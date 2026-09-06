Cà Mau dự chi hơn 109 tỷ đồng xây nhà đa năng, phòng học cho 7 trường THPT

TPO - UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt dự án đầu tư hơn 109 tỷ đồng xây dựng nhà đa năng, phòng học cùng nhiều hạng mục phụ trợ tại 7 trường THPT. Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục và hướng đến chuẩn quốc gia.

UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà đa năng, phòng học và một số hạng mục khác của 7 trường THPT gồm: Cái Nước (xã Cái Nước), Khánh Lâm (xã Khánh Lâm), Khánh An (xã Khánh An), Phú Hưng (xã Lương Thế Trân), Thái Thanh Hòa (xã Đầm Dơi), U Minh (xã Nguyễn Phích) và Sông Đốc (xã Sông Đốc).

Theo đó, sẽ đầu tư xây dựng mới 13 phòng học, 8 phòng bộ môn, sân tập thể dục có mái che, nhà đa năng, trang thiết bị...

Trường THPT U Minh chuẩn bị được đầu tư một số hạng mục mới.

Theo quyết định, dự án có tổng mức đầu tư hơn 109 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, thực hiện từ nay đến năm 2027.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, dự án đầu tư xây dựng nhà đa năng, phòng học tại các Trường THPT trên địa bàn tỉnh Cà Mau với mục tiêu xây dựng nhà đa năng cung cấp không gian cho hoạt động thể chất, văn nghệ, sinh hoạt chung, tạo môi trường giáo dục toàn diện.

“Việc đầu tư xây dựng nhà đa năng, phòng học là đầu tư cho chất lượng giáo dục, cơ sở hạ tầng trường học và mục tiêu phát triển con người toàn diện tại các trường THPT Cà Mau hướng đến đạt chuẩn quốc gia”, UBND tỉnh Cà Mau cho biết.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 359 cơ sở giáo dục công lập, giảm 387 cơ sở. Trong đó, trường THPT (bao gồm cả trường liên cấp THCS - THPT) có 43 trường, giảm 6 trường.