnh trẻ em ngày càng lệ thuộc vào thiết bị điện tử, bắn cung giúp các em cân bằng hơn. Mỗi lần giương cung là một bài toán nhỏ về lực, góc và sự tập trung. Qua đó, học sinh không chỉ rèn luyện thể chất và còn phát triển tư duy logic, khả năng tự chủ và tính kiên nhẫn", TS. Hoàng Văn Phúc nói.

Khác với nhiều môn thể thao đề cao tốc độ hay sức mạnh, bắn cung đòi hỏi người tập phải giữ được sự bình tĩnh trong từng động tác

Tại TPHCM, mô hình câu lạc bộ bắn cung đang được triển khai và kết nối tại nhiều cơ sở giáo dục, từ THCS, THPT đến các trường cao đẳng. Trong đó có Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn và Trường THCS & THPT Hai Bà Trưng.

Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Đức Hải - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, cho rằng khác với nhiều môn thể thao đề cao tốc độ hay sức mạnh, bắn cung đòi hỏi người tập phải giữ được sự bình tĩnh trong từng động tác. Từ tư thế đứng, cách kéo dây, căn chỉnh mục tiêu đến thời điểm thả dây, mỗi bước đều cần sự chính xác và ổn định. Những kỹ năng này không thể hình thành trong ngày một ngày hai mà cần được rèn luyện thường xuyên.

Theo ông Hải, quá trình tập bắn cung vì vậy không chỉ hướng đến thành tích trên bia mà còn giúp người tập hình thành thói quen kiểm soát bản thân, kiên trì với từng động tác và giữ sự tập trung trước mục tiêu.